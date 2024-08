Diese Wohngebäudeversicherer empfehlen Verbraucher am liebsten weiter

15.8.2024

Die Servicevalue GmbH und die Redaktion von Focus Money wollten wissen, mit welchen Anbietern Verbraucher so zufrieden sind, dass sie die Unternehmen in ihrem privaten Umfeld tatsächlich weiterempfehlen. Die Untersuchung basiert nach Angaben der Meinungsforscher auf einer zwischen April und Mai durchgeführten Onlinebefragung, in deren Rahmen rund 558.000 Kundenurteile zu 1.625 Anbietern in 85 Kategorien zusammenkamen.

Darunter waren auch zahlreiche aus dem Assekuranzbereich. Weitere Details zur Methodik und zu den Siegern in den 20 Kategorien mit Versicherungsbezug hat die Redaktion in einem separaten Artikel vorgestellt (VersicherungsJournal 26.6.2024).

In der Wohngebäudeversicherung erhielt erneut (22.6.2023) die Grundeigentümer-Versicherung VVaG (GEV) mit einem Empfehlungsscore von 23,0 Prozent die Auszeichnung „höchste Weiterempfehlung“. Hinter dem Branchensieger schafften es auch die Helvetia Versicherungen (22,2 Prozent) und die Alte Leipziger Versicherung AG (22,2 Prozent) aufs Treppchen.

Wie die beiden vorgenannten Akteure mit dem Prädikat „hohe Weiterempfehlung“ – Voraussetzung dafür war ein branchenüberdurchschnittlicher Empfehlungsscore – dürfen sich unter anderem folgende Anbieter schmücken:

Sieben weitere Akteure schafften eine überdurchschnittliche Bewertung. Die Auflistung kann auf dieser Internetseite eingesehen werden.