Diese Versicherer bieten die beste digitale Vertriebsunterstützung

16.9.2025
Im Sonderthema der Asscompact Trends III/2025 wurde die digitale Vertriebsunterstützung aus Maklersicht untersucht. Die quartalsweise von der BBG Betriebsberatungs GmbH durchgeführte Studie basiert auf einer Onlinebefragung von jeweils mehreren hundert unabhängigen Vermittlern zu diversen Vertriebsthemen. Die Nettostichprobengröße der aktuellen Auflage wird mit 303 Versicherungsmaklern angegeben. Durchgeführt wurde die Befragung im Juli 2025.
Unter anderem sollten die Befragten diejenigen drei Versicherungsunternehmen benennen, die ihnen am besten digital im Vertriebsalltag zur Seite stehen. Am besten schnitten insgesamt die VHV Versicherungen ab, die von fast jedem dritten Interviewten genannt wurden. Dahinter folgen die Allianz Versicherungen mit einem Anteil von einem guten Viertel und die Haftpflichtkasse VVaG mit einem guten Fünftel.
Die vorgenannten Akteure wurden auch am häufigsten an erster Stelle genannt, was die digitale Unterstützung betrifft. Die VHV votierte knapp jeder fünfte Vermittler auf Platz eins, die Allianz etwa jeder siebte und die Haftpflichtkasse jeder elfte Vermittler. Gleichauf mit den Roßdorfern auf dem Bronzerang liegen die Alte Leipziger Versicherungen. Vergleichsweise häufig unter die Top-Drei-Unterstützer gewählt wurden auch die Axa Versicherungen. Nur jeder 25. Befragte sieht die Kölner allerdings auf Position eins.
Mit einer Anzeige im Extrablatt erreichen Sie mehr als 12.500 Menschen im Versicherungsvertrieb, überwiegend ungebundene Vermittler. Über die Konditionen informieren die Mediadaten.
Ihre Leserbriefe können für andere Leser eine wesentliche Ergänzung zu unserer Berichterstattung sein. Bitte schreiben Sie Ihre Kommentare unter den Artikel in das dafür vorgesehene Eingabefeld.
Die Redaktion freut sich auch über Hintergrund- und Insiderinformationen, wenn sie nicht zur Veröffentlichung unter dem Namen des Informanten bestimmt ist. Wir sichern unseren Lesern absolute Vertraulichkeit zu. Schreiben Sie bitte an redaktion@versicherungsjournal.de.
Allgemeine Pressemitteilungen erbitten wir an meldungen@versicherungsjournal.de.
Geraten Sie in Verkaufssituationen immer wieder an Grenzen?
Wie Sie unterschiedliche Persönlichkeitstypen zielgerichtet ansprechen, erfahren Sie im Praktikerhandbuch „Vertriebsgötter“.
Interessiert? Dann können Sie das Buch ab sofort zum vergünstigten Schnäppchenpreis unter diesem Link bestellen.