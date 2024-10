Diese Versicherer und Vermittler haben die loyalsten Kunden

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

20.10.2023 – Kunden bewerten das Preis-Leistungs-Verhältnis, Zuverlässigkeit und Transparenz von diversen Akteuren der Versicherungswirtschaft in verschiedenen Kategorien. Zehn Unternehmen fahren als Gewinner nach Hause. (Bild: Pixabay, CC0) Kunden bewerten das Preis-Leistungs-Verhältnis, Zuverlässigkeit und Transparenz von diversen Akteuren der Versicherungswirtschaft in verschiedenen Kategorien. Zehn Unternehmen fahren als Gewinner nach Hause. (Bild: Pixabay, CC0) mehr ...

25.9.2024 – Die Marktforscher von Servicevalue haben für das SZ Institut ermittelt, welche Unternehmen mit ihren Produkten und Dienstleistungen den Erwartungen und zugleich den Preisvorstellungen der Verbraucher am meisten entsprechen. Wer bei den Versicherern die Nase vorn hat. (Bild: Pixabay CC0) Die Marktforscher von Servicevalue haben für das SZ Institut ermittelt, welche Unternehmen mit ihren Produkten und Dienstleistungen den Erwartungen und zugleich den Preisvorstellungen der Verbraucher am meisten entsprechen. Wer bei den Versicherern die Nase vorn hat. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...

24.11.2023 – Servicevalue hat in Kooperation mit dem Tagesspiegel untersucht, welche Unternehmen durch eine besondere Servicequalität bei Verbrauchern punkten. Wer sich in vier Wirtschaftszweigen der Versicherungsbranche an die Spitze der Ranglisten gesetzt hat. (Bild: Pixabay CC0) Servicevalue hat in Kooperation mit dem Tagesspiegel untersucht, welche Unternehmen durch eine besondere Servicequalität bei Verbrauchern punkten. Wer sich in vier Wirtschaftszweigen der Versicherungsbranche an die Spitze der Ranglisten gesetzt hat. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...

12.10.2023 – Welche Firmen den Titel „Service-Champion“ verdienen und wer in seinem Geschäftsfeld den besten Job macht, hat Servicevalue in einer Verbraucherumfrage mit über zwei Millionen Bewertungsstimmen ermittelt. Für die Assekuranz weist das Ranking Gewinner in 15 Segmenten aus. (Bild: Pixabay CC0) Welche Firmen den Titel „Service-Champion“ verdienen und wer in seinem Geschäftsfeld den besten Job macht, hat Servicevalue in einer Verbraucherumfrage mit über zwei Millionen Bewertungsstimmen ermittelt. Für die Assekuranz weist das Ranking Gewinner in 15 Segmenten aus. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...

26.9.2023 – Welchen Anbietern in verschiedenen Kategorien das größte Vertrauen entgegengebracht wird, hat Servicevalue in einer Umfrage mit mehr als einer halben Millionen Verbraucherstimmen ermittelt. Für die Assekuranz sind die Gesamtergebnisse alles andere als erfreulich. (Bild: Wichert) Welchen Anbietern in verschiedenen Kategorien das größte Vertrauen entgegengebracht wird, hat Servicevalue in einer Umfrage mit mehr als einer halben Millionen Verbraucherstimmen ermittelt. Für die Assekuranz sind die Gesamtergebnisse alles andere als erfreulich. (Bild: Wichert) mehr ...

14.3.2023 – Wie Verbraucher das ökologische, ökonomische und soziale Engagement der Assekuranz bewerten, zeigt eine Studie. Fünf Unternehmen der Branche stufen die Konsumenten als Vorreiter ein. (Bild: Pixabay CC0) Wie Verbraucher das ökologische, ökonomische und soziale Engagement der Assekuranz bewerten, zeigt eine Studie. Fünf Unternehmen der Branche stufen die Konsumenten als Vorreiter ein. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...

13.10.2022 – Wer in seinem Geschäftsfeld den besten Job macht und den Titel „Service-Champion“ verdient, hat Servicevalue in einer Verbraucherumfrage mit zwei Millionen Bewertungsstimmen ermittelt. Aus der Assekuranz gab es elf verschiedene Gewinner in 15 Segmenten, darunter auch Vermittler. (Bild: Wichert) Wer in seinem Geschäftsfeld den besten Job macht und den Titel „Service-Champion“ verdient, hat Servicevalue in einer Verbraucherumfrage mit zwei Millionen Bewertungsstimmen ermittelt. Aus der Assekuranz gab es elf verschiedene Gewinner in 15 Segmenten, darunter auch Vermittler. (Bild: Wichert) mehr ...

29.9.2022 – Welchen Anbietern in verschiedenen Kategorien das größte Vertrauen entgegengebracht wird, hat Servicevalue in einer Umfrage mit mehr als einer halben Millionen Verbraucherstimmen ermittelt. Für die Assekuranz sind die Gesamtergebnisse ganz und gar nicht erfreulich. (Bild: Wichert) Welchen Anbietern in verschiedenen Kategorien das größte Vertrauen entgegengebracht wird, hat Servicevalue in einer Umfrage mit mehr als einer halben Millionen Verbraucherstimmen ermittelt. Für die Assekuranz sind die Gesamtergebnisse ganz und gar nicht erfreulich. (Bild: Wichert) mehr ...

6.3.2020 – Wie Verbraucher die Service- und Beratungsleistungen von Kfz-Versicherern bewerten, hat Servicevalue in einer Umfrage ermittelt. Dabei haben insgesamt 14 Gesellschaften in den Kategorien Service- und Direktversicherer mit „sehr gut“ abgeschnitten. (Bild: Wichert) Wie Verbraucher die Service- und Beratungsleistungen von Kfz-Versicherern bewerten, hat Servicevalue in einer Umfrage ermittelt. Dabei haben insgesamt 14 Gesellschaften in den Kategorien Service- und Direktversicherer mit „sehr gut“ abgeschnitten. (Bild: Wichert) mehr ...