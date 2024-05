Diese Versicherer, Vertriebe und Makler haben online den besten Ruf

2.5.2024 – Die Reputation der Branchenvertreter im Netz fällt besonders gut aus bei der Württembergischen (Versicherer), Friday (Direktversicherer), der BDAE (Spezialversicherer), der Plansecur-Gruppe (Finanzvertriebe), der Ecclesia-Gruppe (Versicherungsmakler) und bei der IKK Classic (Krankenkassen). Dies hat eine Studie von Servicevalue, Deutschland Test und IMWF ergeben.

„Bislang war es zu keinem Zeitpunkt so leicht und schnell möglich, an relevante Informationen über Unternehmen und Marken zu gelangen wie heute. Dies inkludiert Informationen, welche die Reputation stärken, als auch solche, welche die Reputation schwächen.

Beide verbreiten sich mit extremer Geschwindigkeit, so dass sie sich in kurzer Zeit auf die Reputation und den Geschäftserfolg von Firmen auswirken können. Dementsprechend groß ist die Bedeutung und der richtige Umgang mit ihnen“, heißt es im Berichtsband zu der am Dienstag veröffentlichten Studie „Höchste Reputation 2024“.

Die Analyse entstand in Kooperation von Servicevalue GmbH und Deutschland Test, eine Marke der Burdaverlag Data Publishing GmbH (Deutsches Institut für Qualität und Finanzen) mit der Faktenkontor GmbH unter wissenschaftlicher Begleitung der IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung GmbH.

So wurde die Studie durchgeführt

Da sich die Reputation von Unternehmen und Marken im 21. Jahrhundert zu wesentlichen Teilen digital verfestige, haben die Studieninitiatoren für die größten deutschen Unternehmen und Marken mittels eines Social Listenings eine Untersuchung von fünf Reputationsdimensionen vorgenommen.

Methodisch griffen die Analysten auf ein zweistufiges Webmonitoringverfahren zurück. In der ersten Stufe des Verfahrens, dem Crawling, wurden zwischen dem 1. Februar 2022 und dem 31. Januar 2024 mehrere hundert Millionen öffentliche deutsche Internetquellen durchsucht. Dies geschah in Verbindung mit bestimmten Eventtypen.

Die relevanten Reputationsdimensionen respektive Eventtypen waren „Arbeitgeber“, „Wirtschaftlichkeit“, „Management“, „Produkt- und Service“ und „Nachhaltigkeit“. Diese Bereiche wurden konkretisiert durch definierte Schlagwörter, Text- und Satzkorpora.

In der zweiten Stufe, dem Processing, wurden die im Crawling gesammelten Daten mit Hilfe künstlicher Intelligenz ausgewertet und analysiert. Für jedes Unternehmen beziehungsweise für jede Marke wurde für jeden Eventtypen die Tonalität anhand von Textfragmenten dahingehend untersucht, ob die Erwähnungen als positiv, negativ oder neutral einzustufen sind, wird erläutert.

Weitere Details zur Methodik

In die Punktwerte eines Unternehmens flossen die Tonalität und die Reichweite ein. Dazu wurden die Tonalitätssaldi je Eventtyp ermittelt und anschließend gewichtet zu einem Gesamttonalitätswert verrechnet. „Die Reichweite geht ein durch die Berechnung der Differenz von positiven und negativen Fragmenten je Eventtyp.

Diese Werte werden gewichtet und zu einem Gesamtreichweitenwert verrechnet. Diese beiden Werte sind die Basis eines ersten Punktwertes. Danach werden die Punktwerte für alle Unternehmen branchenbezogen normiert. Das beste Unternehmen jeder Branche bildet mit 100 Punkten den Benchmark, die weiteren Wettbewerber werden branchenbezogen normiert.

Abschließend wird für jede Branche der durchschnittliche Punktwert aller Teilnehmer ermittelt. Dieser bildet die Untergrenze für die Vergabe der Auszeichnung“, wird zur Methodik weiter ausgeführt

Dabei wurden einerseits die Auszeichnung „Branchensieger“ für den jeweils Erstplatzierten vergeben. Die weiteren Unternehmen oder Marken mit überdurchschnittlich vielen Zählern wurden mit dem Prädikat „Sieger“ bedacht. Weitere Details und Hintergründe zum methodischen Aufbau der Studie können in der Studienunterlagen (PDF, 786 KB) nachgelesen werden.

Friday gewinnt bei den Direktversicherern

Eine Auszeichnung erhielten 1.448 der insgesamt rund 12.000 bewerteten Unternehmen aus 162 Branchen. Darunter waren auch einige mit Versicherungsbezug.

Bei den Direktversicherern sicherte sich die Friday Deutsche Niederlassung der Friday Insurance S.A. den Branchensieg (mit normierten 100 Punkten). Eine Auszeichnung erhielten darüber hinaus die Huk24 AG (99,6) und die Hannoversche Lebensversicherung AG (98,7).

In der nicht näher definierten Kategorie „Spezialversicherer“ gewann die BDAE Holding GmbH mit normierten 100 Zählern vor der Dual Deutschland GmbH (94,2). Beide Marktteilnehmer wurden in früheren Servicevalue-Untersuchungen auf Basis von Social Listenings in der Rubrik „Versicherungsvertreter“ geführt (9.4.2024, 11.3.2024).

Versicherer: Württembergische von Helvetia

Bei den Versicherern setzten sich die Württembergischen Versicherungen (100 Punkte) gegen die Helvetia Versicherungen (96,2) und die Versicherungsgruppe die Bayerische (94,3) durch. Zu den ausgezeichneten Topakteuren gehören ferner unter anderem

16 weitere Marktteilnehmer schnitten besser als der Branchenschnitt ab. Die Auflistung kann auf dieser Internetseite eingesehen werden.

Die Sieger bei den Maklern, Vertrieben ...

Im Segment Finanzvertriebe ließ die Plansecur-Gruppe (normierte 100 Punkte) alle Wettbewerber hinter sich. Eine Auszeichnung erhielten zudem die Deutsche Vermögensberatung AG – DVAG (97,1 Zähler), die Bonnfinanz GmbH (96,8), die Finum.Private Finance AG (93,7), die A.S.I. Wirtschaftsberatung AG (93,5), die MLP SE (92,6) und die Formaxx AG (92,0).

Bei den Versicherungsmaklern machte die Ecclesia-Gruppe.de/" target="_blank" rel="noopener">Ecclesia-Gruppe (100 Zähler) das Rennen. In die Bestenliste trugen sich ein

... und Krankenkassen

Den Branchensieg bei den Krankenkassen schaffte die IKK Classic (100 Punkte). Auf dem Treppchen landeten auch die BKK MKK – meine Krankenkasse (vormals BKK Verkehrsbau Union (BKK VBU)) mit 97,3 Zählern und die Viactiv Krankenkasse (97,2 Punkte). Die Auflistung kann hier eingesehen werden.

Übersichten über alle Branchenrankings sind auf dieser Internetseite zu finden.