Digitaler Vertrieb als vierte Säule wird zum sicheren Elfer für Vermittlerbetriebe

3.6.2024 – Die Stärkung eines Vertriebsbüro erfolgte in der Vergangenheit über weitere Mitarbeiter. Die Zahl der Versicherungsvermittler entwickelt sich aber negativ. Backoffice und Schadenbearbeitung wiederum können keine Wachstumstreiber sein. Mit einem weiteren Pfeiler, dem digitalen Vertrieb, wird ein neues Aufgabenfeld geschaffen und dem Agenturinhaber ermöglicht, sich erfolgreich auf den Ausbau seines Geschäfts zu konzentrieren. Ein Gastbeitrag von Frank Bergemann, der als Experte für digitales strategisches Management und Gebietsdirektor für einen großen Erstversicherer tätig ist.

Kaum ein Artikel über die Zukunft des Versicherungsvertriebes kommt ohne düstere Szenarien aus. Die Herausforderungen durch den demographischen Wandel in der Ausschließlichkeit wie im Maklermarkt sind enorm.

Frank Bergemann (Bild: privat)

Die Versicherungskonzerne versuchen, durch digitale Services wie Online-Abschlussstrecken, Online-Schadenmeldungen et cetera Kundenbindung herzustellen. Aber irgendwie scheint das Zusammenspiel zwischen Vermittlern und den Versicherungsunternehmen an vielen Stellen noch nicht richtig ineinanderzugreifen.

Erste Säule – der Vertrieb

Betrachtet man die Entwicklung von Vermittlerbetrieben, so hat sich die Landschaft in den 30 Jahren meiner Tätigkeit im Vertrieb sehr gewandelt. Wenn man sich ein Unternehmen als Haus mit Säulen vorstellt, ging es einst mit einer Säule, also einem Turm los.

Viele von uns, die schon lange in der Branche tätig sind, haben den klassischen Versicherungsvermittler (Frauen gab es vor 30 Jahren noch weniger im Vertrieb als heute) sicher noch vor Augen. Eine One-Man-Show, die Kundenakten im Kofferraum des Autos und zahlreiche Versicherungsnummern auswendig im Kopf; ständig hochtourig unterwegs, Genies im Verkauf.

Zweite Säule – die Vertriebsunterstützung

Mit größer werdenden Kundenbeständen kamen Innendienstkräfte, erst in Teilzeit und später in Vollzeit, hinzu. Sie entlasten den Geschäftsinhaber von organisatorischen Aufgaben, indem sie Termine vereinbaren, vor- und nachbereiten.

So ist heute immer noch ein Großteil der Versicherungsbüros organisiert.

Häufig ist der Geschäftsinhaber noch immer der stärkste Vertriebler.

Dritte Säule – der Service

In den letzten Jahren etablierte sich, besonders in großen Betrieben und Agenturen, mit dem Arbeitsfeld der Schadenbearbeitung eine weitere Innendienstfunktion. Top-Service in der Schadenbegleitung ist ein wesentlicher USP im Kampf des physischen Vertriebes gegen Portale und sonstige Online-Anbieter.

Doch häufig ist der Geschäftsinhaber noch immer der stärkste Vertriebler. Daher wäre es unwirtschaftlich, wenn er oder auch sie seine oder ihre Zeit mit der Kommunikation mit Gutachtern, der Schadenabteilung des Versicherungsunternehmens und mit Schriftwechsel mit den Kunden verbringt.

Neuer Pfeiler zur Stärkung der vertrieblichen Schlagkraft

Warum aber nun eine vierte Säule? Das ist relativ einfach zu erklären. Die Skalierbarkeit eines Vertriebes erfolgte in der Vergangenheit über weitere Mitarbeiter. Die Entwicklung der Anzahl der Versicherungsvermittler ist aber bekanntermaßen negativ.

Backoffice und Schadenbearbeitung in einem Versicherungsbüro können keine Wachstumstreiber sein. Erstens liegt hier nicht die Kompetenz der meisten Innendienstkräfte einer Agentur und zweitens fehlt einfach die Zeit.

Hauptvertreter oder Versicherungsmakler zu sein, ist mit einem zu geringen Coolnessfaktor versehen.

Säule eins, also den physischen Vertrieb, weiter auszubauen, ist immer noch die aktuelle Variante zur Stärkung der vertrieblichen Schlagkraft. Entgegen wirkt hier, dass der Beruf des Versicherungsverkäufers bei jungen Berufseinsteigern eher unattraktiv ist. Hauptvertreter, Versicherungsmakler oder Ähnliches zu sein, ist mit einem zu geringen Coolnessfaktor in der Onlinewelt der Gen Z versehen.

