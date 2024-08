Dies sind die Sieger in der Cash-Maklerpool-Hitliste 2024

27.8.2024 – Fonds Finanz liegt auch in der aktuellen Cash-Hitliste Maklerpools (zum dritten Mal nach Rohertrag) auf dem Spitzenplatz. Dahinter folgen Jung, DMS & Cie., Vema und Netfonds. Bei fast allen der 21 aufgeführten Marktteilnehmer stieg der Rohertrag, nur bei zwei Akteuren (PMA und Midema) schrumpfte er leicht. Mit Abstand am stärksten legte die DEMV zu.

Die Cash.Print GmbH hat auf ihrer Internetseite ihre aktuelle Maklerpool-Hitliste für das Geschäftsjahr 2023 veröffentlicht. Für die Platzierung wurde nach der Premiere im Vorvorjahr (VersicherungsJournal 16.8.2022) zum dritten Mal auf den Rohertrag abgestellt.

Dieser wird „definiert als Provisionserlöse aus Versicherungs- und Investmentgeschäft sowie sonstige Umsätze abzüglich der Provisionsweiterleitung an die Vertriebspartner“ Zuvor war das Ranking jahrelang auf Basis der Provisionserlöse erstellt worden (13.8.2021).

Unvollständige Liste

In der aktuellen Hitliste werden mit 21 fünf Akteure mehr geführt als im Jahr zuvor (18.8.2023). Neu hinzugekommen sind die Marktteilnehmer Definet Deutsche Finanz Netzwerk AG, DEMV Deutscher Maklerverbund GmbH, PMA Finanz- und Versicherungsmakler GmbH, Vema Versicherungsmakler Genossenschaft e.G. und nach einem Jahr Abstinenz wieder die Allfinanztest.de GmbH Deutschland.

Wie bereits in den beiden Vorjahren hat neben der Wifo Wirtschafts- & Fondsanlagenberatung und Versicherungsmakler GmbH auch die Blau direkt GmbH & Co. KG auf eine Teilnahme verzichtet und keine Angaben zum Rohertrag gemacht. In der letzten Rangliste nach Provisionserlösen hatte die letztgenannte Gesellschaft immerhin die siebte Position belegt.

Zudem fehlen mit der Charta Börse für Versicherungen AG, der Invers Versicherungs-Vermittlungs GmbH und der Phönix Maxpool Gruppe AG einige weitere bedeutende Pools, Servicegesellschaften oder Verbünde. Wie im Vorjahr machten die Hypoport-Tochter Qualitypool GmbH sowie die VFM-Gruppe keine Angaben zum Rohertrag und werden in der Auflistung ohne Platzierung geführt.

Rohertrag: Fonds Finanz vor Jung, DMS & Cie. und Vema

Den Spitzenplatz in der Hitliste nach Rohertrag verteidigte die Fonds Finanz Maklerservice GmbH – mit zuletzt 65,8 Millionen Euro. An zweiter Stelle rangiert weiterhin die Jung, DMS & Cie. AG (JDC; aktuell 52,9 Millionen Euro) vor der neu hinzugekommenen Vema (41 Millionen Euro).

Zwar weiche das Vema-Geschäftsmodell beziehungsweise der Abrechnungsweg von den klassischen Maklerpools ab und die Ergebnisse der Genossenschaft seien somit nur teilweise vergleichbar. Man habe aber beschlossen, sie mit den gemeldeten Zahlen „trotz der Besonderheiten in die Hitliste aufzunehmen. Denn die entscheidende Größe – also der Rohertrag – ist durchaus mit den klassischen Pools vergleichbar“, wird in dem Online-Artikel zur Rangliste erläutert.

Die drei vorgenannten Akteure informierten im Juli – wie einige weitere Marktteilnehmer – über die Geschäftszahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2023. Demnach stiegen die Einnahmen bei der Fonds Finanz um rund ein Sechstel auf 292 Millionen Euro und bei JDC um zehn Prozent auf 172 Millionen Euro. Die Vema gab den Umsatz (Vema-geschlüsselte Maklercourtage plus Vema-Overhead) mit rund 400 (Vorjahr: 300) Millionen Euro an (11.7.2024).

Auf den weiteren Plätzen

Dahinter folgen jeweils eine Position schlechter als vor Jahresfrist die Netfonds AG (33,6 Millionen Euro) und die 1:1 Assekuranzservice AG (17,8 Millionen Euro).

Auf Werte im zweistelligen Millionenbereich kommen neben der weiterhin an sechster Stelle liegenden BCA AG auch die Fondsnet-Gruppe (von fünf auf sieben), die Fondskonzept AG (von sieben auf acht) und die Verticus Finanzmanagement AG (von 13 auf neun). Position zehn sicherte sich hauchdünn mit unterhalb der Marke von zehn Millionen Euro die DEMV.

Nur zwei Akteure mit rückläufigen Roherträgen

Den Cash-Daten zufolge verzeichneten fast alle Teilnehmer steigende Roherträge. Ausnahmen waren neben Allfinanztest (unverändert 0,6 Millionen Euro) die PMA (minus 0,6 Prozent auf knapp 9,1 Millionen Euro) und die Midema Assekuranz-Assecuradeurs GmbH (minus 0,5 Prozent auf 0,91 Millionen Euro).

Am stärksten zulegen konnte die DEMV (plus über 59 Prozent). Um jeweils ein knappes Fünftel wuchs der Rohertrag bei der BCA und der Definet (auf 0,65 Millionen Euro). Um ein Sechstel stieg er bei der Fonds Finanz, um ein Siebtel bei der Vema und um ein Achtel bei der Degenia Versicherungsdienst AG (auf 5,1 Millionen Euro).

DEMV: Kooperation treibt Wachstum

Für Fonds-Finanz-Geschäftsführer Norbert Porazik war 2023 „ein Jahr des kontinuierlichen Wachstums“. Als wichtiger Schritt habe sich auch die Kooperation mit der DEMV erwiesen (30.9.2022).

Damit habe man „unsere Marktführerschaft gestärkt, Synergien freigesetzt, technologisch einen großen Sprung gemacht und nicht zuletzt unseren Partnern mit ‚Professional works‘-Zugang zu einem der besten Maklerverwaltungsprogramme auf dem Markt ermöglicht“, so Porazik gegenüber Cash-Online.

Für den Wachstumssieger DEMV erläutert Geschäftsführer Karsten Allesch: „Getrieben ist dieses starke Wachstum vor allem durch die enge Zusammenarbeit mit unserer Schwestergesellschaft Fonds Finanz“. Er berichtet weiter, dass sich 2024 das Wachstum auf vergleichbarem Niveau entwickle. Er geht davon aus, dass im Jahr 2024 „voraussichtlich 2.500 bis 3.000 zusätzliche Versicherungsmakler Mitglieder bei uns“ werden.

Die Hitliste enthält neben den Angaben zum Rohertrag auch Daten zu Gesamtumsatz, Provisionserlösen, Gewinn vor Steuern, Eigenkapital und zur Anzahl der Makler mit Vertriebsvereinbarungen.