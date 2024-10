Diese Fondspolicen-Anbieter empfehlen Makler am liebsten weiter

11.10.2024 – In Sachen Weiterempfehlungsbereitschaft im unabhängigen Vermittlermarkt setzte sich bei den Fondspolicen ohne Garantien der Volkswohl Bund gegen die Alte Leipziger und die Nürnberger durch. Bei den fondsgebundenen Verträgen mit Garantien lautet die Reihenfolge Canada Life vor Allianz und Volkswohl Bund. Dies zeigt die Asscompact-„Marktstudie Private Vorsorge 2024“.

WERBUNG

Makler und Mehrfachvertreter vermitteln in der privaten Altersvorsorge das meiste Fondspolicengeschäft an die Allianz Lebensversicherungs-AG (mit Garantien) beziehungsweise an die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. (ohne Garantien).

Dies zeigt die Asscompact-„Marktstudie Private Vorsorge 2024“ (VersicherungsJournal 2.10.2024). Basis der Untersuchung der BBG Betriebsberatungs GmbH ist eine zwischen Ende Juli und Mitte August durchgeführte Onlineumfrage unter unabhängigen Vermittlern. Diese sind zum überwiegenden Teil als Versicherungsmakler tätig. Die Nettostichprobengröße wird mit 307 angegeben.

Grundlagen und Methodik der Studie

93 Prozent der Befragten sind männlich, etwa sieben Prozent weiblich. Sie haben durchschnittlich 26,6 Jahre Berufserfahrung bei einem Durchschnittsalter von gut 55 Jahren. Im Schnitt wollen sie mit 67,7 Jahren aus dem Berufsleben ausscheiden. Nur rund jeder 18. Befragte plant ein Ausscheiden vor Vollendung des 60. Lebensjahres – und mehr als jeder Dritte will bis mindestens 70 Jahre arbeiten.

Erhoben wurde im Rahmen der Studie neben den Geschäftsanteilen unter anderem auch die Weiterempfehlungsbereitschaft der Vermittler für die einzelnen Anbieter. Hierzu wurde der in der Marktforschung häufig angewandte Net-Promoter-Score herangezogen.

Fondspolicen mit Garantien: Canada Life an erster Stelle

Im Segment „Fondspolicen mit Garantien“ schaffte es in Sachen Weiterempfehlungsbereitschaft die Canada Life Assurance Europe plc, Niederlassung für Deutschland, auf die Spitzenposition (NPS: 71,8). Dies hat der beim Geschäftsanteil an zweiter Stelle liegende Anbieter neben dem höchsten Fürsprecheranteil auch dem drittniedrigsten Kritikeranteil zu verdanken.

In einem engen Dreikampf um den Silberrang behielt die beim relativen Geschäftsanteil führende Allianz knapp die Oberhand (NPS: 58,3) gegen die Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G. und die Alte Leipziger. Die beiden letztgenannten Akteure tauschten im Vergleich zur Neugeschäftsrangliste die Plätze.

Der Abstand zwischen Rang zwei und Position vier beträgt nicht einmal zwei Punkte. Die Promotorenanteile lagen zwischen annähernd 64 (Allianz) und knapp 62 Prozent (Volkswohl Bund). Die Detraktorenanteile bewegten sich zwischen knapp sieben Prozent (Alte Leipziger) und dem Bestwert aller Testkandidaten von unter vier Prozent (Volkswohl Bund).

An fünfter Stelle findet sich die Continentale Lebensversicherung a.G. wieder, die damit ihre Platzierung aus der Neugeschäftswertung egalisierte. Der NPS von 45,1 setzt sich zusammen aus dem sechsthöchsten Fürsprecheranteil von gut der Hälfte und dem fünftniedrigsten Kritikeranteil von einem Dreizehntel.

Ein Blick auf die Dienstleistungsqualität

Konkrete Gründe für die stark voneinander abweichenden Bewertungen sind der Untersuchung nicht zu entnehmen. Allerdings zeigt ein Blick in die Bewertung der Dienstleistungsqualität der Lebensversicherer, die in der Studie ebenfalls untersucht wurde, einen Erklärungsansatz. So sind die Vermittler mit drei der vier in Sachen Weiterempfehlung führenden Akteure besonders zufrieden.

Die Canada Life schaffte in sechs der 13 abgefragten Zufriedenheitskriterien eine Top-Drei-Platzierung. Dies gelang der Alten Leipziger und dem Volkswohl Bund in jeweils fünf Aspekten.

