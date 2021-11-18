Diese Unfallversicherer haben laut Focus Money Versicherungsprofi die zufriedensten und treuesten Kunden

18.11.2025 – In einer aktuellen Befragung von Focus Money Versicherungsprofi und Servicevalue erzielt die ADAC Versicherung die höchste Kundenzufriedenheit unter allen abgefragten Unfallversicherern. Am häufigsten weiterempfohlen wird die Huk-Coburg, während die Württembergische bei der Kundentreue den Spitzenplatz einnimmt.

WERBUNG

Die Servicevalue GmbH hat im Auftrag des Focus Money Versicherungsprofis untersucht, mit welchen Unfallversicherern die Kunden besonders zufrieden sind. Hierfür wurden gut 3.500 Kundenurteile zu 36 Unfallversicherern ausgewertet.

Die Unfallversicherer mit der höchsten Gesamtzufriedenheit

Die Teilnehmer sollten bis zu zwei Versicherer bewerten, bei denen sie in den vergangenen zwölf Monaten Kunden waren. Zunächst wurde die Gesamtzufriedenheit ermittelt: Dazu sollten die Teilnehmer die Frage „Wie beurteilen Sie Ihren Unfallversicherer insgesamt?“ auf einer Skala von „ausgezeichnet“ (1) bis „schlecht“ (5) beantworten.

Der Blick auf die Zahlen zeigt ein deutliches Stimmungsbild: 42 Prozent der Versicherungsnehmer vergeben die Bestnote „ausgezeichnet“ für ihren Versicherer – häufiger wurde keine andere Bewertung gewählt. Weitere 38 Prozent stuften ihren Anbieter als „sehr gut“ ein und 18 Prozent urteilten mit „gut“. Damit bewerten 98 Prozent ihren Unfallversicherer mit „gut“ oder besser.

Die höchste Gesamtzufriedenheit erzielt die ADAC Versicherung AG, gefolgt von der Arag Allgemeine Versicherungs-AG und der Huk-Coburg-Allgemeine Versicherung AG auf den Plätzen zwei und drei. Die Cosmos Versicherung AG und die Dialog Versicherung AG folgen auf den Rängen fünf und sechs.

Alle genannten Anbieter erhalten das Prädikat „Kundenzufriedenheit sehr hoch“. Die genauen Wertungsergebnisse veröffentlicht Focus Money nicht.

WERBUNG

Kundenbindung als das „harte“ Kriterium

Darüber hinaus hat Servicevalue auch die Kundenbindung an den jeweiligen Versicherer untersucht. Focus Money bezeichnet sie als das entscheidende Kriterium, denn Zufriedenheit allein verhindere noch keinen Wechsel zu einem anderen Anbieter. Entscheidend sei, ob Kunden ihrem Versicherer langfristig treu bleiben wollen. Dafür wurden vier Dimensionen abgefragt:

die emotionale Bindung an den Versicherer,

die Wiederkaufsbereitschaft,

die Loyalität,

die Weiterempfehlungsbereitschaft.

Die emotionale Bindung wurde anhand der Aussage „Ich fühle mich bei meinem Versicherer gut aufgehoben“ ermittelt. Die Teilnehmer konnten zwischen vier Antwortoptionen wählen: „trifft voll und ganz zu“, „trifft eher zu“, „trifft eher nicht zu“ und „trifft überhaupt nicht zu“.

Bei der Cosmos fühlen sich Kunden besonders gut aufgehoben

Auch bei der emotionalen Bindung zeigen sich hohe Zustimmungswerte: Mehr als jeder Zweite (51 Prozent) antwortet mit „trifft voll und ganz zu“, weitere 39 Prozent mit „trifft eher zu“. Insgesamt fühlen sich damit 90 Prozent der Befragten bei ihrem Versicherer gut aufgehoben. Nur zehn Prozent äußern sich ablehnend.

Den besten Wert erreicht in dieser Teilkategorie die Cosmos, gefolgt von der Allianz Versicherungs-AG, dem ADAC und der Huk-Coburg.

Württembergische und LVM verzeichnen die höchste Kundentreue

Die Kundentreue wurde über die Aussage „Ich werde auch in zwei Jahren noch Kunde meines Unfallversicherers sein“ erhoben. Hier fallen die Zustimmungswerte etwas niedriger aus: 42 Prozent stimmen „voll und ganz“ zu, weitere 43 Prozent „eher“. Ablehnend äußern sich insgesamt 15 Prozent der Befragten.

Die höchste Kundentreue verzeichnet im aktuellen Ranking die Württembergische Versicherung AG, gefolgt von dem LVM Landwirtschaftlichen Versicherungsverein Münster a.G., der Ergo Versicherung AG und der DEVK Allgemeine Versicherungs-AG.

ADAC und DEVK triumphieren bei der Kundenloyalität

Die Kundenloyalität überschneidet sich mit der Kundentreue, da auch hier die Bindungsbereitschaft der Kunden im Fokus steht. Konkret sollten die Teilnehmer angeben, inwieweit sie der Aussage „Bei Unfallversicherern kommt für mich nur mein Versicherer infrage“ zustimmen.

74 Prozent der Teilnehmer äußerten sich positiv: 32 Prozent antworteten mit „trifft voll und ganz zu“, 42 Prozent mit „trifft eher zu“. Ablehnend antworteten immerhin 26 Prozent – und damit mehr als jeder Vierte. Die höchste Kundenloyalität haben laut Umfrage die ADAC Versicherung, die DEVK, der LVM und die Arag.

Die Huk-Coburg und LVM werden am häufigsten empfohlen

Etwas höher fallen die Zustimmungswerte bei der Weiterempfehlungsbereitschaft aus, die mit der Aussage „Ich empfehle meinen Unfallversicherer auch meinen Freunden und Bekannten“ ermittelt wurde.

78 Prozent der Teilnehmer äußern sich zustimmend, davon antworteten 37 Prozent mit „trifft voll und ganz zu“. Derzeit seinen Versicherer nicht weiterempfehlen würde etwas mehr als jeder fünfte Kunde. Die höchste Weiterempfehlungsbereitschaft zeigen Kunden der Huk-Coburg, des LVM und der DEVK.

Weitere Ergebnisse zur Kundenzufriedenheit, Loyalität und Bindung bei Unfallversicherern sind im Artikel „Studie: Unfallpolicen im Urteil der Kunden“ zusammengefasst.