Diese Versicherer liefern in den sozialen Medien am besten ab

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

PRAXISWISSEN: Der digitale Fußabdruck eines Vermittlers hat großen Einfluss auf seine Zukunftsfähigkeit, schreibt Thomas Heindl, Marketingleiter bei der LV1871, in seinem Gastbeitrag. Dabei ist es nicht wichtig, viel zu investieren, sondern regelmäßig die geeigneten Kanäle zu bespielen. (Bild: Ammy Berent) mehr ...

Bekanntheit und Image haben nicht immer etwas mit Marktanteilen zu tun. Eine Aufstellung der zehn bekanntesten Versicherer in Deutschland belegt das. Auf den ersten Plätzen stehen zunächst aber Schwergewichte der Branche. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...

Nahezu alle Branchen klagen über Nachwuchs- und Fachkräftemangel. Versicherungsvermittler-Betriebe haben es wegen des schlechten Images der Branche besonders schwer. Was dem wirkungsvoll entgegenzusetzen ist, weiß Personalberater Axel Schwartz. (Bild: Balsereit) mehr ...

16.8.2021 –

Die Assekuranz ist konservativ, langweilig und humorlos, so ihr Image. Stimmt so nicht, einige Unternehmen können auch anders, wie eine Auswertung zeigt. Wer mit Auftritten auf Facebook, Instagram, Tiktok, Twitter und Youtube einen guten Job macht und was die Gründe dafür sind. (Bild: privat) mehr ...