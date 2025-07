Dies sind die größten Finanzvertriebe

29.7.2025 – Die größten acht Allfinanzvertriebe haben im vergangenen Jahr Zuwächse bei den Provisionserlösen von fast zehn Prozent (auf über fünf Milliarden Euro) verzeichnet. In etwa die Hälfte davon entfiel auf die DVAG, die um 8,5 Prozent zulegte. Relativer Wachstumsgewinner ist Finpal, relativer Verlierer BVF. Das zeigt die Rangliste der Zeitschrift Cash für das Geschäftsjahr 2024.

Bei fast allen Allfinanzvertrieben liefen die Geschäfte 2024 besser als im Jahr zuvor. Dies zeigt die am Montag von der Cash.Print GmbH auf ihrer Internetseite veröffentlichte Umsatzstatistik der Versicherungs- und Finanzvertriebe.

Sie enthält für 25 Allfinanzvertriebe unter anderem die im vergangenen Jahr erzielten Provisionserlöse, teilweise einschließlich vereinnahmter Beratungshonorare und Auslandsumsätze, und die Veränderungen zum Vorjahr. Die Daten hat die Cash-Redaktion bei den Unternehmen abgefragt. Sie sind überwiegend von Wirtschaftsprüfern bestätigt worden.

Nur vier Finanzvertriebe im Rückwärtsgang

Lediglich bei vier der aufgelisteten Marktteilnehmer war eine rückläufige Entwicklung zu beobachten. Die relativ größten Einbußen hatte die BVF GmbH zu verzeichnen (minus 7,3 Prozent auf 3,21 Millionen Euro). Eine vergleichsweise starke Verminderung hatte auch der drittkleinste Akteur, die Global Vermögensberatung AG, mit minus 6,9 Prozent (auf 1,66 Millionen Euro) hinzunehmen.

Weniger Provisionserlöse als ein Jahr zuvor erzielten auch die Bonnfinanz GmbH (minus 1,5 Prozent auf 46,3 Millionen Euro) sowie die Deutuna Finanzplanung GmbH (minus 1,3 Prozent auf 5,5 Millionen Euro).

Finpal wuchs relativ am stärksten

Alle übrigen aufgelisteten Marktteilnehmer konnten ihre Umsätze im abgelaufenen Jahr steigern. Mit Abstand am stärksten legte der kleinste Anbieter, die Finpal Management GmbH, zu. Die Hannoveraner steigerten die Erlöse um über die Hälfte auf 0,58 Millionen Euro.

Steigerungen um jeweils rund ein Viertel schafften die DBFP Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung GmbH (auf 6,32 Millionen Euro) und die Dr. Klein Privatkunden AG (auf 100 Millionen Euro). Um über ein Fünftel wuchs die EFC AG (auf 13,76 Millionen Euro), um jeweils rund 18 Prozent die Finanzprofi AG (auf 6,35 Millionen Euro) und die Ecoplanfinanz AG (auf 1,92 Millionen Euro).

Die Vertriebe mit den höchsten Provisionserlösen

An der Spitze der Rangliste nach Provisionserlösen zieht weiterhin die Deutsche Vermögensberatung AG – DVAG einsam ihre Runden. Nach einem Plus um 8,5 Prozent kommt das Unternehmen mit über 2,5 Milliarden Euro auf fast dreimal so hohe Provisionserlöse wie die weiterhin (VersicherungsJournal 5.8.2024) ärgste Verfolgerin MLP SE.

Die Gesellschaft aus Wiesloch verbuchte mit 942,5 Millionen Euro um über ein Neuntel höhere Einnahmen als vor Jahresfrist. An dritter Stelle wird erneut die Swiss Life Deutschland Holding GmbH geführt, die mit ihren Vertrieben Swiss Life Select Deutschland GmbH, Tecis Finanzdienstleistungen AG, Horbach GmbH Versicherungsvermittlung & Finanzdienstleistungen und Deutsche Proventus AG fast 776 Millionen Euro umsetzte (plus sieben Prozent).

Die Unternehmen auf den weiteren Plätzen

Mehr als doppelt so stark wuchs die OVB Holding AG (plus 15,3 Prozent), die mit 408,6 Millionen Euro erneut an vierter Stelle liegt. Auch die weitere Rangfolge der Vermittler mit mehr als 40 Millionen Euro Jahresumsatz blieb mit Telis Finanz AG, Dr. Klein, Global Finanz AG und Bonnfinanz gleich.

Dabei hatte die Bonnfinanz leicht sinkende Umsätze zu verzeichnen, während Dr. Klein das stärkste Wachstum in der Top Acht schaffte. Auch Telis (plus 8,6 Prozent) und Global Finanz (plus 3,1 Prozent) legten zu.

Insgesamt kamen die acht größten Allfinanzvertriebe auf Erlöse von über fünf Milliarden Euro. Das waren 9,5 Prozent mehr als im Vorjahr, als es nur um 2,8 Prozent nach oben gegangen war.

Die größten Spezialvertriebe

Unter den von Cash ebenfalls untersuchten Spezialvertrieben befindet sich nur ein Unternehmen mit mehr als 40 Millionen Euro Jahresumsatz.

Hier rangiert die Postbank Finanzberatung AG trotz eines Rückgangs um 23,7 Prozent auf 130,5 Millionen beim Umsatz an erster Stelle. An dritter Stelle hinter der Aigner Immobilien GmbH (plus 54,3 Prozent auf 26,9 Millionen Euro) liegt mit 20 Millionen Euro (plus 11,1 Prozent) die Impuls Finanzmanagement AG.