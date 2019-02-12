Sie lesen in:  StartseiteNachrichtenVertrieb & Marketing

Dienstunfähigkeit: Auf diese Anbieter setzen Versicherungsmakler

2.9.2025 (€) – Die DBV ist der Topanbieter aus Sicht von unabhängigen Vermittlern, wenn es um die Vermittlung von Policen zur Absicherung von Dienstunfähigkeit geht. Dahinter folgen die Bayerische und die Signal Iduna. Dies ist ein Ergebnis der Asscompact-„Marktstudie BU/Arbeitskraftabsicherung 2025“ der BBG.

WERBUNG
Premium-Zugang

Dieser Artikel ist nur für Premium-Abonnenten des VersicherungsJournals frei zugänglich. Der exklusive Zugang gilt für Texte mit Premium-Inhalt wie auch für Beiträge, die älter als 30 Tage sind.

Wenn Sie bereits Premium-Abonnent sind, melden Sie sich bitte hier an:

Login für Premium-Abonnenten

Wenn Sie noch kein Premium-Abonnent sind, können Sie sich jetzt registrieren.

Premium-Abonnement auch als Wertschätzung der Redaktion

Premium-Abonnentinnen und -Abonnenten erhalten den Zugriff auf alle Inhalte vom VersicherungsJournal. Sie leisten zudem einen unverzichtbaren Beitrag für die redaktionelle Unabhängigkeit. Der Verlag ist für diese Wertschätzung sehr dankbar.

Schlagwörter zu diesem Artikel
Berufsunfähigkeit · Grundfähigkeitsversicherung · Lebensversicherung · Marketing · Versicherungsmakler · Versicherungsvermittler
WERBUNG
WERBUNG
Werben im Extrablatt

Mit einer Anzeige im Extrablatt erreichen Sie mehr als 12.500 Menschen im Versicherungsvertrieb, überwiegend ungebundene Vermittler. Über die Konditionen informieren die Mediadaten.

Ihr Wissen und Ihre Meinung sind gefragt

Ihre Leserbriefe können für andere Leser eine wesentliche Ergänzung zu unserer Berichterstattung sein. Bitte schreiben Sie Ihre Kommentare unter den Artikel in das dafür vorgesehene Eingabefeld.

Die Redaktion freut sich auch über Hintergrund- und Insiderinformationen, wenn sie nicht zur Veröffentlichung unter dem Namen des Informanten bestimmt ist. Wir sichern unseren Lesern absolute Vertraulichkeit zu. Schreiben Sie bitte an redaktion@versicherungsjournal.de.

Allgemeine Pressemitteilungen erbitten wir an meldungen@versicherungsjournal.de.

WERBUNG
Noch erfolgreicher Kundengespräche führen

Geraten Sie in Verkaufssituationen immer wieder an Grenzen?
Wie Sie unterschiedliche Persönlichkeitstypen zielgerichtet ansprechen, erfahren Sie im Praktikerhandbuch „Vertriebsgötter“.

Interessiert? Dann können Sie das Buch ab sofort zum vergünstigten Schnäppchenpreis unter diesem Link bestellen.

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren
Die leistungsstärksten Sterbegeldversicherer aus Sicht der Vema-Makler
13.5.2025 – In dem Segment gehen drei Viertel des Geschäfts an nur vier Anbieter. Der alte und neue Spitzenreiter, der erst seit einigen Jahren auf dem deutschen Markt tätig ist, konnte die „gestandenen“ Wettbewerber hinter sich lassen – auch in der Qualitätsrangliste. (Bild: Wichert) mehr ...
 
Die leistungsstärksten Risikolebensversicherer aus Sicht der Vema-Makler
6.5.2025 – Wer im Neugeschäft bevorzugt wird und wer bei vier Service- und Leistungsaspekten am besten abliefert, wollte die Genossenschaft von ihren Partnern wissen. In beiden Wertungen verteidigte ein noch junger Marktteilnehmer die Führung – auch vor einem Marktschwergewicht. (Bild: Wichert) mehr ...
 
Vema-Makler: Die leistungsstärksten Anbieter von Dread-Disease-Policen
25.4.2025 – Der Verbund hat ermittelt, wer im Neugeschäft bevorzugt wird und wer bei vier Service- und Leistungsaspekten am besten abliefert. Der mit riesigem Abstand führende Neugeschäftsfavorit gewann auch die Qualitätswertung, wenn auch nur mit hauchdünnem Vorsprung. (Bild: Wichert) mehr ...
 
Grundfähigkeit: Die leistungsstärksten Anbieter aus Sicht der Vema-Makler
22.4.2025 – Der Verbund hat unter seinen Partnerbetrieben ermittelt, wer das meiste Neugeschäft erhält und wer in vier Leistungsaspekten am besten abliefert. Der alte und neue Neugeschäftsspitzenreiter musste in der Qualitätswertung drei kleineren Wettbewerbern den Vortritt lassen. (Bild: Wichert) mehr ...
 
Grundfähigkeit: Die leistungsstärksten Anbieter aus Sicht der Vema-Makler
21.3.2024 – Wer im Neugeschäft bevorzugt wird und wer bei Produktqualität, Erreichbarkeit sowie Antrags- und Schadenbearbeitung am besten abliefert, wollte der Verbund von seinen Partnern wissen. Der Neugeschäftsfavorit musste in Sachen Qualität vielen „kleineren“ Wettbewerbern den Vortritt lassen. (Bild: Wichert) mehr ...
 
Grundfähigkeits-Versicherung: Auf diese Anbieter setzen die Vema-Makler
15.3.2022 – Wer im Neugeschäft bevorzugt wird und wer bei Produktqualität, Erreichbarkeit sowie Antrags- und Schadenbearbeitung am besten abliefert, wollte die Genossenschaft von ihren Partnern wissen. Für viele der Neugeschäftsfavoriten reichte es in Sachen Qualität nicht für Spitzenplatzierungen. (Bild: Wichert) mehr ...
 
Die leistungsstärksten Anbieter von BU-Alternativen
29.7.2020 – Welche Gesellschaften in der Grundfähigkeits- und Dread-Disease-Versicherung am besten bei Produktqualität, Antrags- und Schadenbearbeitung sind, hat die Vema unter ihren Partnerbetrieben ermittelt. Im Vergleich mit der Neugeschäfts-Rangliste zeigen sich riesige Unterschiede. (Bild: Wichert) mehr ...
 
Auf diese BU-Versicherer setzen Makler im Neugeschäft
12.2.2019 – Welche Produktgeber in der Berufsunfähigkeits- (BU-) Versicherung die wichtigsten Anbieter für das Neugeschäft sind, hat die Vema unter ihren Partner-Maklerbetrieben erhoben. Ermittelt wurden auch die Favoriten in den Sparten Risikoleben, Sterbegeld und Dread Disease. (Bild: Wichert) mehr ...
WERBUNG