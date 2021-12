Diese Versicherer sind digital am besten positioniert

22.12.2021 – Am sichtbarsten in den digitalen Medien sind nicht die Direktversicherer, sondern etablierte Marktteilnehmer wie die Allianz und die Ergo. Als Informationsquellen nutzen Konsumenten in Versicherungsfragen am häufigsten die Webseiten der Unternehmen. Für Zufriedenheit bei den Kunden sorgt aber der digitale Austausch mit Vermittlern. Das zeigt der „Techmonitor Assekuranz“ von Heute und Morgen.

Digitale Kommunikationswege werden für Verbraucher wichtiger. Das betrifft auch die Beziehung zwischen Endkunden und der Assekuranz. 46 Prozent der Erwachsenen wollen künftig den größten Teil ihrer Versicherungsfragen online angehen.

Zu diesem Ergebnis kommt die aktuelle Ausgabe des „Techmonitor Assekuranz“ der Heute und Morgen GmbH. Für die Auswertung befragte das Marktforschungsinstitut im September 2021 rund 1.500 Bürger zwischen 18 und 70 Jahren zu ihren digitalen Kontaktpunkten mit Versicherern innerhalb der vergangenen sechs Monate.

Zusätzlich standen bevorzugte Kontaktkanäle sowie -wünsche der Verbraucher im Fokus. Dabei analysierten die Studienautoren auch die digitale Reichweite und die Frequenz von 24 Erstversicherern. Die erhobenen Daten wurden mit Ergebnissen aus den Jahren 2020 und 2019 verglichen.

Homepages der Versicherer sind wichtigste Infoquellen

Die Webseiten der Versicherer gewinnen als Information-Plattformen für die Konsumenten an Bedeutung. Mit 42 Prozent nehmen sie den Spitzenplatz der genannten Kanäle ein. Sie liegen damit noch vor den Angeboten der Vergleicher wie Check24.de mit 39 Prozent. Die Homepages der Banken werden dagegen zunehmend unwichtiger (zwölf Prozent).

Im Vergleich zu 2019 legen Mobiltelefone als Endgeräte für die Informationssuche zu. „Mehr als jeder Vierte nutzt das Smartphone bei der Informationssuche zum Thema Versicherungen“, ist den Studienunterlagen zu entnehmen.

Der Anteil von App-Nutzern zum Thema Versicherungen steigt weiter und liegt mittlerweile bei 27 Prozent, so Heute und Morgen. Vorne liegen Rechnungstools zum Einreichen von Arztrechnungen mit 19 Prozent, gefolgt von sogenannten Schaden-Apps zur Unterstützung der Regulierung (acht Prozent).

Die Frage: „Haben Sie Zugriff auf ein Online-Konto oder einen passwortgeschützten Kundenbereich (Kundenportal) zum Thema Versicherungen, zum Beispiel über Ihren Internetbrowser oder eine App?“ bejahrt die Mehrheit der Befragten. 53 Prozent haben Zugriff auf das Portal von einem Versicherer. Nur elf Prozent können sich bei einem Vergleicher oder Finanzdienstleister einloggen.

Digital Touchpoint-Index. Zum Vergrößern Bild klicken. Stand: Dezember 2021. (Quelle: Techmonitor Assekuranz, Heute und Morgen)

Bei der digitalen Sichtbarkeit führt die Allianz

Bemerkenswert ist, dass bei der digitalen Sichtbarkeit einzelner Versicherer im Netz und in den sozialen Medien (Digital-Touchpoint-Index) nicht Direktversicherer oder Insurtechs vorne liegen, sondern die etablierten Marktteilnehmer. Führend bei der digitalen Reichweite sind laut Auswertung von Heute und Morgen folgende Gesellschaften:

Zum Vergleich: Am sichtbarsten in den digitalen Medien war bei den Versicherern bereits 2019 die Allianz (VersicherungsJournal Medienspiegel 19.11.2019).

Aktuell führt in der digitalen Kontaktintensität mit den jeweils eigenen Kunden Clark vor der Huk24. Erst mit größerem Abstand folgen hier die Allianz, die Ergo und die Signal Iduna Versicherungen, erklären die Marktforscher in einer Mitteilung zu ihrer Studie.

E-Mail bleibt wichtigster Kontaktkanal

Insbesondere im direkten Austausch mit Vertretern und Maklern haben Instant-Messenger wie Whats-App als Kommunikationsweg an Bedeutung gewonnen, schreiben die Studienautoren. Die Nutzerzahl hat sich von 2019 (sechs Prozent) bis heute (elf Prozent) fast verdoppelt.

Mit Abstand wichtigstes digitales Kontaktmedium zwischen Versicherern beziehungsweise deren Beratern und Vermittlern und den Kunden bleibt aber die E-Mail (48 Prozent, 2019: 55 Prozent).

„Während die digitalen Kontakte mit den persönlichen Versicherungsberatern häufig ein Zufriedenheitstreiber sind, fällt die Zufriedenheit der Kunden mit dem digitalen Kontakt mit den Zentralen der Versicherer deutlich ab“, heißt es in der Auswertung.

Kritisch werden die Webseiten der Gesellschaften vor allem in puncto Produktinformationen sowie bei der Suche nach Kontaktdaten und Ansprechpartnern beurteilt. Negativ äußern sich hierzu diejenigen Nutzer, die die Versicherer-Homepages mit ihrem Smartphone besuchen. Weitere Informationen zur Studie und zu den Bestellmöglichkeiten finden Interessenten hier.