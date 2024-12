Diese Versicherungsfehler werden oft bei Apotheken gemacht

13.12.2024 – Ohne ein Mindestmaß an Branchenkenntnis können Versicherungsvermittler ihre Apothekerkunden nicht haftungssicher beraten. Der Spezialmakler Michael Jeinsen erklärt in seinem Gastbeitrag, wie der Markt aufgestellt ist und welche die wichtigsten Fallen bei der Apothekenversicherung sind.

Apotheken sind in gleich mehrfacher Hinsicht eine attraktive Zielgruppe für Versicherungsvermittler. Sie sind oft ungenügend versichert, haben also einen großen Bedarf an guten und branchengerechten Versicherungslösungen. Die Inhaber sind in aller Regel sehr korrekte Kunden und versprechen oft auch gute Chancen im Cross-Selling.

Michael Jeinsen (Bild: privat)

Die perfekte Zielgruppe? Nun, die Sache hat ein paar Haken: Es gibt nur wenige branchengerechte Versicherungslösungen. Die Versicherungsbranche kümmert sich um diese eher kleine Zielgruppe – 2023 gab es in der Bundesrepublik genau 17.571 Apotheken – kaum bis gar nicht.

Entsprechend ist auch das Wissen über den branchenspezifischen Versicherungsbedarf überschaubar. Apotheken sind fast so etwas wie die Stiefkinder der Versicherungsbranche.

Spezielle Apothekentarife und Allrisk-Policen

Keine Angst: Vermittler müssen kein Pharmaziestudium aufnehmen, um Apotheken haftungssicher betreuen zu können. Es gibt einige spezielle Apothekentarife und Allrisk-Policen, in denen sehr viel Wissen um den Versicherungsbedarf der Apothekenbranche steckt.

Nicht gut geeignet sind dagegen Arztpolicen oder allgemein an Arztpraxen orientierte Heilwesentarife. Denn die beinhalten üblicherweise einen für Mediziner konzipierten Haftungsschutz. Da aber Apotheker keine Behandlungen durchführen, geht diese Art von Haftungsschutz für die Apothekenbranche in die Irre.

Auf der anderen Seite haben die meisten Praxen – anders als Apotheken – keine großen Medizinkühlschränke mit teuren Medikamenten. Folglich bieten Arztpolicen nur in den seltensten Fällen den für Apotheken nötigen Schutz von temperatursensiblen Arzneien. Und das sind nur zwei Beispiele von vielen.

Mindestmaß an Branchenkenntnis gefordert

Auch wenn eine Allrisk-Police Berater sehr deutlich entlastet, benötigen Vermittler, die Apotheken zu ihren Kunden zählen wollen, dennoch ein Mindestmaß an Branchenkenntnis. Denn Besonderheiten wie ein Reinraum oder ein Blisterautomat müssen in ihrer Versicherungsrelevanz erkannt werden.

Außerdem gehört ein gewisser „Stallgeruch“ zu den Erfolgsfaktoren. Nur wenn Vermittler im Gespräch und in der Beratung beweisen, dass sie von der Apothekenbranche Ahnung haben, können sie bei Versicherungsnehmern Erfolg haben. Das hat nichts mit Standesdünkel von Apothekern zu tun. Schließlich wollen Sie vermutlich auch nicht das Schwimmen bei einem Nichtschwimmer erlernen.

Woran aber können Versicherungsvermittler erkennen, dass eine Apotheke unzureichend oder falsch versichert ist? Werfen wir einen kurzen Blick auf die wichtigsten Fallen bei der Apothekenversicherung.

Zeitwertersatz

Sehr viele Policen sichern einen Neuwertersatz beschädigter Güter zu. Doch dieser scheinbar garantierte Neuwertersatz wird im Kleingedruckten oft wieder zurückgenommen. Die gängige Argumentation lautet wie folgt: Grundsätzlich erhalten Kunden nach einem versicherten Schadensfall Neuwertersatz, aber wenn die beschädigten oder zerstörten Güter schon älter sind, dann wird nur der Zeitwertersatz erstattet.

Wie in vielen anderen Unternehmen auch gibt es in Apotheken viele Gegenstände, die sich im Lauf der Zeit abnutzen und an Wert verlieren. Aber im Gegensatz zu den meisten anderen Unternehmen müssen Apotheken eine Mindestausstattung vorweisen, um überhaupt öffnen zu dürfen. Ohne beispielsweise Homogenisator und Präzisionswaage bleibt die Offizin zu.

Daher sind Zeitwertklauseln für Apotheken besonders problematisch – und das gilt nicht nur für historisch eingerichtete Apotheken. Die Lösung dieses Versicherungsproblems ist ganz einfach: Der Versicherer muss komplett auf Zeitwertklauseln verzichten.

Unterversicherungsklausel

Apotheken haben stark schwankende Lagerbestände. Im Frühjahr werden Antiallergika im großen Stil eingekauft, im Herbst Erkältungsmittel. Und selbstverständlich reagieren Inhaber auch auf andere Entwicklungen oder Sonderangebote im Großhandel.

Doch ein gut gefülltes Lager kann schnell den Versicherungswert der Apotheke sprengen. Die Folge: Unterversicherung und im Schadenfall weniger Geld.

Auch hier ist die Lösung einfach: Der Versicherer muss auf eine Unterversicherungsklausel verzichten. Solche Konzepte gibt es am Markt.

