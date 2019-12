Digitale bAV ist im Maklermarkt noch stark ausbaufähig

6.12.2019 – Nicht einmal 40 Prozent der unabhängigen Vermittler nutzen zumindest vereinzelt digitale Portallösungen im Betriebsrentengeschäft. Fast jedem dritten sind solche Angebote sogar gänzlich unbekannt. Dies zeigen die Asscompact Trends IV/2019. Bei der Nutzung liegt XbAV knapp vor der Allianz-Plattform „Firmen Online“.

Fast jedem dritten unabhängigen Versicherungsvermittler sind digitale Portallösungen für die betriebliche Altersversorgung (bAV) gänzlich unbekannt. Ebenfalls jeweils knapp jeder Dritte kennt entsprechende Lösungen, nutzt sie aber bisher nicht oder nur vereinzelt. Nur rund jeder 15. macht davon eigenem Bekunden nach bei so vielen Kunden wie möglich Gebrauch.

422 unabhängige Vermittler

Dies sind zentrale Ergebnisse der Asscompact Trends IV/2019, das im aktuellen Sonderthema die „Nutzung von Portalen in der bAV-Verwaltung“ behandelt. Die Studienreihe wird quartalsweise von der BBG Betriebsberatungs GmbH und der IVV Institut für Versicherungsvertrieb Beratungsgesellschaft mbH durchgeführt.

Sie beruht auf einer Onlinebefragung zu Vertriebsthemen von mehreren Hundert Vermittlern. Die Nettostichprobengröße der aktuellen Auflage wird mit 422 Versicherungsmaklern und Mehrfachvertretern angegeben. Durchgeführt wurde die Befragung zwischen Ende September und Mitte Oktober 2019.

Die Befragten sind zu fast 90 Prozent männlich, haben durchschnittlich gut 24 Jahre Berufserfahrung bei einem Durchschnittsalter von annähernd 54 Jahren. Im Schnitt wollen sie mit etwa 69 Jahren aus dem Berufsleben ausscheiden. Dies plant nur jeder 20. vor Vollendung des 60. Lebensjahres. Auf der anderen Seite beabsichtigen fast 40 Prozent, mindestens bis zum Alter von 70 Jahren zu arbeiten.

XbAV auf dem Spitzenplatz

In gestützter Abfrage wurde zudem ermittelt, welche Portale am bekanntesten sind und am häufigsten genutzt werden. Eindeutiges Ergebnis: In beiden Rangliste liegen die Angebote XbAV und Allianz Firmen Online mit großem Abstand vor den Wettbewerbern.

Vergleichsweise eng verlief das Rennen zwischen den beiden bei der Nutzung: Hier liegt XbAV nur drei Prozentpunkte vor der Allianz-Plattform. Die Portale E-Vorsorge, E-Pension und Smart-bAV kommen nur auf einen Anteil von unter einem Zehntel.

Im Schnitt 18 Minuten

Die stark ausbaufähige Nutzung verwundert angesichts der Tatsache, dass für vier von zehn Befragten die aktuellen Möglichkeiten zur Vertragsverwaltung ein Hindernis bei der bAV-Vermittlung darstellen. Dies dürfte ein Grund dafür sein, warum deutlich mehr als ein Drittel der Interviewten überhaupt keine Betriebsrentenverträge vermittelt.

Dabei dauert die Klärung eines bAV-Verwaltungsvorgangs nach Angaben der Vermittler im Schnitt 18 Minuten (Mittelwert). Jeder dritte dieser Vorgänge kostet sogar mindestens 30 Minuten Zeit.

Wie die Studie weiter zeigt, nutzen immerhin 44 Prozent der Makler und Mehrfachvertreter für die Übermittlung von Verwaltungsvorgängen an den Versicherer ein Onlineportal. Fast genauso weit verbreitet ist allerdings der Postversand (40 Prozent Anteil). An erster Stelle steht die E-Mail als Übermittlungsmedium, wie 95 Prozent der Befragten angaben. Mehrfachnennungen waren möglich.

Erwartungen an ein digitales bAV-Portal

Ermittelt wurden im Rahmen der Untersuchung auch, welche Erwartungen unabhängige Vermittler an ein digitales bAV-Portal stellen. Ein solches sollte eine aktuelle Übersicht zu den bestehenden Verträgen und eine einfachere Erfassung von Verwaltungsvorgängen ermöglichen. Diese Antwortoptionen nannten jeweils um die 85 Prozent der Befragten.

Ebenfalls wichtig sind ein kostenloser Portalzugang sowie die Möglichkeit, eigene Formulare zu erstellen. Dies gaben knapp über beziehungsweise unter drei Viertel der Interviewten an.

Weitere Ergebnis: Nicht einmal die Hälfte der unabhängigen Vermittler sieht bei seinen Firmenkunden die Bereitschaft, für ein volldigitales Verwaltungsportal über alle Gesellschaften zu bezahlen.

bAV-Dienstleistungen

Gefragt wurde ferner, welche Dienstleistungen die unabhängigen Vermittler üblicherweise für ihre Firmenkunden übernehmen. Hierzu gehören nach Darstellung der Befragten in erster Linie die Beratung zu fachlichen Fragestellungen sowie die Erstinformation der Arbeitnehmer vor Abschluss (jeweils rund 90 Prozent Anteil).

Dahinter folgt die Kommunikation und Beantwortung von Fragestellungen für Arbeitnehmer nach dem Abschluss. Dies gaben 85 Prozent an. Für fast drei von vier Interviewten gehört auch die Beantragung und Klärung von Verwaltungsvorgängen zu den übernommenen Dienstleistungen.

Diese Leistungen erbringt die große Mehrheit der Makler und Mehrfachvertreter nicht umsonst. 90 Prozent gaben an, dafür üblicherweise ein monatliches Entgelt zu erhalten. Dieses liegt jeweils bei der Hälfte unter beziehungsweise über zwei Euro pro Monat und Vertrag.

Der 145-seitige Berichtsband der Asscompact Trends IV/2019 kann für 1.547 Euro inklusive Mehrwertsteuer (Preisnachlass bei Jahresabonnement) bei Florian Stasch per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575838 bestellt werden.