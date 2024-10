Diese Tierversicherer haben die zufriedensten Kunden

25.10.2024

Die Servicevalue GmbH und die Redaktion der Zeitung Tagesspiegel wollten zum zweiten Mal wissen, mit welchen Versicherungsanbietern Verbraucher hierzulande insgesamt am zufriedensten sind. Die Ende August veröffentlichte Untersuchung „Deutschland-Monitor – Versicherer 2024“ basiert auf einer zwischen Juli und August durchgeführten Onlinebefragung. In deren Rahmen kamen rund 71.000 Kundenurteile zu 163 verschiedenen Versicherungsunternehmen in zwölf Sparten zusammen.

In der Kategorie Tierversicherer ließ die Vorjahressiegerin (7.9.2023) Agila Haustierversicherung AG alle anderen Wettbewerber hinter sich – mit einer Note von 2,49. Dahinter folgen auf dem geteilten Silberrang die Allianz Versicherungs-AG und die Uelzener Allgemeine Versicherungsgesellschaft a.G. (Note jeweils 2,50).

Die drei vorgenannten Akteure erhielten das Prädikat „Beste Tierversicherer“, da sie eine Platzierung im besten Drittel (intervallskaliert) der 54 Testkandidaten in der Sparte erreicht haben. Das schafften auch

Weitere Details zur Methodik, zu den Siegern in den einzelnen Versicherungssparten und zur konkreten Berechnung des besten Drittels hat die Redaktion in einem separaten Artikel vorgestellt (VersicherungsJournal 30.8.2024). Der Studiensteckbrief steht auf dieser Internetseite zum Download bereit. Dort können auch die einzelnen Branchenrankings eingesehen werden.