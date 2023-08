Diese Versicherer machen 2023 im Netz den besten Job

7.8.2023 – Die Allianz hat in diesem Jahr bei der digitalen Sichtbarkeit in drei Kategorien ihre Spitzenposition verloren und in einer gewonnen. Das ist ein Ergebnis der E-Visibility-Studie von Research Tools. Insgesamt nahm die Sichtbarkeit der Top zehn der präsentesten Unternehmen leicht ab.

156 Anbieter der Versicherungsbranche sind im Internet aktiv und sichtbar. 2022 waren 146 Unternehmen dabei (VersicherungsJournal 22.7.2022).

Das zeigt die aktuelle Studie „E-Visibility Versicherungen 2023“ von Research Tools. Die Marktforscher haben untersucht, über welche Präsenz die Assekuranzen in den vier Onlinekategorien organische Suchmaschinenergebnisse, Paid Search, Vergleichsportale und Social Media verfügen.

Untersucht wurde mittels statistischer Positionierungsanalyse und dem Vergleich zum Vorjahr. Es wurde nur der deutschsprachige Raum analysiert. Ein Studiensteckbrief (PDF 1,40 MB) ist auf der Seite von Research Tools herunterladbar.

Allianz muss in drei Kategorien anderen Anbietern weichen

Insgesamt neun Anbieter verteilten sich auf zwölf untersuchte Kategorien. Das Top-Platzierten sind:

Im Vergleich zu 2022 kam es dieses Jahr zu einigen Veränderungen. So verdrängt die R+V die Axa beim Hausrat. Bei der Kfz-Sparte schlug Verti die Allianz in der digitalen Wahrnehmung. Auch beim Thema Rechtsschutz musste die Allianz weichen: die Hansemerkur führt hier. Bei der Reiseversicherung verdrängt Nexible die Allianz.

Bei der Unfallversicherung hingegen sichert sich die Allianz den Platz des Vorjahresgewinners Europa Versicherung AG. Beim Thema Zahnzusatz verdrängt die Barmenia die Ergo Versicherungen. Ansonsten sind die Plätze unverändert.

Top zehn machen 37 Prozent der gesamten Sichtbarkeit aus

Die generellen Spitzenreiter in der Sichtbarkeit sind wie im Vorjahr die Allianz und die Ergo. Laut dem Report finden sich dieses Jahr erstmalig die Barmenia und die R+V in den oberen zehn Rängen. Auf diese zehn Top-Anbieter entfällt dabei 37 Prozent der gesamten Internetsichtbarkeit. Im Vorjahr waren es noch 42 Prozent.

Die allgemeinen Versicherer liegen dabei mit 61 Prozent der gesamten Internetsichtbarkeit aus der Versicherungswelt vorne. Dahinter folgen die Direktanbieter, die 19 Prozent der virtuellen Erkennbarkeit ausmachen und 14 Prozent entfällt auf die Spezialversicherer.

Platzhirsch bei den Plattformen für die Sichtbarkeit ist Youtube. 60 Prozent der E-Visibilität wird darüber wahrgenommen.

Die 73-seitige Studie ist bei Research Tools für 1.284 Euro inklusive Mehrwertsteuer erhältlich.