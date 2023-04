Dies sind die Preis-Champions unter den Versicherern

18.4.2023 – Mit ihrer Preisgestaltung überzeugen unter den Versicherern insbesondere die Arag (Kategorie Rechtsschutz), aber auch die Kfz-Versicherer Huk24 und Cosmos. Diese drei Unternehmen schafften es nach einer aktuellen Untersuchung von Servicevalue und Die Welt auf einem Bronzerang. Weitere Branchensieger sind Andsafe (E-Bike), Arag (PKV), Cosmos (Leben und Haftpflicht), DVAG (Finanzvertriebe) und Wertgarantie (Elektronik).

Die Servicevalue GmbH hat für die Tageszeitung Die Welt eine Untersuchung zur Preisgestaltung durchgeführt. Insgesamt wurden 3.578 Firmen aus 283 Kategorien bewertet. Die Gesamtzahl der Kundenurteile wird mit etwa einer Million angegeben.

„Die Preise für viele Waren und Dienstleistungen kennen aktuell nur einen Trend: Sie steigen. Mangelnde Preisstabilität, ungünstige Preis-Leistungs-Verhältnisse oder intransparente Preissetzung, die zu Lasten der Verbraucher gehen, führen zu Irritation und Unmut“, wird zum Hintergrund erläutert.

Deshalb habe man ermittelt, welchen Anbietern es vor diesem Hintergrund dennoch gelinge, ihre Kunden mit ihrer Kalkulation zu begeistern.

So wurde bewertet

Basis der Untersuchung ist der „Price Structuring Score“ (PSS), der in einer Onlinebefragung im Frühjahr 2023 ermittelt wurde. Dazu wurden sogenannte Panelisten eingeladen, die eine überschaubare Auswahl von Unternehmen und Marken zur Bewertung erhielten. Pro Unternehmen beziehungsweise Marke wurden mindestens 300 Kundenstimmen angestrebt.

Die konkrete Fragestellung der Studie war laut Servicevalue: „Bitte geben Sie an, welche Unternehmen/Marken Sie persönlich über die Gestaltung ihrer Preise begeistern!“ Es standen folgende Antwortmöglichkeiten zur Auswahl:

„Ja, bei dieser Marke/diesem Unternehmen bin ich von der Gestaltung der Preise begeistert!

Nein, bei dieser Marke/diesem Unternehmen bin ich von der Gestaltung der Preise nicht begeistert!

Ich kann die Gestaltung der Preise hier nicht beurteilen beziehungsweise kenne die Marke/das Unternehmen nicht.“

Im Ergebnis erhält man laut Servicevalue „den prozentualen Anteil an Befragten, bei dem es dem Anbieter gelungen ist, die Befragten von seiner Preisgestaltung zu begeistern“.

Gold, Silber und Bronze nach Platzierung im Ranking

Die besten 300 Unternehmen beziehungsweise Marken aller untersuchten Anbieter (branchenübergreifend) werden auf einem Goldrang platziert. Die Plätze 301 bis 600 befinden sich im Silberrang, die Plätze 601 bis 900 im Bronzerang.

Servicevalue weist darauf hin, dass die Methode auf den ersten Blick vielleicht zu einfach wirke. Hier müsse man sich aber noch einmal die Zielsetzung des PSS verdeutlichen. Dieser soll ausschließlich als Gesamt-Gradmesser für die Preisbegeisterung dienen.

„Die Bewertung einzelner Komponenten der oder die Suche nach Ursachen für eine Bewertung ist selbstverständlich tiefergehenden und an die Preisgestaltung des Anbieters angepassten Analysen vorbehalten“, wird in den Studienunterlagen hervorgehoben.

Versicherer mit großem Rückstand beim Begeisterungswert

Auf den höchsten Begeisterungswert kam der Lebensmittel-Discounter Lidl mit 79,9 Prozent. An zweiter bis vierter Stelle folgen die Drogerieketten Rossmann (78,5 Prozent), DM-Drogerie Markt (77,3 Prozent) und Drogerie Müller (75,6 Prozent).

Die Positionen fünf bis sieben sicherten sich die Lebensmittel-Discounter Netto Marken-Discount (75,1 Prozent), Aldi Süd (73,4 Prozent) und Aldi Nord (73,2 Prozent).

Von solchen Werten kann die Versicherungsbranche nur träumen. In der Gesamtwertung schaffte es kein Anbieter aus der Assekuranz auf einen Gold- oder Silberrang. Den besten Produktbegeisterungs-Wert unter den Versicherern erzielte die Arag SE. Mit 53,4 Prozent (Gesamtplatz 815, Bronzerang) gewann sie in der Kategorie „Rechtsschutz-Versicherung“.

Auf einem Bronzerang landeten ansonsten nur noch das aus Huk24 AG (53,4 Prozent, Gesamtposition 845) und Cosmos Versicherung AG (53,1 Prozent, Gesamtprang 889) bestehende Spitzenduo in der „Kfz-Versicherung“.

Weitere Branchensieger aus der Assekuranz

Die weiteren Branchensieger aus der Assekuranz schnitten alle schlechter ab. In Leben gewann die Cosmos Lebensversicherungs-AG mit 52,2 Prozent (Gesamtposition 1.033) und in der Elektronikversicherung die Wertgarantie SE (51,0 Prozent, Gesamtrang 1.265).

In der E-Bike-Versicherung setzte sich die Andsafe AG gegen die Wettbewerber durch. Mit einem PSS von 49,9 Prozent landete das Insurtech insgesamt an 1.521. Stelle. In der Sparte Haftpflicht siegte die Cosmos. Mit 49,2 Prozent findet sich das Unternehmen an Position 1.597 wieder.

In der privaten Krankenversicherung gewann die Arag Krankenversicherungs-AG (43,6 Prozent), bei den Finanzvertrieben die Deutsche Vermögensberatung AG – DVAG (42,3 Prozent). Die beiden letztgenannten Segmente kamen mit unter 36 Prozent auf die beiden niedrigsten Branchenwerte. Zum Vergleich: In Führung liegen die Drogerien mit 68,9 Prozent.

Weitere Angaben zur Methodik sowie die Rankings insgesamt und in den einzelnen Branchen können auf dieser Internetseite eingesehen werden.