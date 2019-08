Diese Vertriebswege dominieren das Neugeschäft

16.8.2019 – Der GDV hat für 2018 seine Vertriebswegestatistik vorgelegt. In den Daten sieht der Verband „eine ausgesprochen stabile Verteilung des Neugeschäfts zwischen den Vertriebswegen“. Dabei veränderten sich die Marktanteile der einzelnen Vermittlergruppen um bis zu 2,3 Prozentpunkte.

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) hat seine Vertriebswegstatistik für 2018 vorgelegt. Für die Lebensversicherung wird alternativ die Berechnung nach vermittelter Beitragssumme und nach APE angeboten.

Nach beiden Methoden sind die Einfirmenvermittler mit 40,1 (Vorjahr 39,8) Prozent beziehungsweise 34,6 (36,5) Prozent Anteil der dominierende Vertriebsweg. Dahinter rangieren nach Beitragssumme die Versicherungsmakler mit 28,8 (28,2) Prozent und nach APE mit 27,5 (26,9) Prozent die Kreditinstitute. Beide Vertriebswege konnten jeweils ihre Marktanteile ausbauen.

Ausschließlichkeit am stärksten in der Krankenversicherung

In der Krankenversicherung ist – wie im Vorjahr – mit 56,8 Prozent Anteil am Neugeschäft der Vorsprung der Einfirmenvertreter am größten. Die Makler verloren leicht von 26,9 Prozent auf 26,4 Prozent. Die Direktvertriebe holten hier von 7,3 auf 7,6 Prozent auf.

Auch in der Schaden- und Unfallversicherung liegen die Exklusivvertreter vor den Maklern. Beide Gruppen konnten sich verbessern, die Vertreter um 0,2 Prozentpunkte auf 46,23 und die Makler um 0,8 Punkte auf 27,7 Prozent. In diesem Segment sind auch die Direktvertriebe mit 15,0 (14,9) Prozent auf Wachstumskurs, alle andere Vertriebswege verloren hier.

GDV: Stabile Vertriebsstrukturen

Der GDV fasst das Zahlenwerk so zusammen: „Die Daten belegen eine ausgesprochen stabile Verteilung des Neugeschäfts zwischen den Vertriebswegen.

In allen Geschäftsbereichen entfällt der größte Anteil des Neugeschäftsvolumens auf die Einfirmenvermittler. Die Makler sind der zweitgrößte Vertriebskanal. Sie konnten sowohl in der Lebens- als auch der Schaden-/Unfallversicherung leicht zulegen, während ihr Marktanteil in der Krankenversicherung geringfügig zurückging.

Der Anteil des Direktvertriebs, beispielsweise über Webseiten der Versicherungs-Unternehmen oder Vergleichsportale im Internet, hat sich im Vergleich zu 2017 nur in der Krankenversicherung leicht erhöht und ansonsten kaum verändert.“