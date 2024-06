Diese Versicherer und Vermittler verstehen ihre Kunden am besten

20.6.2024 – Das höchste Kundenverständnis besitzen aus Verbrauchersicht nach einer Untersuchung von Servicevalue und der Bild-Zeitung die Allianz (Versicherer), die Cosmos (Direktversicherer) und die LV 1871 (Spezialversicherer). Bei den Versicherungsmaklern siegte MRH Trowe, bei den Finanzvertrieben die Financial Architects.

Die Servicevalue GmbH hat für die Bild-Zeitung erstmals die „Kundenversteher“ der Deutschen in 49 Branchen per Befragung über ein Online-Access-Panel ermittelt. Insgesamt wurden den Angaben zufolge 989 Unternehmen verglichen.

Im Rahmen der im April und Mai 2024 durchgeführten Befragung wurden 128.112 Verbraucherurteile eingesammelt. Die Auswahlkriterien und die Stimmenzahl pro Branche oder Unternehmen wurden nicht genannt.

So wurde bewertet

Die konkrete Fragestellung lautete: „Inwieweit trifft es zu, dass [Unternehmen/Anbieter XY] grundsätzlich versteht beziehungsweise im letzten Kontakt wirklich verstanden hat, was Sie als Kunde wollen und brauchen?

Denken Sie dabei bitte sowohl an das konkrete Produkt und/oder Leistungsangebot als auch an den erlebten Kundenkontakt (Service, Beratung et cetera), stets bezogen auf Ihre persönlichen Bedürfnisse und Erwartungen als Kunde.“

Es standen folgende Antwortoptionen zur Auswahl:

trifft voll und ganz zu,

trifft zu,

trifft eher zu,

trifft eher nicht zu,

trifft nicht zu,

kann ich nicht beurteilen (nicht wertungsrelevant).

So wurden die Branchenrankings erstellt

In einem weiteren Schritt wurde für jeden Testkandidaten der ungewichtete Mittelwert über alle bewertungsrelevanten Antwortoptionen gebildet. In den Branchenrankings werden diejenigen Unternehmen beziehungsweise Marken ausgezeichnet, die besser als der Schnitt des Wirtschaftszweigs bewertet wurden.

Wer besser als der Durchschnitt des jeweiligen Branchenmittelwertes abschneidet, erhält die Auszeichnung „hohes Kundenverständnis“. Wer besser als der Schnitt der überdurchschnittlich bewerteten Gruppe abschnitt, dem wird ein „sehr hohes Kundenverständnis“ zugeschrieben. Der Branchenbeste erhielt das Prädikat „höchstes Kundeverständnis“.

Cosmos siegt bei den Direktversicherern

In der Kategorie „Direktversicherer“ ließen die Cosmos Versicherungen alle Wettbewerber hinter sich. Ein Mittelwert von 2,53 bedeutet die Auszeichnung „höchstes Kundenverständnis“. In die Riege der Marktteilnehmer mit „sehr hohem Kundenverständnis“ schafften es sechs Akteure – mit Mittelwerten zwischen 2,56 und 2,60.

Dazu gehören die Verti Versicherung AG, die Huk24 AG, die Rhion Versicherung AG, die Neodigital Versicherung AG, die DA Deutsche Allgemeine Versicherung AG (DA Direkt) und die Allianz Direct Versicherungs-AG.

Allianz gewinnt die Kategorie „Versicherer“

Bei den Versicherern siegten die Allianz Versicherungen (Mittelwert: 2,43; „höchstes Kundenverständnis“). Den Silberrang belegen die ADAC Versicherungen (2,45) vor den gleich an dritter Stelle liegenden Arag Versicherungen und Generali Deutschland Versicherungen (jeweils 2,50).

Neben Arag und Generali gehören mit Mittelwerten von höchstens 2,57 sieben weitere Gesellschaften zu den Anbietern mit „sehr hohem Kundenverständnis“.

Dies sind die Münchener Verein Versicherungen, die Hansemerkur Versicherungen, die Ergo Versicherungen, die Huk-Coburg Versicherungen, die WWK Versicherungen, die Haftpflichtkasse VVaG, die Versicherer im Raum der Kirchen (VRK) sowie die Inter Versicherungen.

LV 1871 bei den Spezialversicherern an erster Stelle

In der nicht näher definierten Kategorie „Spezialversicherer“ behielt die Lebensversicherung von 1871 a.G. München (LV 1871) die Oberhand und kann sich mit dem Prädikat „höchstes Kundenverständnis“ schmücken.

Dahinter folgen mit jeweils „sehr hohem Kundenverständnis“ die Uelzener Allgemeine Versicherungsgesellschaft a.G. (2,53), die Roland Rechtsschutz-Versicherungs-AG (2,53), die Advocard Rechtsschutzversicherung AG (2,56), die Credit Life AG (2,58) und die Landeskrankenhilfe V.V.a.G. (LKH; 2,61).

Die Sieger bei den Maklern und Vertrieben

Bei den Versicherungsmaklern sicherte sich die Mesterheide Rockel Hirz Trowe AG Holding (MRH Trowe; 2,55) den Platz an der Sonne („höchstes Kundenverständnis“). Ein „sehr hohes Kundenverständnis“ besitzen den Angaben zufolge

In der Kategorie „Finanzvertriebe“ gewann die Financial Architects AG (Mittelwert: 2,51; Prädikat: „höchstes Kundenverständnis“). Die Gruppe mit „sehr hohem Kundenverständnis“ besteht aus

Weitere Angaben zur Methodik der Studie „Deutschlands Kundenversteher 2024“ sowie die vollständigen Branchenrankings können auf dieser Internetseite eingesehen werden.