Dies sind die fairsten Maklerpools

12.8.2024 – Einer Umfrage von Servicevalue und Focus Money zufolge gehen die drei Pools beziehungsweise Verbünde DEMV, Vema und VFM am fairsten und partnerschaftlichsten mit unabhängigen Vermittlern um. Zur Bewertung standen 30 Kriterien aus sieben Leistungsdimensionen.

WERBUNG

Zusammen mit der Zeitschrift Focus Money hat die Servicevalue GmbH auch in diesem Jahr wieder die Fairness von Maklerversicherern und -pools unter die Lupe genommen.

Die Studie „Fairste Maklerversicherer 2024“ basiert auf einer Stichprobe von 5.956 Urteilen von 1.372 unabhängigen Vermittlern zu 49 Versicherungsunternehmen aus den Sparten Leben, betriebliche Altersversorgung (bAV), Kranken, Gewerbe, Rechtsschutz und Schaden sowie zu elf Maklerpools.

30 Aspekte aus sieben Kategorien bewertet

Um das subjektive Konstrukt „Fairness“ mess- und damit steuerbar zu machen, wurden 30 Aspekte aus den folgenden sieben Leistungskategorien bewertet:

zentrale Vertriebsberatung (Reaktionsgeschwindigkeit, Gesprächsatmosphäre, Bearbeitungsgeschwindigkeit, fachliche Kompetenz),

Maklerbetreuung (Verfügbarkeit, Kompetenz und Befähigung des Maklerbetreuers),

Produkte (Angebot an Produkten sowie deren Qualität und Individualisierung, Reaktionsgeschwindigkeit auf Marktveränderungen, Prämiensysteme),

Schulungen (Angebot, Durchführung und Effizienz der Schulungen, interaktive Trainingsmöglichkeiten),

Angebots- und Verkaufssoftware (Kompatibilität und Praktikabilität der Software, interaktive Mitbewerbervergleiche, Software-Aktualisierungen, Service-Apps),

Datenlieferungseffizienz (Vollständigkeit des Daten- und Dokumentenimportes als GDV-Import, Qualität der Maklerpost, Automatisierung beim Postabholen im MVP) und

Betriebsablauf (Rationalisierung der Abläufe, Fehlerfreiheit, Policierung, Betreuung der Bestandskunden, Provisions-/Courtage-/Honorarabrechnung einschließlich elektronischer Anpassung an das MVP, Umgang mit Beschwerden und Reklamationen).

Bewertung in fünf Stufen

Zur Bewertung stand den Befragten eine fünfstufige Skala von „ausgezeichnet“ (1) über „sehr gut“ (2), „gut“ (3) und „mittelmäßig“ (4) bis „schlecht“ (5) zur Verfügung. Zur Methodik teilte Servicevalue weiter mit: „Die Teildimensionen ergeben sich als ungewichteter Mittelwert aus den jeweiligen Bewertungskriterien […].

Die Auszeichnung ‚gut‘ erhalten alle Unternehmen, die über dem Mittelwert liegen. Unternehmen, die wiederum über dem Durchschnitt der mit ‚gut‘ bewerteten Unternehmen liegen, bekommen ein ‚sehr gut‘.“

In den sechs zu beurteilenden Versicherungssparten schafften es in der Lebensversicherung drei Akteure in der Spitzengruppe, in der Krankenversicherung und im Segment betriebliche Altersversorgung jeweils zwei Gesellschaften (VersicherungsJournal 1.8.2024).

In der Schadenversicherung gelang dies sechs Anbietern, in der Gewerbeversicherung drei und im Bereich Rechtsschutz zwei Marktteilnehmern (6.8.2024).

Pools und Verbünde: Drei Mal „sehr gut“

Bei den Maklerpools und -verbünden landeten drei Akteure in der Gruppe der „sehr guten“. Dabei konnten die DEMV Deutscher Maklerverbund GmbH und die Vema Versicherungsmakler Genossenschaft e.G. ihre Positionen in der Spitzengruppe (2.8.2023) verteidigen.

Während die Status Beratungsgesellschaft mbH nicht mehr zur Riege der Toppools und auch nicht mehr zu den Testkandidaten gehört, ist die VFM Versicherungs- & Finanzmanagement GmbH neu in der Spitzengruppe vertreten.

Zur „guten“ Verfolgergruppe gehören weiterhin die PMA Finanz- und Versicherungsmakler GmbH und neuerdings die Askuma AG, die vor Jahresfrist nicht überdurchschnittlich bewertete Jung, DMS & Cie. AG und die Wifo Wirtschafts- & Fondsanlagenberatung und Versicherungsmakler GmbH. Askuma, VFM und Wifo hatten im Vorjahr nicht zu den Testkandidaten gehört.

Zu den nicht überdurchschnittlich bewerteten Marktteilnehmern gehören neben der 1:1 Assekuranzservice AG, der Fonds Finanz Maklerservice GmbH und der KAB Maklerservice GmbH auch die Phönix Maxpool Gruppe AG.

DEMV schaffte es seit 2019 fünf Mal in die Spitzengruppe

Betrachtet man die letzten sechs Auflagen der Maklerbefragung, so schaffte es kein einziger Marktteilnehmer jedes Mal in die „sehr gute“ Spitzengruppe. Immerhin fünfmal gelang dies der DEMV (nicht 2019), viermal der Vema (nicht 2021 bis 2022), dreimal der Status (2019, 2022 und 2023) und zweimal der VFM (2021 und 2024).

Jeweils einmal in die Riege der „sehr guten“ Pools schafften es Fondskonzept AG, Jung, DMS & Cie., Maxpool und PMA.