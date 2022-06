Duzen, Siezen, Gendern – wie sieht die richtige Kundenansprache aus?

28.6.2022 – Jüngere Versicherungskunden stehen sowohl dem Gendern als auch dem Duzen tendenziell positiv gegenüber. Die mittlere Altersgruppe befürwortet es prinzipiell, mit „du“ angesprochen zu werden, hat aber Vorbehalte gegenüber einer gendergerechten Sprache. Ab einem Alter von 55 Jahren tun sich Verbraucher mit beiden Kommunikationsformen schwer. Dies sind Ergebnisse einer Studie von Sirius Campus. Das Beratungshaus hat zudem herausgefunden, dass das Interesse an Versicherungs-Informationen in den sozialen Medien stark rückläufig ist.

Die Sirius Campus GmbH hat in Kooperation mit der Aeiforia GmbH Einstellungen und Erwartungen von Versicherungskunden zum Thema Kommunikation durchleuchtet. Neben der grundsätzlichen Akzeptanz von Versicherungs-Unternehmen in sozialen Netzwerken wurden auch Anrede und Gestaltung der Internet-Auftritte untersucht.

Für den Schwerpunktbericht „Kommunikation – heute“ aus dem „Kundenmonitor Assekuranz 2022“ befragten die Studienautoren insgesamt 2.046 Entscheider und Mitentscheider in Versicherungs-Angelegenheiten im Alter zwischen 18 und 69 Jahren. Die Online-Erhebung wurde im April durchgeführt und ist nach eigenen Angaben repräsentativ.

Jüngere sind für das Gendern, Ältere dagegen

Das Ergebnis: Eine gendergerechte Sprache, also die angemessene Ansprache beider Geschlechter, finden zwölf Prozent ausdrücklich gut. Demgegenüber ärgern sich 39 Prozent explizit darüber. „Nicht schön – aber stört auch nicht“ sagen 23 Prozent und 22 Prozent ist das Gendern egal. Keine Angaben machten vier Prozent.

Die größte Zustimmung kommt von Befragten bis 30 Jahren. Hier wählen 24 Prozent die Antwortmöglichkeit „finde ich gut“. Die größte Ablehnung zeigt sich bei der Altersgruppe ab 55 Jahren, die es mehrheitlich (51 Prozent) als Ärgernis empfindet.

Besonders Maklerkunden finden Anstoß an einer gendergerechten Ansprache (46 Prozent), gefolgt von Online-Kunden (43 Prozent). Vertreter- und Direkt- (jeweils 38 Prozent) sowie Bankkunden (37 Prozent) liegen in diesem Punkt in ihrer Einstellung etwa gleichauf. Positiv eingestellt sind hingegen vor allem Direkt- (18 Prozent) und Bank (17 Prozent) -Kunden.

Beliebteste Genderform ist die Nennung beider Geschlechter

Gender-Stern, Binnen-I, Doppelpunkt, Unterstrich – die Studienteilnehmer wurden auch nach ihrer bevorzugten Genderform befragt. Die beliebteste von insgesamt neun zur Wahl stehenden Varianten ist demnach die Nennung beider Geschlechter wie beispielsweise „Versicherungsnehmer und Versicherungsnehmerinnen“. Hierfür votieren 28 Prozent.

Das generische Maskulinum „Versicherungsnehmer“ finden 76 Prozent sowie die geschlechtsneutrale Formulierung „Versicherungsnehmende“ 75 Prozent gut.

Den größten Unmut ruft das generische Femininum (35 Prozent) hervor. Aber auch das Gendern mit Doppelpunkt (34 Prozent) oder mit Gender-Stern, Binnen-I und Unterstrich (jeweils 33 Prozent) erzeugt bei vielen Befragten negative Gefühle.

In der Beratung möchte die Mehrheit gesiezt werden

Das auf Social Media immer häufiger anzutreffende „du“ kommt lediglich bei 17 Prozent gut an. Die Mehrheit (53 Prozent) möchte gesiezt werden, davon 30 Prozent „auf jeden Fall“ und 23 Prozent „eher“. 28 Prozent ist es egal und zwei Prozent machen keine Angaben.

Besonders Personen im Alter ab 55 Jahren und Direktkunden sprechen sich für das Siezen aus (jeweils 41 Prozent). Vertreter- (21 Prozent) und Maklerkunden (15 Prozent) sehen das Duzen am häufigsten positiv.

„Die Befragung zeigt, dass Versicherer hinsichtlich Kommunikationsweg, Anrede und Sprache noch zielgruppenorientierter vorgehen müssen, wenn sie ihre Kunden erreichen wollen“, sagt Martin Gattung, Gründer und Geschäftsführer von Aeiforia. „Digitalisierung ist auf dem Vormarsch, aber bei Weitem noch nicht überall angekommen.“

Auftritte der Assekuranz werden skeptischer gesehen

Ein weiteres Ergebnis der Studie: Die Skepsis gegenüber Versicherungsthemen auf Social Media nimmt zu, besonders in der Altersgruppe der 30- bis 55-Jährigen. Hier meinen mittlerweile 69 Prozent, die Assekuranz gehöre thematisch nicht in soziale Medien, vor zwei Jahren waren es noch 53 Prozent. Selbst jüngere Nutzer sehen dies mehrheitlich weiterhin so (58 Prozent; 2020: 59 Prozent).

Laut der Erhebung haben in diesem Jahr nur 13 Prozent konkret auf Online-Plattformen nach Informationen zu Versicherungen gesucht. Auch unter den allein digital abschließenden Kunden nutzen nur wenige (14 Prozent) digitale Dienste als Informationsquellen.

Allerdings beziehe sich die Ablehnung von sozialen Medien nur auf die aktive Suche, so die Analysten. In einer non-reaktiven Werbewirkungsmessung sei ermittelt worden, dass Kfz-Versicherungswerbung über die sozialen Medien durchaus wirksam wahrgenommen werde.

Bezugsquelle

Weitere grundlegende Informationen zu dem 98-seitigen Bericht „Kommunikation – heute“ aus dem „Kundenmonitor Assekuranz 2022“ sind in einem Flyer (PDF; 86 KB) zusammengefasst. Hier sind zudem verschiedene Bezugsmöglichkeiten aufgelistet.