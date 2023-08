Diese Branchenvertreter wählen Kunden zu ihren Beratungskönigen

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

In acht relevanten Kategorien wurde die Top-Platzierten ausgewertet. Dabei kam es im Vorjahres-Vergleich zu einigen Veränderungen. Der beste Versicherer schaffte es im Gesamtranking hoch in die Spitzengruppe. Versicherungsmakler und Finanzvertriebe konnten weniger überzeugen. (Bild: Pixabay, CC0) mehr ...

10.7.2023 –

In dem Segment geht der Großteil des Geschäfts an nur vier Gesellschaften. Der Neugeschäfts-Spitzenreiter landete dabei auch in Sachen Qualität an erster Stelle. Dahinter gab es im Vergleich zur letzten Umfrage zahlreiche Positionsveränderungen. (Bild: Wichert) mehr ...