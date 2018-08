Diese Vertriebswege bringen das meiste Neugeschäft

28.8.2018 – Auch 2017 kam über die Ausschließlichkeit in den Sparten Leben, Kranken wie auch Schaden/Unfall das meiste Neugeschäft in die Bücher der Versicherer, wie die aktuelle GDV-Vertriebswegestatistik zeigt. In allen drei Segmenten gab es allerdings Rückgänge. Makler behaupteten den zweiten Rang, mussten aber in Schaden/Unfall deutliche Einbußen hinnehmen. Dafür ging es in Leben kräftig bergauf. Der Direktvertrieb legte in Schaden/Unfall und Kranken deutlich zu, verlor dafür aber in Leben von sehr niedrigem Niveau aus weiter an Bedeutung.

Die Neugeschäftsanteile der einzelnen Vertriebswege in den verschiedenen Sparten haben sich auch im vergangenen Jahr wieder verschoben. Dies zeigt die aktuelle Vertriebswegestatistik des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), die der Verband im „Statistischen Taschenbuch der Versicherungswirtschaft 2018“ veröffentlicht hat.

Eines hat sich in der Lebensversicherung, in der privaten Krankenversicherung (PKV) sowie der Schaden-/ Unfallversicherung allerdings nicht geändert. Über die Ausschließlichkeit kommt das mit Abstand meiste Neugeschäft in die Bücher der Versicherungs-Unternehmen.

Lebensversicherung: Makler gewinnen, Einfirmenvertreter verlieren

In der Lebensversicherung hielt bei den Einfirmen- beziehungsweise Konzernvermittlern der positive Trend des Vorjahres (VersicherungsJournal 14.8.2017) nicht an. Deren Anteil am Neugeschäft (nach vermittelter Beitragssumme) ging um 0,7 Prozentpunkte auf 40,5 Prozent zurück. Dies ist zugleich der niedrigste Wert auf Fünfjahressicht betrachtet. Im Vergleich zu 2013 beträgt das Minus zwei Prozentpunkte.

Kräftig zugelegt haben die Versicherungsmakler, deren Marktanteil um 1,4 Prozentpunkte auf 27,5 Prozent stieg. Damit blieb der Rückgang aus dem Vorjahr ein „Ausrutscher“ – seit 2013 zeigte die Kurve ansonsten nach oben. Das Plus summiert sich auf Fünfjahressicht gemessen auf fast zweieinhalb Prozentpunkte.

Kreditinstitute an dritter Stelle

Drittstärkste Kraft bleibt der Vertrieb über die Kreditinstitute, deren Anteil allerdings zum dritten Mal in Folge gesunken und aktuell sogar unter 19 Prozent gerutscht ist. 2014 waren es noch 21 Prozent. Verloren haben nach zuletzt zwei Steigerungen auch die Mehrfachvertreter (minus 0,3 Prozentpunkte auf 6,5 Prozent).

Nur eine untergeordnete Rolle spielen die sonstigen Vertriebswege sowie der Direktvertrieb (inklusive Vergleichsportale), bei denen es eine gegensätzliche Entwicklung gab. Während die sonstigen Vertriebswege im vergangenen Jahr mit 4,6 Prozent auf den größten Anteil im Betrachtungszeitraum kamen, erzielte der Direktvertrieb mit nur noch knapp über zwei Prozent den niedrigsten Wert. 2013 war der Anteil mit vier Prozent noch fast doppelt so groß.

Ausschließlichkeit eilt in Kranken weiter davon

In der privaten Krankenversicherung fand der langjährig zu beobachtende Aufwärtstrend der Ausschließlichkeit ein Ende. Das Minus hielt sich mit 0,2 Prozentpunkten allerdings in Grenzen. Auf Fünfjahressicht betrachtet gab es eine Zunahme um drei Prozentpunkte.

Der Marktanteil der Einfirmenvertreter am Neugeschäft (nach vermitteltem Monatsbeitrag) ist mit aktuell knapp 57 Prozent immer noch mehr als doppelt so groß wie derjenige der Makler an zweiter Stelle. Deren Anteil liegt seit vier Jahren mit nur minimalen Schwankungen bei um die 27 Prozent.

