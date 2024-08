Diese Absicherungslücken drohen laut ADAC bei einer Kreuzfahrt

30.8.2024

Kreuzfahrtreisen stehen aktuell hoch im Kurs. Im vergangenen Jahr begrüßten die Anbieter 3,7 Millionen Passagiere an Bord. Allerdings kann die Urlaubsfreude auch während einer Schiffsreise durch Krankheit, Unfall oder eine dringende medizinische Behandlung getrübt werden. Darauf weist die ADAC Versicherung AG hin und rät, sich vorab auf gesundheitliche Notfälle vorzubereiten.

So wird beispielsweise die Versicherungskarte der Krankenkasse laut den Münchenern an Bord nicht angenommen, da die ärztliche Behandlung auf den Schiffen als Privatleistung abgerechnet wird. „Man muss also in Vorkasse gehen und kann dann bei der Krankenversicherung die Erstattung beantragen. Bei gesetzlich Versicherten reicht sie allerdings nur bis zur Höhe eines meist gering dimensionierten Deckungsbetrags“, wird berichtet.

Zudem könne es trotz gut ausgestatteter Bordärzte und Notfallstationen schnell zu einer Ausschiffung in ein Krankenhaus im nächsten Hafen kommen. Eine weltweit gültige Auslandskrankenversicherung sei daher unerlässlich. Sie sollte für den Notfall auch medizinisch sinnvolle und vertretbare Rücktransporte organisatorisch und finanziell abdecken.

Darüber hinaus sei es wichtig, eine Reiserücktritt- und Reiseabbruchversicherung abzuschließen, um sich gegen unerwartete Kosten abzusichern.