Diese Vertriebswege bringen das meiste Neugeschäft

29.9.2021 – Die Ausschließlichkeit ist in allen Sparten der dominierende Absatzkanal. Sowohl in Leben als auch in der PVK und in Schaden/Unfall zeigt die Kurve kurz- bis mittelfristig tendenziell nach unten. Makler konnten bis auf das PKV-Segment auf Fünfjahressicht den Rückstand zu den Einfirmenvertretern verkürzen, insbesondere in Schaden/Unfall. Die Banken spielen eigentlich nur in Leben eine gewichtige Rolle. Der Direktvertrieb legte in der PKV und in Leben zu, hatte in Schaden/Unfall aber erneut Einbußen zu verzeichnen. Dies zeigt die Vertriebswegestatistik des GDV für das Geschäftsjahr 2020.

Auch im vergangenen Jahr haben sich die Neugeschäftsanteile der einzelnen Vertriebswege in den verschiedenen Sparten wieder verschoben. Dies geht aus der aktuellen Vertriebswegestatistik des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) hervor.

Detaillierte Daten hierzu hat der Verband in seinem Anfang September veröffentlichten „Statistischen Taschenbuch der Versicherungswirtschaft 2021“ (2.9.2021) veröffentlicht. Die Publikation erfolgte erstmals in rein digitaler Form.

Nichts geändert hat sich an der Tatsache, dass über die Ausschließlichkeit das mit Abstand meiste Neugeschäft in die Bücher der Versicherungs-Unternehmen kommt. Dies gilt gleichermaßen für die Lebens-, die private Kranken- sowie die Schaden-/ Unfallversicherung.

Lebensversicherung: Einfirmenvertreter gewinnen, Makler verlieren

In der Lebensversicherung war bei den Einfirmenvermittlern eine Trendumkehr zu beobachten. Deren Anteil am Neugeschäft (nach vermittelter Beitragssumme) nahm nach zuvor zwei Rückgängen in drei Jahren wieder leicht auf 38,8 Prozent zu. Eine Berechnung nach APE publizierte der GDV aktuell nicht.

Die Makler verteidigten den Silberrang trotz leichter Verluste (minus 0,2 Prozentpunkte auf 28,4 Prozent). Die Kreditinstitute hielten ihren Vorjahresanteil von knapp einem Fünftel und verteidigten die dritte Position.

Dahinter folgen die wiedererstarkten Mehrfachvertreter vor dem weiter im Aufwärtstrend befindlichen Direktvertrieb (inklusive Vergleichsportale) und der Kategorie „Sonstige“. Die beiden letztgenannten Absatzkanäle spielen allerdings nur eine untergeordnete Rolle.

Auf Fünfjahressicht betrachtet gehören vor allem die Exklusivvermittler (minus 1,89 Prozentpunkte), aber auch die Banken (minus 0,6 Prozentpunkte) zu den Verlierern. Hingegen legten die Makler um 1,7 Prozentpunkte zu. Der Direktvertrieb konnte seinen Anteil zwischen 2016 und 2020 verdoppeln, wenn auch von sehr niedrigem Niveaus aus kommend.

Ausschließlichkeit zieht in Kranken weiter einsam ihre Runden

In der privaten Krankenversicherung (PKV) behauptete die Ausschließlichkeit ihre Führungsposition. Trotz leichter Verluste fließt immer noch mehr als die Hälfte des vermittelten Monatsbeitrags über diesen Vertriebsweg in die Bücher der Anbieter.

Die Makler an zweiter Stelle gewannen zwar leicht hinzu. Ihr Anteil am Neugeschäft ist mit einem guten Viertel aber nach wie vor nicht einmal halb so groß wie derjenige der Einfirmenvertreter.

Die übrigen Absatzkanäle fallen kaum ins Gewicht. Der Direktvertrieb legte erneut zu und kommt erstmals über acht Prozent Anteil. Das entspricht einem Zuwachs um fast ein Viertel im Vergleich zu 2016. Die Kreditinstitute rutschten erstmals im Betrachtungszeitraum unter die Marke von vier Prozent.

Der Anteil der Mehrfachvertreter lag auf Fünfjahressicht fast ohne Schwankungen bei um die drei Prozent. Bei den Maklern und Einfirmenvertretern zeigt die Kurve im Beobachtungszeitraum nach jeweils Auf- und Ab-Bewegungen tendenziell leicht nach unten.

Direktvertrieb büßt in Schaden/Unfall weiter ein

Auch in der Schaden-/ Unfallversicherung musste die Ausschließlichkeit erneut leichte Verluste hinnehmen (minus 0,4 Prozentpunkte). Mit einem Neugeschäftsanteil (nach vermittelten Jahresbeiträgen, begrenzt auf die Versicherungszweige Sach, Unfall, Haftpflicht, Kraftfahrt und Rechtsschutz (SHUKR)) von immer noch fast 47 Prozent liegt dieser Vertriebsweg allerdings weiter deutlich vor den Maklern.

Diese legten um mehr als einen Prozentpunkt auf 27,6 Prozent zu. Über die letzten fünf Jahre hinweg summiert sich das Plus auf mehr als zwei Prozentpunkte. Da die Exklusivvertreter im Betrachtungszeitraum etwa einen Prozentpunkt verloren, reduzierte sich der Abstand von 22 auf 19 Prozentpunkte.

Der Direktvertrieb liegt nach dem zweiten Minus in Folge mit aktuell 13,7 Prozent nur noch knapp über dem Anteil aus 2016. Bei den Kreditinstituten zeigt die Kurve kontinuierlich nach unten. Zuletzt sank der Anteil sogar unter die Fünf-Prozent-Marke. 2016 waren es noch 5,7 Prozent. Mehrfachvertreter kommen nach einem erneuten Rückgang nur noch auf 2,0 (2016: 2,5) Prozent Anteil.