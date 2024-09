Diese Versicherer sind am präsentesten im Netz

30.9.2024

Im Onlinemarkt für Versicherungen sind und bleiben die Allianz Versicherungen am sichtbarsten. Dies zeigt die Studie „E-Visibility Versicherungen 2024“ (Studiensteckbrief; PDF; 1,6 MB) von Research Tools. Wie in den Vorjahren (VersicherungsJournal 7.8.2023, 22.7.2022) haben die Marktforscher auch in diesem Jahr wieder die Präsenz der Assekuranz im Netz untersucht.

Sie zählten 141 (Vorjahr: 156) sichtbare Anbieter und analysierten deren Online-Performance in den vier Kategorien organische Suchmaschinenergebnisse, Paid Search, Vergleichsportale und Social Media. Insgesamt dominieren die allein schon zahlenmäßig überlegenen allgemeinen Versicherer (64 Prozent) vor den Direktversicherern (14 Prozent) und den Spezialversicherern (15 Prozent).

Die zehn sichtbarsten Versicherer stellen 36 (37) Prozent der gesamten Branchenpräsenz und bestehen fast ausschließlich aus Versicherungsgesellschaften mit breitem Produktportfolio. Einzige Ausnahme ist Direktversicherer Cosmos Versicherungen. Wie die Allianz konnten auch die Ergo Versicherungen ihre Platzierung aus dem Vorjahr wiederholen und liegen wieder an zweiter Stelle.

Neu in die Top Ten aufgestiegen sind in diesem Jahr die Axa Versicherungen, die auf Anhieb Rang drei erreichten. Weitere Aufsteiger sind die DFV Deutsche Familienversicherung AG, die Arag Versicherungen und die Gothaer Versicherungen. Wer abgestiegen ist, wird nicht bekanntgegeben. Diese Versicherer bilden die Spitzengruppe (in der Reihenfolge der Platzierung):