Was aber, wenn wir einmal aus alten Betonphrasen ausbrechen und das Ganze losgelöst von Vertriebssprüchen wie „Das Geld wird draußen verdient“ denken?

Vierte Säule – digitaler Vertrieb

Die vierte Säule wird meines Erachtens für das künftige Wachstum eines Versicherungsbetriebs unverzichtbar sein. Vorneweg möchte ich festhalten, dass nach wie vor der persönliche Vertrieb ein wesentlicher Faktor vieler erfolgreicher Unternehmen sein wird. Aus diesem Grund schaffen wir mit der vierten Säule ein neues Aufgabenfeld innerhalb eines Betriebs und vernetzen diese mit allen anderen Säulen.

Meine Erfahrungen aus vielen Gesprächen mit Agenturen der unterschiedlichsten Gesellschaften zeigen, dass sich sehr viele mit dem Thema Onlinemarketing schwer tun. Die meisten Agenturinhaber stimmen zu, dass das Thema in Zukunft wichtig ist. Es gibt dann unterschiedliche Vorgehensweisen, wie damit umgegangen wird.

Mit der vierten Säule ein neues Aufgabenfeld innerhalb eines Betriebs schaffen.

Unterschiedliche Herangehensweisen an das Onlinemarketing

Eine Gruppe macht in Eigenregie ein wenig über Social-Media-Postings. Dies aber ohne klare Struktur, häufig wird einfach nur unternehmensseitig zur Verfügung gestellter Content verbreitet. Das führt zu sehr überschaubaren, häufig nicht messbaren Ergebnissen.

Eine andere Gruppe hat das Thema für sich angenommen und will es jetzt angehen. Es werden hohe fünfstellige Summen investiert, um sich in Coaching-Workshops fit zu machen. Ein lobenswertes Engagement und es mag den einen oder anderen geben, bei dem es geklappt hat. Es zeigt sich aber, dass solche Maßnahmen verpuffen, da im Alltag des Inhabers einfach die Zeit fehlt.

Die dritte Gruppe lagert das Thema komplett aus und beauftragt damit Agenturen für Onlinemarketing. Ein sehr teurer Weg, der sicher zu professionellen Kampagnen führt. Wer diesen Weg aber schon einmal gegangen ist, weiß, dass es unbedingt notwendig ist, die Online-Agentur zu steuern. Somit begibt man sich auch hier in eine Zeitfalle und irgendwie bleibt das Thema ein Fremdkörper im Unternehmen.

Nachwuchs für einen Job im Onlinemarketing gewinnen

Was aber, wenn es gelingt, die notwendigen Kompetenzen in einem Vermittlerbüro selbst aufzubauen? Nachwuchs für einen Job im Onlinemarketing ist deutlich leichter zu gewinnen als mit der Überschrift „Hauptvertreter gesucht“. Es besteht sogar eine hohe Wahrscheinlichkeit, diese Nachwuchskräfte im eigenen Kundenkreis zu finden.

Viele Kompetenzen im Umgang mit den sozialen Medien bringen junge Menschen bereits mit. Durch professionelle Aus- oder Weiterbildung, die sogar gefördert wird, können sie erweitert werden. Wichtig ist dann die Verzahnung des digitalen Vertriebes mit den anderen Säulen.

Säule vier legt den Ball für Säule eins auf den Elfmeterpunkt für erfolgreiches Neugeschäft.

Geschäftsinhaber wird in Position gebracht

Der oder die Onlinemarketing-Manager/in des Vermittlerunternehmens benötigt Content aus dem Büroalltag. Die Vorstellung neuer Firmenkunden, Beispiele erfolgreicher Schadenregulierung, Rezensionen und vieles mehr führen gut aufbereitet und verwertet zu selbst generierten Leads.

Säule vier legt also den Ball für Säule eins auf den Elfmeterpunkt für erfolgreiches Neugeschäft. Notwendig ist hierzu ein Change im Mindset vieler Inhaber. Das Geld wird eben nicht mehr nur draußen verdient.

Überlegt man etwas länger, fallen einem zahlreiche weitere Aufgabenfelder im digitalen Vertrieb ein. Ein professionelles, gut organisiertes Zusammenspiel zwischen physischem und digitalem Vertrieb kann ein Teil der Lösung für die Herausforderungen des Versicherungsvertriebes sein.

Ich freue mich über Kommentare und Anmerkungen.

Frank Bergemann

Der Autor ist Experte für digitales strategisches Management und Gebietsdirektor bei einem großen Erstversicherer.