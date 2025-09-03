Diese Versicherer bieten die beste digitale Vertriebsunterstützung

16.9.2025

Im Sonderthema der Asscompact Trends III/2025 wurde die digitale Vertriebsunterstützung aus Maklersicht untersucht. Die quartalsweise von der BBG Betriebsberatungs GmbH durchgeführte Studie basiert auf einer Onlinebefragung von jeweils mehreren hundert unabhängigen Vermittlern zu diversen Vertriebsthemen. Die Nettostichprobengröße der aktuellen Auflage wird mit 303 Versicherungsmaklern angegeben. Durchgeführt wurde die Befragung im Juli 2025.

Unter anderem sollten die Befragten diejenigen drei Versicherungsunternehmen benennen, die ihnen am besten digital im Vertriebsalltag zur Seite stehen. Am besten schnitten insgesamt die VHV Versicherungen ab, die von fast jedem dritten Interviewten genannt wurden. Dahinter folgen die Allianz Versicherungen mit einem Anteil von einem guten Viertel und die Haftpflichtkasse VVaG mit einem guten Fünftel.

Die vorgenannten Akteure wurden auch am häufigsten an erster Stelle genannt, was die digitale Unterstützung betrifft. Die VHV votierte knapp jeder fünfte Vermittler auf Platz eins, die Allianz etwa jeder siebte und die Haftpflichtkasse jeder elfte Vermittler. Gleichauf mit den Roßdorfern auf dem Bronzerang liegen die Alte Leipziger Versicherungen. Vergleichsweise häufig unter die Top-Drei-Unterstützer gewählt wurden auch die Axa Versicherungen. Nur jeder 25. Befragte sieht die Kölner allerdings auf Position eins.