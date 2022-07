Diese Versicherer machen ihre Kunden glücklich

28.7.2022 – Eine Untersuchung von Servicevalue und der Bild-Zeitung nimmt den Nutzen für Konsumenten von über 2.500 Firmen beziehungsweise Marken aus 172 Branchen unter die Lupe. Aus der Versicherungsbranche sind zwölf Bereiche und Sparten vertreten.

Die Servicevalue GmbH hat im Auftrag der Tageszeitung Bild ein aktuelles Ranking zu „Deutschlands Kundenkönigen“ erstellt. Untersucht wurden nach Angaben der Marktforscher 2.559 Unternehmen aus 172 Branchen.

Im Fokus der Untersuchung stand der „wahrgenommene Kundennutzen“. Als wichtige Bewertungskriterien nennen die Studienautoren dazu: Produktattribute, Leistungsaspekte, Image und Kundenzufriedenheit.

Angaben zur Methodik

Zu den Online-Interviews luden die Marktforscher sogenannte Panelisten ein, die eine überschaubare Auswahl von Unternehmen beziehungsweise Anbietern zur Bewertung erhielten. Insgesamt kamen über 650.000 Urteile von Verbrauchern zusammen. Die Auswertung fand von Mai bis Juni 2022 statt.

In den Interviews sollten die Teilnehmer folgende Frage beantworten: „Inwieweit stimmen Sie zu, dass die folgenden Anbieter einen hohen Kundennutzen bieten? Beziehen Sie sich bitte darauf, wie gut oder wie schlecht die jeweiligen Produkte und/oder Dienstleistungen des Anbieters Ihre Nutzenerwartung erfüllen würden beziehungsweise auf den wahrgenommenen Nutzen oder Vorteil nach Erwerb des Produktes und/oder der Dienstleistung?“

Die Beurteilung erfolgte auf einer vierstufigen Antwortskala (von 1 = „stimme voll und ganz zu“ über 2 = „stimme zu“, 3 = „stimme eher nicht zu“ bis 4 = „stimme nicht zu“). Zur Methodik teilte Servicevalue weiter mit: „Je Unternehmen wird der ungewichtete Mittelwert / Score über alle Antworten / Bewertungen (Antwortskala 1-4) gebildet.“

Zur Bewertung

Die Auszeichnung „hoher Kundennutzen“ erhalten alle Unternehmen, die innerhalb ihrer Branche besser als der Gesamtmittelwert über alle Marktbegleiter abschneiden. Firmen, die wiederum über dem Durchschnitt der mit „hoher Kundennutzen“ gekennzeichneten Unternehmen liegen, erhalten die Auszeichnung „sehr hoher Kundennutzen“.

Das Prädikat „höchster Kundennutzen“ erhalten die Firmen, die in ihrer Branche die beste Beurteilung erreichen. „Die Befragung erfolgte eigeninitiiert und ohne Einbindung der untersuchten Anbieter“, heißt es in den Studienunterlagen weiter.

Die Kundenkönige und Branchenbesten 2022

Aus der Versicherungslandschaft führt Servicevalue zwölf verschiedene Geschäftsbereiche auf, die mit eigenen Rankings vertreten sind. Die Höchstnote sowie die Auszeichnung „höchster Kundennutzen“ erreichte der Branchensieger Allianz Versicherungs-AG in der Unfallversicherung mit einer Bewertung von 2,24.

Im Vorjahr hatte die Huk-Coburg Allgemeine Versicherungs-AG in der privaten Haftpflichtversicherung mit einer Bewertung von 2,25 die Nase vorn (VersicherungsJournal 4.8.2021).

Die zweitbeste Bewertung erzielte in der aktuellen Auswertung die Check24 GmbH in der Kategorie Vergleichsportale mit 2,26. Am schlechtesten im Vergleich mit den anderen Kategorien schnitt die Telis Finanz AG als Branchenbeste in der Rubrik Finanzvertrieb ab (2,59).

Von den Kundenkönigen 2021 konnte nur die Arag SE ihren Platz als Klassenbester im Bereich Rechtsschutz-Versicherung behaupten.

Weitere Informationen zur Auswertung

Die Branchenergebnisse im Detail, auch zu versicherungsfremden Wirtschaftszweigen, können auf dieser Webseite eingesehen werden.

Servicevalue weist explizit auf Folgendes hin: „Ist ein Anbieter nicht aufgeführt und nicht untersucht worden, so heißt dies nicht, dass dieses fehlende Unternehmen am Markt nicht mehr existent ist beziehungsweise seinen Kunden gegenüber keinen Kundennutzen bietet. Ein Unternehmen wird aufgenommen, wenn sein Marktanteil (Kundenanzahl) hinreichend groß ist.“