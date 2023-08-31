Diese Versicherer bieten die beste Kundenberatung

28.8.2025 – Die Hansemerkur (Kategorie „Versicherer“) und Admiraldirekt.de (Direktversicherer) genießen in den sozialen Medien die höchste Reputation, wenn es um die Kundenberatung geht. Das zeigt eine Untersuchung mittels Social Listening von Servicevalue und dem F.A.Z.-Institut.

Welche verstehen es besonders gut, sich als verlässliche Kundenberater in einem wettbewerbsintensiven Markt zu positionieren und mit ihrer nachhaltigen Kundenzentrierung zu punkten? Dieser Frage ist die Servicevalue GmbH zusammen mit dem F.A.Z.-Institut für Management-, Markt- und Medieninformationen GmbH erneut (VersicherungsJournal 21.8.2024) nachgegangen.

Zweistufiges Webmonitoringverfahren

Die Studie „Deutschlands beste Kundenberater 2025“ basiert auf den Daten eines Social Listenings. Methodisch griffen die Analysten dabei auf ein zweistufiges Webmonitoringverfahren zurück. In der ersten Stufe des Verfahrens, dem sogenannten Crawling, wurden zwischen dem 1. Juli 2023 und dem 30. Juni 2025 mehrere 100 Millionen öffentliche deutsche Internetquellen durchsucht.

In der zweiten Stufe, dem Processing, wurden die im Crawling gesammelten Daten mit Hilfe künstlicher Intelligenz ausgewertet und analysiert. Für jedes Unternehmen wurde für jeden Eventtyp die Tonalität anhand von Textfragmenten dahingehend untersucht, ob die Erwähnungen als positiv, negativ oder neutral einzustufen sind, wird erläutert.

Weitere Details zur Methodik

In die Punktwerte eines Unternehmens flossen die Tonalität und die Reichweite ein. Dazu wurde für jeden Eventtyp der Tonalitätssaldo errechnet als Differenz aus positiven und negativen Nennungen, geteilt durch die Gesamtzahl der Nennungen.

Die Reichweite geht ein durch die Berechnung „der Differenz von positiven und negativen Fragmenten je Eventtyp, die gewichtet und zu einem Gesamtreichweitenwert verrechnet werden“, heißt es in der Studiendokumentation (PDF, 401 KB).

Die sechs verwendeten Eventtypen werden unterschiedlich gewichtet, wobei „Kundenberatung“ mit 25 Prozent in die Wertung eingeht. Jeweils 15 Prozent Gewichtung erhielten „Service“, „Qualität“, „Weiterempfehlung“, „Preis-Leistung“ und „Preis“.

Auszeichnung erfolgt branchenspezifisch

„Diese beiden Werte sind die Basis eines ersten Punktwertes. Danach werden die Punktwerte für alle Unternehmen branchenbezogen normiert, wobei das beste Unternehmen jeder Branche mit 100 Punkten den Benchmark bildet.

Der Beste jeder Kategorie darf sich mit dem Prädikat „Branchensieger“ schmücken. Alle weiteren Testkandidaten mit einer überdurchschnittlichen Punktzahl erhalten die Auszeichnung „Sieger“.

Die Sieger unter den Direktversicherern

Im Rahmen der Untersuchung kamen rund eine Million Nennungen zu etwa 4.000 Unternehmen aus 44 Branchen zusammen. Unter den Wirtschaftszweigen waren auch einige mit Versicherungsbezug.

Im Segment „Direktversicherer“ kletterte die Admiraldirekt.de GmbH von fünf auf eins nach oben. Mit normierten 100 Zählern darf sie sich mit dem Prädikat „Branchensieger“ schmücken.

In die Liste der „Sieger“ trugen sich mit mindestens 90,8 Punkten die Cosmos Versicherungen (von drei auf zwei), die Allianz Direct Versicherungs-AG (von vier auf drei), Vorjahressiegerin Sparkassen Direktversicherung AG (S-Direkt) und die Huk24 AG (von sechs auf fünf) ein.

Hansemerkur gewinnt bei den Versicherern

In der Kategorie „Versicherer“ setzten sich die Hansemerkur Versicherungen gegen alle Wettbewerber durch („Branchensieger mit 100 normierten Punkten“). Vor Jahresfrist hatte es nur für Position sieben gereicht.

Aufs Siegertreppchen schafften es auch die Signal Iduna Versicherungen (98,4; von neun auf zwei) und die Neueinsteigerin Barmeniagothaer Versicherungen (98,2). Wie die beiden vorgenannten Akteure die Auszeichnung „Sieger“ erhielten auch

Nicht mehr unter den überdurchschnittlichen Marktteilnehmern zu finden sind die Advocard Rechtsschutzversicherung AG, die Baloise Versicherungen Deutschland, die Continentale Versicherungen, die Huk-Coburg Versicherungen, die Provinzial Versicherungen, die SV Sparkassenversicherungen, die Versicherungsgruppe die Bayerische, die WWK Versicherungen und die Zurich Versicherungen.

Recht kleine Schnittmenge

Vergleicht man die beiden Bestenlisten mit den ausgezeichneten Marktteilnehmern der Untersuchung „Deutschland-Monitor – Kundenberatung“, in der Verbraucher zur Qualität der Kundenberatung befragt wurden (11.4.2025), so zeigt sich zumindest bei den Versicherern keine allzu große Schnittmenge. Lediglich der LVM und die SV schafften es auch dort in die Spitzengruppe.

Bei den Direktversicherern gelang dies mit der Cosmos, der Huk24 und der S-Direkt immerhin der Hälfte der auch in der Studie „Deutschlands beste Kundenberater 2025“ aufgeführten Akteure mit einer „Sieger“-Auszeichnung.