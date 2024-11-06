Diese E-Bike-Versicherer empfehlen Verbraucher am liebsten

3.9.2025

Die Servicevalue GmbH und die Redaktion der Zeitschrift Focus Money wollten auch in diesem Jahr wieder wissen, mit welchen Anbietern Verbraucher so zufrieden sind, dass sie die Unternehmen in ihrem privaten Umfeld tatsächlich weiterempfehlen.

WERBUNG

Die Untersuchung basiert nach Angaben der Meinungsforscher auf einer zwischen April und Mai durchgeführten Onlinebefragung. In deren Rahmen kamen rund 553.000 Kundenurteile zu 1.622 Anbietern in 80 Kategorien zusammen. Darunter waren auch zahlreiche aus dem Assekuranzbereich.

Weitere Details zur Methodik und zu den Siegern in den 19 Segmenten mit Versicherungsbezug hat die Redaktion in einem separaten Artikel vorgestellt (VersicherungsJournal 24.6.2025). Alle Branchenrankings sind auf dieser Internetseite einsehbar. Dort kann auch der Studiensteckbrief heruntergeladen werden.

In der Kategorie E-Bike-Versicherer kletterten die ADAC Versicherungen auf die Spitzenposition. Sie erhielten mit einem Empfehlungsscore von 20,9 Prozent die Auszeichnung „höchste Weiterempfehlung“. Aufs Siegertreppchen gelangten auch die Marke Linexo by Wertgarantie SE (20,0 Prozent) und die Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG, Direktion für Deutschland (18,4).

Über ein Dutzend weitere Marktteilnehmer trugen sich in die Bestenliste ein. Voraussetzung dafür war ein branchenüberdurchschnittlicher Empfehlungsscore. Sich wie die beiden letztgenannten Akteure mit dem Prädikat „hohe Weiterempfehlung“ schmücken, dürfen sich unter anderem auch die