Stärken und Schwächen der Spitzenreiter

Letzterer schnitt in Sachen Bestandskundenservice und dezentrale Vertriebsunterstützung am besten ab. Hinzu kamen drei zweite Ränge (Produktqualität, Preis-Leistungs-Verhältnis und Tarifflexibilität). Dies sind drei der vier für die Gesamtzufriedenheit wichtigsten Kriterien.

Die Canada Life konnte vor allem mit den besten Angebotsunterlagen und der besten Courtageausgestaltung punkten. Bei der Finanzstärke, der Neugeschäftsabwicklung und der zentralen Vertriebsunterstützung reichte es jeweils für zweite Plätze. Dritter wurde der Anbieter beim Digitalisierungsgrad. Luft nach oben besteht allerdings bei der zweitschlechtesten Tarifflexibilität und den drittschlechtesten Angebotsrechnern.

Die Alte Leipziger hat ihr Stärken aus Vermittlersicht bei der Produktqualität, der Finanzstärke, den Angebotsrechnern, der Courtageausgestaltung und beim Image. Dort sprangen jeweils zweite Ränge heraus. Verbesserungspotenzial besteht insbesondere beim Bestandskundenservice, wo sich das Unternehmen nur an zweitletzter Stelle wiederfindet. Unterdurchschnittliche Bewertungen gab es auch für den Digitalisierungsgrad und die dezentrale Vertriebsunterstützung.

Ambivalentes Bild bei der Allianz

Die Allianz kam zwar hinsichtlich Produktqualität (94 von 100 möglichen Punkten), Finanzstärke (97 Zähler) und Image (93) am besten weg. Den insgesamt fünf Top-Drei-Platzierungen standen aber auch sieben Positionierungen unter den drei schlechtesten Testkandidaten gegenüber.

Bei den Angebotsrechnern schnitt sogar keine Gesellschaft schlechter ab, der Abstand zur Spitze beträgt hier 13 Punkte. Bei der Neugeschäftsabwicklung, dem Bestandskundenservice und der zentralen Vertriebsunterstützung kam das Unternehmen über den vorletzten Platz nicht hinaus.

Fondsgebundene ohne Garantien: Canada Life an der Spitze

Im Segment Fondspolicen ohne Garantien setzte sich der im Neugeschäft nur sechstplatzierte Volkswohl Bund gegen die Wettbewerber durch. Die Gesellschaft brachte es ohne Kritiker und mit dem zweithöchsten Promotorenanteil auf einen NPS von 81,5.

Den zweitbesten Wert unter den Testkandidaten mit mindestens 20 Bewertungsstimmen erzielte die beim Geschäftsanteil führende Alte Leipziger. Sie kam ebenfalls gänzlich ohne Detraktoren aus, so dass der Promotorenanteil von gut drei Vierteln dem NPS entspricht.

Hauchdünn dahinter folgt – wie beim Anteil auf Position drei – die Nürnberger Lebensversicherung AG. Nur gut jeder 30. Befragte „outete“ sich als Kritiker. Andererseits zählten sich mehr als drei Viertel zu den Fürsprechern.

Werte von über 50 schafften auch die Continentale, die Swiss Life Lebensversicherung SE und die Lebensversicherung von 1871 a.G. München (LV 1871). Die Promotorenanteil lagen zwischen 61 (Swiss Life) und 67 Prozent (Continentale), die Detraktorenanteile zwischen acht (Continentale) und zehn Prozent (LV 1871).

Weitere Studiendetails und Bezugshinweis

Auch in diesem Segment sind die drei führenden Akteure auch in der Zufriedenheitsrangliste auf den vorderen Plätzen zu finden. Dabei punktete die Alte Leipziger vor allem mit den besten Angebotsrechnern, während der Volkswohl Bund bei Produktqualität und Tarifflexibilität jeweils am zweitbesten abschnitt.

Die Nürnberger landete neunmal in der Top Drei und belegt in der Zufriedenheitswertung mit 91 von 100 möglichen Punkten den Platz an der Sonne. Der Anbieter, der als einziger Testkandidat den Geschäftsanteil deutlich ausbauen konnte und dort von sieben auf drei nach oben kletterte, verbesserte sich übrigens auch bei der Weiterempfehlungsrate (von acht auf drei).

Die 328-seitige „Marktstudie Private Vorsorge 2024“ enthält neben detaillierten Ranglisten zu den Geschäftsanteilen und zur Vermittlerzufriedenheit auch eine Analyse der Top-Anbieter. Der Berichtsband kann für 2.975 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Dr. Mario Kaiser per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575833 bestellt werden.