Diese Versicherer erfüllen die digitalen Anforderungen am besten

11.3.2024 – Wer Verbraucher im Netz am meisten begeistert, haben Deutschland Test und Servicevalue ermittelt. Sieben Unternehmen aus der Versicherungswirtschaft wurden als Branchensieger ausgezeichnet. Dazu gehören LV 1871, Huk24, Munich Re, Fonds Finanz, Ecclesia, Dual und Formaxx.

Die Servicevalue GmbH hat gemeinsam mit Deutschland Test, einer Marke der Focus-Money-Redaktions-GmbH, analysiert, welche Unternehmen digital am besten aufgestellt sind. Die Ergebnisse veröffentlichten die Initiatoren in der Studie „Digital-Champions 2024“.

Für die Studie wurden 2,4 Millionen Nennungen zu rund 12.300 Unternehmen innerhalb des Untersuchungszeitraums vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2023 identifiziert und zugeordnet.

Angaben zur Untersuchung

Die Erhebung basiert auf einem „Social-Listening“. Die Marktforscher sammeln so Aussagen in den Kategorien Digitalisierung, Technologie und Innovation. Alle drei Bereiche fließen zu 33 Prozent in die Wertung der Firmen ein. In Kombination mit einem in die Studie integrierten Fragebogen soll so das Thema Digitalisierung beleuchtet werden.

„Danach werden die Punktwerte für alle Unternehmen branchenbezogen normiert. Das beste Unternehmen jeder Branche bildet mit 100 Punkten den Benchmark, die weiteren Wettbewerber werden branchenbezogen normiert“, heißt es in den Studienunterlagen zur Bewertung. Im Ergebnis erhielten 960 Unternehmen und Marken das Prädikat „Digital-Champions 2024“.

Die aktuelle Untersuchung ist mit den Studien aus den Vorjahren (VersicherungsJournal 28.7.2023, 19.7.2022) nicht vergleichbar. Denn es haben sich nicht nur der Kooperationspartner von Servicevalue, sondern auch diverse Studienparameter geändert.

Wer bei Vertrieben, Pools und Vermittlern überzeugt

Für die Versicherungswirtschaft untersuchte Servicevalue sieben verschiedene Kategorien und erstellte zu den Bereichen eigene Rankings.

Bei den Direktversicherern ging die Huk24 AG mit 100 Punkten als Branchensieger vom Platz. Bei den Finanz- und Anlageberatern wurde die Formaxx AG Klassenbeste. Bei den Maklerpools führt der Marktführer (8.3.2024), die Fonds Finanz Maklerservice GmbH, das Ranking an.

An der Spitze der Versicherungsmakler steht die Ecclesia Versicherungsdienst GmbH. Bei den Versicherungsvertretern wird nur ein Unternehmen aufgeführt: die Dual Deutschland GmbH.

Bei den Versicherern gewinnt die LV 1871

Bei den Spezialversichern liegt der Primus der Rückversicherer an erster Stelle: die Münchener Rückversicherungsgesellschaft AG in München.

In der Kategorie „Versicherer“ werden 28 Unternehmen als „Sieger“ aufgeführt und erreichten in der Bewertung über 80 Punkte. Die Krone des Branchensiegers sicherte sich mit 100 Punkten die Lebensversicherung von 1871 a.G. München (LV 1871). Elf Gesellschaften folgen dem Champion und bilden mit über 90 Punkten die Spitzengruppe:

Der Studiensteckbrief steht auf dieser Internetseite zum Download bereit. Dort können auch die einzelnen Branchenrankings eingesehen werden.