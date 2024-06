Diese Betriebsrenten-Anbieter empfehlen Makler am ehesten weiter

7.6.2024 – Dem Volkswohl Bund bringen unabhängige Vermittler laut der Asscompact-„Marktstudie Betriebliche Altersversorgung 2024“ die höchste Weiterempfehlungsbereitschaft in Sachen Direktversicherung entgegen. Dahinter folgen Alte Leipziger und Canada Life. Ein auffällig niedriger NPS-Wert ergab sich für die Axa.

In der betrieblichen Altersversorgung (bAV) vermitteln Makler und Mehrfachvertreter das mit Abstand meiste Geschäft an die Allianz Lebensversicherungs-AG. Dies gilt sowohl für die Direktversicherung als auch für die Unterstützungskasse (VersicherungsJournal 30.5.2024). Dies ist ein Ergebnis der Asscompact-„Marktstudie Betriebliche Altersversorgung 2024“.

Grundlagen und Methodik der Studie

Grundlage der Untersuchung ist eine in der zweiten Aprilhälfte unter Versicherungsmaklern, Kapitalanlagevermittlern und Mehrfachvertretern durchgeführte Onlineumfrage. Die Größe der Nettostichprobe wird mit 361 unabhängigen Vermittlern angegeben.

92,5 Prozent der Befragten sind männlich und 7,5 Prozent weiblich. Sie haben 27,4 Jahre Branchenerfahrungen bei einem Durchschnittsalter von 55,6 Jahren. Im Schnitt mit 67,3 Jahren wollen sie aus dem Berufsleben ausscheiden. Fast jeder Dritte gab an, mindestens bis zum Alter von 70 Jahren arbeiten zu wollen.

Weiterempfehlungsbereitschaft der Vermittler

Erhoben wurde im Rahmen der Studie unter anderem auch die Weiterempfehlungsbereitschaft für die bAV-Anbieter. Hierzu wurde der in der Marktforschung häufig angewandte Net-Promoter-Score herangezogen.

Ergebnis für den Durchführungsweg Direktversicherung: Die Allianz landete nur an elfter Stelle. Aus dem nur fünftniedrigsten Anteil an Promotoren (56 Prozent) und dem lediglich sechshöchsten Anteil an Detraktoren (rund ein Siebtel) errechnet sich ein NPS-Wert von 41,5.

Volkswohl Bund vor Alte Leipziger an der Spitze

Spitzenreiter ist mit einem mehr als doppelt so hohen Wert (85,1) die Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G. Sie landete beim Geschäftsanteil an fünfter Stelle.

Der Anbieter ist nur einer von drei Testkandidat, der völlig ohne Kritiker auskam. Demzufolge entspricht der höchste Fürsprecheranteil von weit über vier Fünfteln gleichzeitig auch dem NPS-Wert.

Position zwei (Geschäftsanteil: vier) belegt die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. Dem dritthöchsten Fürsprecheranteil von annähernd vier Fünfteln stand ein sehr niedriger Kritikeranteil von unter einem Fünfundzwanzigstel gegenüber.

Canada Life auf Bronzerang vor Stuttgarter

In einem engen Kampf um den Bronzerang setzte sich knapp hinter der Alten Leipziger die Neugeschäfts-Dritte Canada Life Assurance Europe plc, Niederlassung für Deutschland gegen die Stuttgarter Lebensversicherung a.G. durch. Beim Geschäftsanteil hatte es für Letztere nur zu Rang acht gereicht.

Während sich bei der Canada Life ebenfalls kein einziger Umfrageteilnehmer zu den Detraktoren zählt, kam die Stuttgarter auf einen Anteil von fast einem Zehntel. Dafür war bei Letzterer der Promotorenanteil mit 83 Prozent deutlich höher ausgeprägt als bei dem Anbieter mit angelsächsischen Wurzeln (knapp 74 Prozent.)

Einen NPS von über 70 erzielte ansonsten nur noch die WWK Lebensversicherung a.G., die beim Geschäftsanteil an siebter Stelle gelandet ist. Auch sie kam gänzlich ohne Kritiker aus, so dass der Fürsprecheranteil dem NPS entspricht.

Axa mit niedrigem NPS-Wert

Einen vergleichsweise niedrigen Wert (4,0) erzielte unter den Gesellschaften mit mindestens 25 Bewertungsstimmen die Axa Lebensversicherung AG. Er setzt sich zusammen aus dem niedrigsten Fürsprecheranteil von unter einem Drittel und dem höchsten Kritikeranteil von über einem Viertel.

Konkrete Gründe für die deutlich auseinandergehenden Beurteilungen sind der Untersuchung nicht zu entnehmen. Ein Blick auf die Bewertung der Dienstleistungsqualität zeigt jedoch gewisse Anhaltspunkte für die sehr stark abweichenden NPS-Werte. So liegt die Axa in der Gesamtzufriedenheitswertung genauso wie die Allianz elf Punkte hinter dem Spitzenreiter zurück.

Die Kölner gehören in drei der 13 abgefragten Zufriedenheitskriterien zu den drei am schlechtesten bewerteten Gesellschaften. Dies betrifft mit der Produktqualität auch den viertwichtigsten Aspekt für die Vermittlerzufriedenheit. Beim Preis-Leistungs-Verhältnis und beim Image sehen die Vermittler die Axa sogar nur an vorletzter Stelle.

Die Allianz konnte nur mit jeweils zweiten Plätzen bei der finanziellen Stabilität und beim Image punkten. Bei den Aspekten Neugeschäftsabwicklung, Bestandskundenservice und (de)zentrale Vertriebsunterstützung landete das Unternehmen unter den drei am schlechtesten beurteilen Testkandidaten. Der Rückstand auf die führenden Akteure beträgt bis zu mehr als 20 Zähler.

Die Stärken der führenden Akteure

Hingegen schnitt der Volkswohl Bund in der Zufriedenheitswertung mit dem zweitbesten Punktwert von 92 ab. Der Anbieter schaffte es mit Ausnahme der Angebotsrechner immer in die Top Drei. Dabei reichte es zu Spitzenplätzen in Sachen Produktqualität, zentrale Vertriebsunterstützung, Tarifflexibilität, Image und Courtageausgestaltung.

Den Spitzenplatz in der Zufriedenheitsrangliste sicherte sich die WWK (93 Zähler). Das Unternehmen gehört in zehn Aspekten zu den drei besten Anbietern. (Geteilte) Spitzenpositionen gab es unter anderem im K.o.-Kriterium Neugeschäftsabwicklung sowie unter anderem hinsichtlich Bestandskundenservice, Produktqualität und dezentrale Vertriebsunterstützung.

Die 255-seitige „Marktstudie Betriebliche Altersversorgung 2024“ enthält neben detaillierten Ranglisten zu den Geschäftsanteilen und zur Vermittlerzufriedenheit auch eine Analyse der Top-Anbieter. Der Berichtsband kann für 2.950 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Dr. Mario Kaiser per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575833 bestellt werden.