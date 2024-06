Diese Versicherer beraten am kompetentesten

17.6.2024 – Die Assekuranz kann bei Verbrauchern mit ihrer Beratungskompetenz punkten und landet im Branchenranking an zweiter Stelle. Am besten schnitt der LVM ab, gefolgt von Allianz und Cosmos. Nur die Allianz wurde in allen fünf Absicherungsbereichen überdurchschnittlich bewertet. Vier Mal schafften das Concordia, DEVK, Huk-Coburg, Provinzial und R+V, wie eine Untersuchung von Servicevalue im Auftrag des Handelsblatts zeigt.

Bereits zum sechsten Mal hat die Servicevalue GmbH im Auftrag im Auftrag des Handelsblatts eine Untersuchung zur Kundenfachberatungs-Kompetenz von deutschen Unternehmen durchgeführt. Insgesamt wurden 755 Gesellschaften aus 39 Dienstleistungs- beziehungsweise Handelsbranchen bewertet. Die Gesamtzahl der Kundenurteile wird mit 36.472 angegeben.

Zu der im April 2024 durchgeführten Onlinebefragung wurden sogenannte Panelisten eingeladen, die eine überschaubare Auswahl von Unternehmen und Marken zur Bewertung erhielten, wird zur Methodik erläutert. Teilnahmevoraussetzung war, dass in den letzten zwölf Monaten eine Fachberatung in Anspruch genommen wurde.

Zehn Leistungsmerkmale

Die Fachberatung vor Ort wird als Gesamtleistung auf Basis von zehn spezifischen Leistungsmerkmalen betrachtet, von denen ein maßgeblicher Effekt auf die Bewertung der Fachberatung angenommen wird. Darüber hinaus wird der Erfolg der Fachberatung im Sinne eines tatsächlichen Kauf- oder Vertragsabschlusses erhoben.

Die zu bewertenden Leistungsmerkmale der Fachberatung reichen vom persönlichen Erscheinungsbild und der Hilfsbereitschaft, sozialen sowie fachlichen Kompetenz über die Bedarfsermittlung und Angebotsvermittlung bis hin zum Bemühen um Lösungsfindung durch den Fachberater.

Zur Bewertung standen darüber hinaus auch die erste Kontaktaufnahme, der persönliche Nutzen aus dem Beratungsgespräch sowie die Angemessenheit des zeitlichen Aufwandes seitens des Fachberaters.

Weitere Hintergründe zur Methodik

Insgesamt standen neben „weiß nicht“ die fünf bewertungsrelevanten Antwortmöglichkeiten „1 = ausgezeichnet“, „2 = sehr gut“, „3 = gut“, „4 = mittelmäßig“ und „5 = schlecht“ zur Verfügung.

Zur Notenermittlung wurden den Angaben zufolge die „erhobenen zehn Leistungsmerkmale der Fachberatung […] ungewichtet gemittelt, um den branchenspezifischen Gesamtdurchschnitt zu errechnen. Danach wurden die Testkandidaten branchenspezifisch gerankt.

Die Auszeichnung „Top Kundenfachberatung“ erhielten diejenigen Unternehmen, die besser als der Branchenschnitt abschnitten. Der Branchenbeste erhielt das Prädikat „Beste Kundenfachberatung“.

Assekuranz beim Branchen-Ranking an zweiter Stelle

Die 45 Testkandidaten aus dem Segment Versicherer erzielten mit 2,23 den zweitbesten Branchenmittelwert. Besser kam nur der Wirtschaftszweig „Apotheken-Kooperationen“ mit 2,17 weg.

Die Bausparkassen landeten mit 2,28 an vierter Stelle. Am Ende der Rangliste finden sich hinter den Autohändlern (2,63) die Personalvermittler (2,68) wieder.

Postbank Finanzberatung siegt bei den Finanzvertrieben

Im unteren Drittel landeten die Finanzvertriebe mit 2,47. Hier siegte die Postbank Finanzberatung AG (2,32) und darf sich mit dem Prädikat „Beste Kundenfachberatung“ schmücken.

Zur Spitzengruppe („Top-Kundenberatung“) gehören die MLP SE (2,33), die Telis Finanz AG (2,34), die Deutsche Vermögensberatung AG – DVAG (2,36), Tecis Finanzdienstleistungen AG (2,40), die Swiss Life Select Deutschland GmbH (2,44) und die A.S.I. Wirtschaftsberatung AG (2,47).

Versicherer: LVM auf der Spitzenposition

In der Gesamtwertung der Versicherer schnitten 25 Anbieter überdurchschnittlich ab Dabei setzten sich die LVM Versicherungen (2,05) gegen die Wettbewerber durch („Beste Kundenfachberatung“).

Die Allianz Versicherungen (2,07) schafften es auf den Silberrang, die Cosmos Versicherungen (2,08) auf den Bronzerang. Wie die beiden vorgenannten Akteure erhielten 22 weitere die Auszeichnung „Top Kundenfachberatung“. Zu dieser Gruppe gehören unter anderem die

Allianz siegt in drei Absicherungsfeldern

Für die Versicherer wurde den Angaben zufolge zudem der Anlass des Versicherungs-Beratungsgesprächs erfasst, wodurch eine differenzierte Beurteilung der Fachberatung einzelner Beratungsfelder möglich werde, so die Studienautoren.

Im Segment „Auto und Mobilität“ gewannen die Concordia Versicherungen (1,90), im Bereich „Gesundheit und Pflege“ der Debeka Krankenversicherungsverein a.G. (2,07). Die Allianz siegte in den drei anderen Kategorie „Haus und Wohnen“ (1,93), „Recht und Haftpflicht“ (2,00) sowie „Zukunft und Vorsorge“ (1,99).

Die Allianz war der einzige Versicherer, der in allen fünf Teilsegmenten überdurchschnittlich abschnitt und mindestens das Prädikat „Top-Kundefachberatung“ tragen darf. Vier Mal gelang dies der Concordia (nicht „Zukunft und Vorsorge“), der DEVK (nicht „Haftpflicht und Recht“), der Huk-Coburg und den Provinzial Versicherungen (jeweils nicht „Gesundheit und Pflege“) sowie den R+V Versicherungen (nicht „Auto und Mobilität“).

Die vollständigen Branchenrankings können auf dieser Internetseite eingesehen werden.