Sonstige Vertriebswege fallen kaum ins Gewicht

Der Direktvertrieb kommt auf einen Rekordanteil von 7,3 Prozent, das ist über ein Drittel mehr als vor fünf Jahren. Die Kreditinstitute stabilisierten sich bei gut vier Prozent. Seit 2013 liegt deren Anteil in einem recht schmalen Korridor zwischen 3,9 und 4,5 Prozent.

Ähnlich sieht es bei den Mehrfachvertretern aus. Zwar erzielte dieser Vertriebsweg mit aktuell 3,4 Prozent den Höchstwert auf die letzten fünf Jahre betrachtet. Der Tiefstwert ist mit 3,1 Prozent allerdings nicht wirklich weit entfernt.

Kaum ins Gewicht fallen die sonstigen Vertriebswege, die ihre seit 2013 zu beobachtende Talfahrt weiter fortsetzten. Ihr Anteil liegt bei nicht einmal mehr eineinhalb Prozent – vor fünf Jahren waren es noch fast fünf Prozent.

Direktvertrieb (inklusive Portale) legt in Schaden/Unfall weiter zu

Ebenfalls nur minimale Verluste hinnehmen (minus 0,1 Prozentpunkte) mussten die Einfirmenvertreter in der Schaden-/ Unfallversicherung beim Neugeschäftsanteil (nach vermittelten Jahresbeiträgen, begrenzt auf die Versicherungszweige Sach, Unfall, Haftpflicht, Kraftfahrt und Rechtsschutz (SHUKR)).

Mit immer noch über 46 Prozent liegt dieser Vertriebsweg allerdings weiter deutlich vor den Maklern, die Einbußen von knapp einem Prozentpunkt (auf nur noch gut 26 Prozent) zu verzeichnen hatten. Über die letzten fünf Jahre hinweg summiert sich das Minus bei den Maklern auf fast dreieinhalb Prozentpunkte. Der Abstand beträgt nun annähernd 20 Prozentpunkte.

Der Direktvertrieb konnte seinen Aufwärtstrend der letzten Jahre fortsetzen und seinen Marktanteil auf 15 Prozent ausbauen (plus 1,1 Prozentpunkte). Seit 2013 hat sich der Anteil um über ein Viertel vergrößert.

Relativ stabil bei gut fünf Prozent liegt der Marktanteil der Kreditinstitute. Seit 2013 schwankt deren Anteil nur minimal zwischen 5,2 und 5,7 Prozent. Die Mehrfachvertreter blieben unter der Drei-Prozent-Marke, die sonstigen Vertriebswege bei knapp über vier Prozent. Auch hier gab es auf Fünfjahressicht betrachtet keine nennenswerten Bewegungen.

Weitere, nicht vergleichbare Ergebnisse

Die Unternehmensberatung Willis Towers Watson ist in ihren im Dezember veröffentlichten Vertriebswege-Surveys 2016 zu abweichenden Ergebnissen gekommen (VersicherungsJournal 6.12.2017, 12.12.2017, 15.12.2017)

Die Daten von GDV und Willis Towers Watson sind allerdings nicht miteinander vergleichbar. Denn Willis Towers Watson ermittelt die Leben-Neugeschäftsanteile auf Basis des Neugeschäfts nach APE, der Versichererverband auf Basis der vermittelten Beitragssumme.

In Schaden/Unfall sind bei Willis Towers Watson die verdienten Bruttobeiträge maßgeblich, in der PKV die Monatssollbeiträge. Der GDV zieht den vermittelten Monats- (PKV) beziehungsweise den vermittelten Jahresbeitrag (Komposit) heran.

Unterschiede bei den Zuordnungen

Zudem werden beim GDV die Mehrfachvertreter separat erfasst und die Internetportale dem Direktvertrieb zugeordnet. Willis Towers Watson hingegen zählt die Vergleichsportale und die Mehrfachvertreter zu den unabhängigen Vermittlern.

Unterschiede gibt es auch bei der Definition des Bankenvertriebs. Während bei Willis Towers Watson der Ort entscheidend ist und alle Abschlüsse in Bankfilialen berücksichtigt werden, differenziert der Versichererverband danach, wer den Kunden berät – Bankangestellter oder Versicherungsvermittler.