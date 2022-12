Die wichtigsten Vertriebskanäle im bAV-Geschäft

16.12.2022 – Unabhängige Vermittler erzielten 2021 das meiste bAV-Neugeschäft für die Lebensversicherer. Auf diesen Kanal entfielen weit über 40 Prozent des APE-Neuzugangs. Einfirmenvertreter lagen nur bei einem guten Drittel. Banken spielen mittlerweile nur noch eine untergeordnete Rolle. Dies zeigen jüngst von WTW veröffentlichte Detaildaten aus der aktuellen Vertriebswegestudie für die Lebensversicherung

Weniger als 29 Prozent des APE-Neugeschäfts kamen 2021 über den Vertriebskanal Makler und Mehrfachvertreter in die Bücher der Lebensversicherer. Auf Sechsjahressicht betrachtet bedeutet dies den niedrigsten Wert und nur noch Position drei in der Rangliste der wichtigsten Vertriebskanäle.

An zweiter Stelle rangiert die Ausschließlichkeit mit über 30 Prozent Anteil. Die Banken konnten mit dem Rekordanteil von genau einem Drittel erstmals die Spitzenposition ergattern. Das hat die mittlerweile 23. Auflage der Vertriebswegestudie für die Lebensversicherung der Willis Towers Watson GmbH (WTW) ergeben (VersicherungsJournal 8.11.2022).

Makler sind Vertriebsweg Nummer eins in der bAV

Am Donnerstag hat das Beratungsunternehmen Detaildaten zur Verteilung des Neuzugangs in der betrieblichen Altersversorgung (bAV) auf die einzelnen Vertriebswege publiziert. WTW teilte mit, dass das bAV-Neugeschäft nach APE 2021 mit 1,3 Milliarden Euro zwar höher ausgefallen sei als im Jahr zuvor. Allerdings sei der Neuzugang hinter dem des Boom-Jahres 2019 zurückgeblieben (25.2.2021).

Laut den Berechnungen von WTW hatte der Vertrieb über unabhängige Vermittler im vergangenen Jahr mit 44 Prozent die Nase vorn beim APE-Neugeschäftsvolumen. An zweiter Stelle liegen die Einfirmenvertreter mit 35 Prozent. Der Rückstand der Ausschließlichkeit fällt damit in der bAV nur in etwa halb so groß aus wie in Berufsunfähigkeits- (BU-) Versicherung (7.12.2022).

Auf den Bankenvertrieb entfällt ein Elftel, während rund ein Neuntel des eingelösten APEs in die nicht weiter unterteilte Kategorie „Sonstige“ einzuordnen ist. Der Direktvertrieb spielt mit einem Prozent so gut wie keine Rolle.

Hohe Marktkonzentration

Henning Maaß, Director Insurance Management Consulting bei WTW in Deutschland, erläutert, dass die betriebliche Altersversorgung das Segment mit der höchsten Marktkonzentration sei. So verteilten sich 55 Prozent des bAV-Geschäftsvolumens auf die Top-Fünf-Anbieter und mehr als zwei Drittel auf die Top-Zehn-Akteure. In der BU-Absicherung waren es lediglich 37 beziehungsweise 55 Prozent.

Eine noch stärkere Konzentration ist zu beobachten, wenn man nur auf die unabhängigen Vermittler schaut. Dort entfallen 71 Prozent auf die Top Fünf und sogar 86 Prozent auf die Top Zehn. Dies kommentiert Maaß folgendermaßen: „Jene, die in diese Gruppe vorstoßen möchten, brauchen neue Ansätze. Denn die bisherigen brachten bislang nur wenig Änderung.“

Makler und Mehrfachvertreter bauen Vorsprung aus

Weitere Zeitreihendaten der Berater zeigen, dass die unabhängigen Vermittler ihr Gewicht im bAV-Geschäft in den letzten Jahren stärken konnten. So stieg der Anteil von 37 Prozent im Jahr 2019 auf zuletzt 44 Prozent an. Der aktuelle Wert liegt dabei nur um einen Prozentpunkt unter dem Höchstwert aus 2020.

Die Einfirmenvertreter konnten ihren Abwärtstrend stoppen und nach zwei Rückgängen erstmals wieder zulegen. Der Rückstand auf die Makler und Mehrfachvertreter, der 2018 und 2019 nur fünf beziehungsweise vier Prozentpunkte betrug, verringerte sich von 13 Prozentpunkten im Jahr 2020 auf zuletzt nur noch neun Punkte.

Der Anteil des Bankenvertriebs hat sich innerhalb von wenigen Jahren auf unter zehn Prozent mehr als halbiert.