Meldepflichten

Wer eine Versicherung abschließt, geht bekanntlich Pflichten ein. Doch gerade bei großen Schäden, wenn der Weiterbetrieb der Apotheke infrage gestellt ist, sind komplizierte Meldungsvorgänge mit kurzen Fristen, womöglich noch gepaart mit späten Regulierungszahlungen, für Apothekeninhaber fatal. Denn die Hauptsorge von Inhabern nach einem Schadensfall ist selbstverständlich die Sicherung des Apothekenbetriebs.

Und das muss er an zwei „Fronten“: Zum einen müssen natürlich Schäden behoben werden, zum anderen muss aber auch die Apothekenaufsicht überzeugt werden, dass die Schäden ordnungsgemäß behoben wurden. Daher sind Versicherungskonzepte, die Meldepflichten entbürokratisieren und Verspätungen bei Schadensmeldungen nicht sanktionieren – das gibt es tatsächlich! – vorzuziehen.

Cyberattacken und Datensicherheit

Seit die DSGVO in Kraft getreten ist, gilt es zum Thema Meldefristen nach Cybervorfällen etwas besonders zu beachten. Die DSGVO schreibt vor, dass nach der Entdeckung eines Datenvorfalls – zum Beispiel eines Hackerangriffs – innerhalb von 72 Stunden Behörden und potenziell betroffene Kunden über den Vorfall informiert werden müssen. Geschieht dies nicht, drohen empfindliche Bußzahlungen.

Für Konzerne mit eigener IT- und einer Rechtsabteilung ist das sicher leistbar. Aber für kleine Apotheken ohne einen großen Apparat im Backoffice?

Verschärft wird dieses Problem ganz aktuell noch durch das geplante NIS-2-Umsetzungs- und Cybersicherheitsstärkungsgesetz. Auch hier sollen knappe Meldefristen eingehalten werden und Inhaber sollen bei fehlender oder unzureichender Vorbereitung auf Datenvorfälle persönlich haften.

Nötig ist also eine Cyberpolice, die Assistanceleistungen wie etwa fristgerechte und korrekte Meldungen nach Cyberattacken durch Rechtsanwälte bereitstellt.

Gutachterverfahren

In den meisten Fällen sind Gutachterverfahren eine sinnvolle Einrichtung zur Schlichtung von Streitfragen – aber nicht bei Apotheken. Für Apotheken ist nach einem Schadenfall nur ein „Gutachter“ entscheidend – und das ist der der Apothekenaufsicht.

In den meisten Bundesländern sind das Pharmazieräte. Wenn nun nach einem Schaden der Sachverständige des Versicherers und der Versicherungsombudsmann der Meinung sind, dass ein Schaden behoben wurde, dann nützt das dem Apotheker nichts, wenn der Pharmazierat querschießt.

Daher müssen sich apothekengerechte Versicherungen die Urteile der Apothekenaufsicht zu eigen machen. Auch solche Konzepte sind am Markt erhältlich.

Betriebsunterbrechung

Da Apotheken nach einem Schaden strenge Hygieneauflagen erfüllen müssen und zudem oft auch noch eine Prüfung durch die Apothekenaufsicht durchzustehen haben, dauern Betriebsunterbrechungen in der Regel länger als bei vielen anderen Unternehmen. Deshalb ist eine „kleine Betriebsunterbrechungsversicherung“ nicht branchengerecht.

Die Versicherungssummen solcher kleinen Lösungen sind zu schnell aufgebraucht. Es braucht eine große Betriebsunterbrechungsversicherung mit einer eigenständigen Versicherungssumme. Aus der Erfahrung sollte die Versicherungssumme mindestens 1,5 Millionen Euro betragen. Bei großen Apotheken darf es auch mehr sein.

AMG-Deckung

Kommen wir noch zu einem diffizilen Thema, weil die entsprechenden Regeln interpretationsfähig sind. Wann benötigen Apotheken eine Herstellerhaftung in Höhe von 120 Millionen Euro?

Definitiv nicht für die Erstellung von Rezepturen, die werden über die Betriebshaftpflichtversicherung abgedeckt. Sicher ist auch, dass der Abschluss einer Pharma-Produkthaftpflichtversicherung für die Herstellung nach Standardzulassungen unverzichtbar ist. Ebenfalls notwendig kann eine AMG-Deckung sein, wenn die Apotheke als Importeur fungiert.

Bleiben die sogenannten Defekturen (Arzneimittel, die in der Apotheke im Voraus hergestellt werden). Hier gilt die 100er-Regel: Bleibt die Apotheke unter der Grenze von 100 Einheiten pro Tag, greift die Betriebshaftpflicht. Doch wenn auch nur eine mehr produziert wird, ist der Schutz verloren. Zudem fordert die Apothekenbetriebsordnung (ApBetrO) eine häufige Verschreibung. Doch was genau „häufig“ ist, bleibt offen.

In Zweifelsfällen sollte deshalb eine Vorsorgedeckung abgeschlossen werden. Doch Vorsicht: Die Vorsorgedeckung ist kein Ersatz für eine reguläre AMG-Deckung, wenn diese zweifelsfrei nötig ist.

Michael Jeinsen

Der Autor ist Versicherungsvermittler und arbeitet als Spezialmakler für Apotheker in Berlin.