Digitalisierung verschlafen? Kfz-Versicherer lieben den Postweg

10.5.2023 – Bei allen zehn untersuchten Unternehmen waren Briefsendungen und die Plattform Facebook das Mittel der Wahl zur Kundenkommunikation. Das zeigt eine Untersuchung von Research Tools. Das vom Großteil angebotene Kontaktformular trägt wenig Früchte und auch ansonsten werden digitale Wege noch längst nicht bei allen genutzt.

Viele Versicherer haben in den vergangenen Jahren ihren Bestand im Kfz-Bereich ausgebaut (VersicherungsJournal 4.5.2023). Daher rückten die Kfz-Versicherungen von gleich zehn Anbietern in den Fokus einer Untersuchung von Research Tools. Die Ergebnisse haben sie in ihrer „Marketing-Mix-Analyse Kfz-Versicherung 2023“ veröffentlicht.

Dafür wurden mehr als 100 Kfz-Versicherungsprodukte und Tarife unter die Lupe genommen. Die Studie wurde im Zeitraum Dezember 2022 bis März 2023 erstellt. Diese kann bei Research Tools für 4.200 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer erstanden werden.

Postweg und Facebook – Mittel der Wahl?

Dabei zeigte sich in Bezug auf den Kontaktweg der Versicherer: Wer auf Papier schreibt, der bleibt. Denn ausnahmslos alle Unternehmen nutzten Briefe, um mit ihren Kunden ins Gespräch zu kommen.

Von den vier untersuchten Social-Media-Plattformen Facebook, Twitter, Instagram und Youtube wird als einzige Facebook von allen Unternehmen als Kontaktweg genutzt.

Vier der zehn untersuchten Firmen waren Direktanbieter wie die Huk24 AG oder die Admiraldirekt.de GmbH. Daher konnte der Kontaktweg „Filiale“ keine 100 Prozent erreichen; diese Option wurde von 60 Prozent angeboten. Selbst der Weg via E-Mail wurde von „nur“ 90 Prozent genutzt. 70 Prozent setzen einen eigenen Chat für den Kundenkontakt ein.

Kontaktformular von mehr als der Hälfte der Kfz-Versicherer angeboten

Zeitgleich attestierten die Tester den Versicherern nach Sichtung der Kontaktformulare (60 Prozent bieten dies an) eine eher mittelmäßige Erfolgsquote. Insgesamt fünf Anfragen von fünf Musterkunden wurden jeweils an die Versicherer gesandt.

Fünf von denen meldeten sich weder via automatisierter Antwort noch per individuellem Schreiben. Bei vier Anbietern wurde erst eine automatisierte Antwort (Autoreplies) gesendet, dann folgten entweder individuelle Antworten, ein Verweis auf die Homepage oder beides. Bei einem Anbieter gab es kein Autoreply, aber fünfmal die Rückmeldung, dass die Beantwortung noch Zeit in Anspruch nehme.

Fünf Autoreplies und fünf freundlich und informativ formulierte Antworten erhielten die Tester nur von der Sparkassen Direktversicherung AG.