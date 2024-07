Elementarversicherung: In einigen Gebieten steigt die Nachfrage

2.7.2024 – Immer noch ein Drittel aller neuen Policen wird ohne die Absicherung gegen weitere Naturgefahren wie Starkregen und Hochwasser nachgefragt. Dies zeigt eine Analyse im Auftrag von JDC.

Die Nachfrage nach Gebäudeversicherungen mit Elementareinschluss nimmt sukzessive zu – vor allem in weniger durch Hochwasser gefährdeten Gebieten. Zu diesem Schluss kommt eine Analyse der Jung, DMS & Cie. AG.

Der Maklerpool wollte wissen, wie es vor dem Hintergrund der anhaltenden Debatte um eine verpflichtende Versicherung gegen Elementarschäden (VersicherungsJournal Archiv) um den freiwilligen Elementarschutz bestellt ist.

Tarifberechnungen für Gebäudeversicherungen ausgewertet

In Auftrag von Jung, DMS & Cie. hat deshalb die Morgen & Morgen GmbH zehntausende anonymisierte Berechnungsvorgaben analysiert, wie es gegenüber der Presse heißt.

Bei den Daten handelt es sich um Tarifberechnungen für Gebäudeversicherungen, die Vermittler für ihre Kunden über das Analysehaus anfragen, berichtet ein Unternehmenssprecher auf Nachfrage. Grundlage waren also Anfragen – nicht tatsächlich abgeschlossene Verträge. Die Daten beziehen sich auf den Zeitraum von Anfang 2022 bis Mitte Juni 2024.

Lage bestimmt Elementareinschluss

Das Ergebnis: Im ausgewählten Zeitraum wurde rund ein Drittel (34,9 Prozent) aller Tarife für neu abzuschließende Gebäudeversicherungen ohne Elementareinschluss kalkuliert.

Unter den übrigen zwei Dritteln (65,1 Prozent), für die eine Elementarversicherung mitberechnet wurde, liegen fast 90 Prozent der Gebäude in der Zürs-Zone eins. Das Interesse nahm ab, je gefährdeter die Region ist, in der sich die Immobilie befindet.

(Bild: JDC)

Nachfrage steigt

Über die vergangene drei Jahre hinweg ist die Nachfrage nach Policen ohne Elementarschutz von 41 Prozent im Jahr 2022 auf aktuell rund 32 Prozent gesunken, wird berichtet. Eine Prognose für die restlichen sechs Monate dieses Jahres ist den Ausführungen nicht zu entnehmen.

In kaum gefährdeten Gebieten kletterte die Nachfrage von 86 Prozent im Jahr 2022 auf derzeit 89 Prozent. Auch für Gebäude in der Zürs-Zone zwei wurde ein leichter Anstieg festgestellt. Das Plus lag bei einem Prozentpunkt.

„Allerdings wurden im Jahr 2024 hier lediglich rund zehn Prozent aller Gebäudeversicherungen mit einem Elementarschutz berechnet“, heißt es. Besorgniserregend sei dagegen die Risikoabsicherung in den verstärkt gefährdeten Gebieten.

Hier war die ohnehin schon sehr verhaltene Nachfrage nach Gebäudeversicherungen inklusive Elementarschutz weiter rückläufig. „Doch das liegt weniger am mangelnden Risikobewusstsein, sondern vielmehr daran, dass für Gebäude in den Zürs-Zonen drei und vier entweder überhaupt kein Schutz gegen Elementargefahren angeboten wird oder nur zu sehr hohen Prämien“, so die Autoren.