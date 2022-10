DKM: „Alles in Ordnung zwischen Makler und Versicherer?“

28.10.2022 – Die Vertriebsvorstände von Alte Leipziger/Hallesche, Axa, HDI und Nürnberger trafen sich auf der Maklermesse mit Versicherungsmakler Thomas Billerbeck zum „Vertriebsgipfel“. Dort sprachen Sie über ihr Verhältnis zu unabhängigen Vermittlern und ihren Pools sowie über Lösungen für Kunden, die aktuell unter anderem mit extremen Prämiensteigerungen konfrontiert werden.

WERBUNG

„Alles in Ordnung zwischen Makler und Versicherer?“ Diese Frage stand auf der Messe DKM in Dortmund am Donnerstag beim „Vertriebsgipfel“ im Raum.

Versicherungsmakler Thomas Billerbeck, Geschäftsführer der Billerbeck GmbH, befragte dazu vier Vertriebsvorstände: Andreas Politycki von den Nürnberger Versicherungen, Frank Kettnaker von der Alten Leipziger/Hallesche-Gruppe, Kai Kuklinski von der Axa Konzern AG und Thomas Lüer von den HDI Versicherungen.

Von links: Andreas Politycki, Thomas Lüer, Thomas Billerbeck, Frank Kettnaker, Kai Kuklinski (Bild: Meyer). Zum Vergrößern Bild klicken.

Vertriebsvorstände sehen sich als Teamplayer

Auf die Frage, welche Bedeutung Vertriebsvorstände heute noch hätten, mochte keiner der Diskutanten seine Rolle in Frage stellen. Kettnaker wollte die Bedeutung seines Amtes auch nicht zu hoch bewerten. Wegen der Komplexität des Geschäfts sei Arbeitsteilung im Team nötig: „Alleine kannst Du gar nichts mehr.“

Auch Lüer wollte sieht sich nicht für alle Probleme der Vertriebspartner als der richtige Ansprechpartner. Bei Störungen etwa in der Schadenregulierung müssten diese vorrangig mit der Fachabteilung geklärt werden. Der Vorstand solle dann nur im Ausnahmefall vom Vermittler angesprochen werden.

Politycki betonte dagegen die Verantwortung seines Vertriebes: „Der Maklerbetreuer ist der Dienstleister des Maklers.“ Von dem Neugeschäft in der Lebensversicherung kämen immerhin drei Viertel von Maklern, das sei für die Nürnberger von besonderer Bedeutung.

Allen sind die Makler wichtig

Auch Kuklinski bestätigte die Wichtigkeit des Maklergeschäfts, das bei der Axa mehr als die Hälfte des Umsatzes ausmache. Er freue sich über eine diversifizierte Maklerschaft“ und ergänzte „Wir sind Dienstleister für unsere Geschäftspartner“.

Auch Lüer äußerte sich in diesem Sinne: „Der Maklervertrieb ist uns wichtig“.

Kettnaker ging noch weiter: „Wir könnten den Makler nicht ersetzen. Wir brauchen den Makler. Er ist die Verbindung zu unserem Endkunden.“

Maklerversicherer haben ein differentes Verhältnis zu Pools

Billerbeck wies darauf hin, dass sich die Geschäftsbeziehungen zwischen Versicherern und unabhängigen Vermittlern immer weniger direkt seien und stellte die Frage: „Warum muss das Geschäft über die Pools gehen?“

Kettnaker berichtete, dass alle Jungmakler Poolanbindungen hätten, weil sie so leichter ihren Betrieb starten können. Später konsolidiert sich das. Der Vertriebschef der Alten Leipziger und Halleschen räumte ein, dass Pools manche Funktionen erfüllten, die Versicherer nicht bieten könnten.

Kuklinski rechnet damit, dass die Bedeutung von Plattformen noch zunehme. Diese vereinfachten das Geschäft, schafften aber auch neue Herausforderungen. Das fasste Lüer so zusammen: Kleinmakler würden weniger Provision kosten und machten mehr Arbeit. Bei den Pools sei es umgekehrt. HDI betreue heute weniger die Produkte und mehr die Prozesse.

Was Vermittler erwarten können

Auf die Frage des Moderators, was Makler von ihren Versicherern erwarten könnten, bekannte sich Politycki zur Verantwortung der Nürnberger auch den Poolmaklern gegenüber. Diese müssten auch betreut werden, trotz Digitalisierung.

Auch den aktuellen Problemen der Kunden, etwa den bis zu 40 Prozent extrem steigenden Preisen in der Geschäftsinhalts-Versicherung wollen die Gesellschaften helfen.

Für Kuklinski kommt es darauf an, jetzt die Kunden ausreichend abzusichern. Auch für Politycki ist wichtig: „Die Versicherungssumme muss stimmen.“ Eine Lösung könnten höhere Selbstbehalte sein, die würden schon angeboten.

Kettnaker wies darauf hin, dass die Anbieter selbst in einer schwierigen Situation sein, etwa durch steigende Energiekosten. Trotzdem wolle man den Versicherungsnehmern helfen. Dies geschehe individuell, pauschale Lösungen würden nicht helfen.