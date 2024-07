Diese Krankenkassen empfehlen Verbraucher besonders gerne weiter

8.7.2024

Die Servicevalue GmbH und die Redaktion von Focus Money wollten wissen, mit welchen Anbietern Verbraucher so zufrieden sind, dass sie die Unternehmen in ihrem privaten Umfeld tatsächlich weiterempfehlen. Die Untersuchung basiert nach Angaben der Meinungsforscher auf einer zwischen April und Mai durchgeführten Onlinebefragung, in deren Rahmen rund 558.000 Kundenurteile zu 1.625 Anbietern in 85 Kategorien zusammenkamen.

Weitere Details zur Methodik und die Sieger in den 20 Segmenten mit Versicherungsbezug hat die Redaktion in einem früheren Artikel vorgestellt (VersicherungsJournal 26.6.2024). In der Kategorie Krankenkassen (regional) setzte sich die AOK Rheinland/Hamburg – Die Gesundheitskasse gegen die Wettbewerber durch. Sie erhielt mit einem Empfehlungsscore von 25,2 Prozent die Auszeichnung „höchste Weiterempfehlung“.

Auf dem Treppchen landeten zudem die AOK Bayern – Die Gesundheitskasse (24,1 Prozent) und die AOK Plus – Die Gesundheitskasse für Sachsen und Thüringen (23,6 Prozent). Fünf weitere Körperschaften dürfen sich wie die beiden vorgenannten Akteure mit dem Prädikat „hohe Weiterempfehlung“ schmücken. Das vollständige Branchenranking ist hier einsehbar.

Bei den überregionalen Krankenkassen gewann die Barmer mit einem Score von 27,7 Prozent („höchste Weiterempfehlung“). Den Silberrang sicherte sich die Techniker Krankenkasse (26,8 Prozent) vor der IKK Classic (26,2 Prozent). Wie die beiden zuletzt genannten Körperschaften erhielten zwölf weitere Akteure die Auszeichnung „hohe Weiterempfehlung“. Das vollständige Branchenranking ist auf dieser Internetseite zu finden.