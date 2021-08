Diese Kfz-Versicherer haben das beste Image beim Kunden

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

30.4.2021 – Welche Anbieter ihre Leistungsversprechen aus Sicht ihrer Mitglieder am besten einhalten, haben die Marktforscher von Servicevalue ausgewertet. Zwölf Körperschaften erhielten die Bestnote. (Bild: Pixabay, CC0) Welche Anbieter ihre Leistungsversprechen aus Sicht ihrer Mitglieder am besten einhalten, haben die Marktforscher von Servicevalue ausgewertet. Zwölf Körperschaften erhielten die Bestnote. (Bild: Pixabay, CC0) mehr ...

3.9.2020 – Die Pandemie hat im zweiten Quartal die Suchanfragen im Netz verändert. Wie genau, das zeigt die Auswertung der Unternehmensberatung Mediaworx zu den größten Tops und Flops. (Bild: Mediaworx) Die Pandemie hat im zweiten Quartal die Suchanfragen im Netz verändert. Wie genau, das zeigt die Auswertung der Unternehmensberatung Mediaworx zu den größten Tops und Flops. (Bild: Mediaworx) mehr ...

10.7.2020 – Die Nachfrage nach Versicherungen wird 2020 global stark einbrechen, erwartet das Swiss Re Institute. In einem neuen Bericht gibt es Einschätzungen zur Geschäftsentwicklung während und nach der Pandemie ab – und hat dabei auch eine gute Nachricht. (Bild: SRI) Die Nachfrage nach Versicherungen wird 2020 global stark einbrechen, erwartet das Swiss Re Institute. In einem neuen Bericht gibt es Einschätzungen zur Geschäftsentwicklung während und nach der Pandemie ab – und hat dabei auch eine gute Nachricht. (Bild: SRI) mehr ...

23.9.2019 – Welche Anbieter mit klassischen und direkten Vertrieb Verbraucher am besten finden und wer insgesamt zu den Gesellschaften mit der größten Verbraucherorientierung gehört, hat Servicevalue in einer aktuellen Studie ermittelt. (Bild: Tumisu, Pixabay, CC0) Welche Anbieter mit klassischen und direkten Vertrieb Verbraucher am besten finden und wer insgesamt zu den Gesellschaften mit der größten Verbraucherorientierung gehört, hat Servicevalue in einer aktuellen Studie ermittelt. (Bild: Tumisu, Pixabay, CC0) mehr ...

10.8.2016 – An welche Versicherer freie Vermittler das meiste Geschäft in den Bereichen Direktversicherung und Unterstützungskasse vermitteln und mit welchen Gesellschaften sie am zufriedensten sind, wurde in einer aktuellen Studie ermittelt. (Bild: Wichert) An welche Versicherer freie Vermittler das meiste Geschäft in den Bereichen Direktversicherung und Unterstützungskasse vermitteln und mit welchen Gesellschaften sie am zufriedensten sind, wurde in einer aktuellen Studie ermittelt. (Bild: Wichert) mehr ...

14.7.2015 – In einer aktuellen Studie wurde ermittelt, welche Anbieter in den Durchführungswegen Direktversicherung und Unterstützungskasse auf die größten Geschäftsanteile im unabhängigen Vermittlermarkt kommen und mit welchen Gesellschaften die Vermittler am zufriedensten sind. (Bild: Wichert) In einer aktuellen Studie wurde ermittelt, welche Anbieter in den Durchführungswegen Direktversicherung und Unterstützungskasse auf die größten Geschäftsanteile im unabhängigen Vermittlermarkt kommen und mit welchen Gesellschaften die Vermittler am zufriedensten sind. (Bild: Wichert) mehr ...