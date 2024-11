Eine schlechte Agentur-Kultur gefährdet wirtschaftliche Ziele

5.11.2024 – Die Axa-Bezirksdirektion Tänzer & Tänzer gehört zu den „Top-Arbeitgebern im Versicherungsvertrieb“. Im Mittelpunkt steht dabei die Zusammenarbeit im Team. Zu den Erfolgsfaktoren zählen regelmäßige Mitarbeiterbesprechungen ebenso wie gemeinsame Events. Geschäftsführerin Katja Tänzer versucht, auch in hektischen Arbeitssituationen die Harmonie im Team zu erhalten. Die Mitarbeiter dürfen selbst entscheiden, welche Fortbildung für sie wann wichtig ist.

Die Bezirksdirektion in Senftenberg Tänzer & Tänzer oHG der Axa Versicherungen darf sich seit einigen Wochen mit dem Siegel „Top-Arbeitgeber im Versicherungsvertrieb“ schmücken. Die Auszeichnung wird erstmals in diesem Jahr von der MSR Consulting Group GmbH vergeben (VersicherungsJournal 24.3.2024, 16.10.024).

Über ihr Erfolgsrezept sprach das VersicherungsJournal mit Geschäftsführerin Katja Tänzer.

Wer sich wohl fühlt, wechselt nicht den Arbeitgeber

Katja Tänzer (Bild: Tänzer)

„Unternehmenskultur ist bei uns so nebenbei entstanden. Eigentlich wollten wir nur weniger Arbeit haben. Mein Vater und ich dachten: Wenn unsere Mitarbeiter sich bei uns wohl fühlen, bleiben sie in der Regel im Unternehmen und man muss nicht immer wieder jemanden suchen und neu anlernen“, sagt Katja Tänzer.

Die 45-Jährige wechselte als gelernte Bürokauffrau – „zu langweilig und ohne Kundenkontakt“ – sehr rasch in die väterliche Agentur. Hier fühlte sie sich wohl. Mit 24 Jahren schloss sie ihre Weiterbildung zur Versicherungsfachwirtin ab.

Das Team besteht aus sechs Mitarbeitern und zwei Geschäftsführern. Der Familienbetrieb unterhält Bürostandorte in Senftenberg, Cottbus, Dresden und Ortrand. Betreut werden rund 3.000 Kunden aus den Segmenten privat und Gewerbe. Das Angebot umfasst alle Sparten, inklusive Finanzierungen (Konsumkredit, Immobilienfinanzierung).

Als Geschäftsführer das Team stark machen

„Wir selbst in der Geschäftsführung sind nur so gut, wie das Team arbeitet und miteinander umgeht. Nur gemeinsam können wir viel erreichen. Mit ‚viel erreichen‘ meine ich wirtschaftliche Ziele, aber auch nicht monetäre Ziele wie Spaß während und an der Arbeit“, so die Einstellung von Katja Tänzer.

Was tut sie, damit die Mitarbeiter zufrieden sind? Sie zählt auf:

regelmäßige Teamrunden,

regelmäßige Mitarbeitergespräche,

Ziele werden von Mitarbeitern oft selbst ausgearbeitet,

gemeinsames Mittagessen in der Hauptfiliale,

gemeinsame Unternehmungen – Konzerte, Fußball, Weihnachtsfeiern (oftmals mit Übernachtungen).

Das Miteinander im Betrieb und außerhalb steht im Mittelpunkt. So wächst das gegenseitige Verständnis, auch für die Eigenheiten oder sogar manchen Spleen der Kollegen. So wird es nicht „krumm“ genommen, wenn in stressigen Alltagssituationen der Ton rauer ist oder per Befehl agiert wird.

Im hektischen Arbeitsalltag den Mitarbeitern vertrauen

Auf Verständnis ist die Geschäftsführerin auch ihrerseits angewiesen. Selbstkritisch stellt sie fest: „Wir versuchen zwar, im hektischen Arbeitsalltag trotz allem Harmonie im Team hinzubekommen. Doch das ist oft schwer. Führungskräfte haben wie jedermann Grenzen der Belastbarkeit. Oftmals ist man genervt und hat das Gefühl, dass der Umgang mit den Mitarbeitern vielleicht heute nicht gut war.“

Katja Tänzer ist deshalb sehr erfreut, dass die MSR-Studie ergeben hat, dass sie sich selbst kritischer eingeschätzt hat als ihre Mitarbeiter. „Vielleicht sollte man selbst nicht immer alles negativ sehen. Mehr Optimismus – und Vertrauen auf das Verständnis der Mitarbeitenden –, so meine Erkenntnis, ist durchaus angebracht “, meint die Chefin.

Individuelle Karrierewege mit Unterstützung der Axa

MSR hat festgestellt, dass Tänzer & Tänzer positiv auffällt durch die Möglichkeit, individuelle Karrierewege zu verfolgen. Wie sieht das die Geschäftsführerin? „Zunächst: Unsere Mitarbeitenden dürfen selbst entscheiden, welche Fortbildung für sie wann wichtig ist“, führt sie aus.

„Ein Versicherungsvertreter hat immer den Bauchladen vor sich. Keiner kann alle Sparten komplett kennen und beraten. Daher hat jeder im Team sein Steckenpferd, der eine in privaten Versicherungssparten, der andere in gewerblichen und wieder andere in der betrieblichen Altersversorgung.“

Tänzer weist auf das umfangreiche Weiterbildungsprogramm der Axa hin. „Jeder darf frei auswählen. Es gibt keine Vorgaben. Und das Ergebnis: Jeder ist in seiner Sparte sehr gut und wir ergänzen uns untereinander perfekt.“ Ihr nachdenkliches Fazit: „In Sachen Unternehmenskultur und Führung müssen wir unbewusst vieles richtig gemacht haben.“