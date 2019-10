Die wichtigsten Verkaufshindernisse beim Kunden

1.10.2019 – Am liebsten schließen Kunden ihre Verträge online direkt beim Versicherer ab. Dennoch machen sie sich gleichzeitig Sorgen über die Leistung, Kosten und Fallen ihrer Policen. Bei den Abschlüssen liegen Allianz, Huk-Coburg und Huk24 in der Kundengunst vorne.

Knapp ein Drittel der Endkunden ist beim Abschluss einer Police kritisch und hat Bedenken. Für 30 Prozent ist ein wichtiger Treiber für den Kauf eines Produktes eine Empfehlung. Dabei wird diese von einem Online-Vergleichsportal fast ebenso stark wahrgenommen wie ein mündlicher Rat.

Zu diesen Ergebnissen kommt die Studie „Kundenpfade Versicherungen 2019“ von Research Tools. Die Auswertung beleuchtet Produktnutzung und Wechselverhalten von insgesamt 1.862 Versicherungskunden, die über ein Online-Access-Panel befragt wurden.

Studiendesign

Kern der Erhebung ist die Abfrage der letzten fünf Versicherungsabschlüsse. Darüber hinaus erfasst die Studie Angaben zu Beweggründen und Bedenken beim Produktabschluss. Insgesamt wurden dabei nach Angaben von Research Tools 1.862 Kundenpfade im Versicherungs-Produktemarkt und 8.058 Produktabschlüsse (inklusive der Angabe „weiß nicht“) analysiert.

Für die nähere Betrachtung des Nutzungsverhaltens der Versicherungs-Kunden zogen die Marktforscher fünfzehn Versicherer und dreizehn Produktgruppen heran. Folgende Gesellschaften waren dabei (in alphabethischer Reihenfolge):

Relevant sind für die Studie folgende Sparten: Krankenzusatz, Leben, Pflege, Krankenvollversicherung, Rechtsschutz, Reise, Unfall und Wohngebäude.

Die Top-Policen für Verbraucher

Die am häufigsten abgeschlossenen Produkte sind laut Auswertung Kfz-Versicherungen (19 Prozent), Hausratpolicen (zwölf Prozent) und Haftpflicht-Versicherungen (ohne Pkw mit elf Prozent).

Mit acht Prozent werden Unfallversicherungen etwas häufiger abgeschlossen als Krankenzusatz-Policen, Rechtsschutz und Reiseversicherungen (jeweils sieben Prozent). Alle weiteren Kategorien liegen bei Anteilen zwischen sechs und drei Prozent, heißt es in den Studienunterlagen.

63 Prozent der befragten Verbraucher nutzen aktuell eine Haftpflichtversicherung ohne Pkw, 62 Prozent nutzen eine Kfz-Versicherung und 58 Prozent eine Hausratversicherung. Danach folgt der Rechtsschutz (40 Prozent). Am seltensten besteht eine private Pflegeversicherungen (zwölf Prozent).

Als beliebtesten Abschlussort geben die Umfrage-Teilnehmer „online direkt bei der Versicherung“ an, gefolgt von der Geschäftsstelle des Anbieters. „Der direkte Weg über die Versicherung ist immer stärker ausgeprägt als der Weg über Versicherungsvertreter. Dies gilt sowohl in den Geschäftsstellen, als auch online und zu Hause“, schreiben die Autoren in ihrer Auswertung.

Bild: Research Tools

Allianz und Huk führend bei Abschlüssen

Die produktgruppen-übergreifend größten Marktanteile über die letzten fünf Abschlüsse haben Allianz (14 Prozent), die sonstigen Anbieter (21) sowie die Huk-Coburg-Gruppe (mit Huk24) (14).

Darauf folgen laut Studienunterlagen die Axa, die DEVK und die Ergo mit jeweils sechs Prozent. Die anderen Anbieter weisen Marktanteile zwischen zwei und vier Prozent auf.

Die Markenwahl in den verschiedenen Gruppen der Befragten zeigt eine mit dem Alter steigende Relevanz der Huk-Coburg sowie der Gruppe der sonstigen Anbieter.

Bild: Research Tools

Kunden sorgen sich um Preis-/Leistung

Bei der Motivation für den Abschluss einer Versicherung nennen 28 Prozent der Befragten einen „konkreten Bedarf“. Jeweils 18 Prozent führen „eine Empfehlung“ sowie einen „lange bestehenden Abschlusswunsch“ an. Die Information über ein Online-Vergleichsportal geben 16 Prozent als kaufentscheidend an.

Bedenken spielen beim Abschluss einer Police für ein Drittel der Kunden eine Rolle. Die meisten offenen Fragen der Kunden gelten dem Preis-/Leistungsverhältnis des Produktes (41 Prozent). Um Fallen im Kleingedruckten sorgen sich die Befragten vor allem beim Abschluss von Haftpflicht-Versicherungen.

Ein reibungsloser Wechsel steht bei den Verbrauchern bei Kfz-Verträgen im Vordergrund. Besorgnis wegen möglicher Fallen in den Bedingungen oder ausbleibender Zahlung im Schadensfall geben 19 Prozent der Kunden mit Sorgen an. Über die Notwendigkeit ihres Abschlusses machen sich 14 Prozent der Befragten Gedanken.

Wechselgewinner ist Allianz

Beim Wechselverhalten ermittelte Research Tools, dass über 45 Prozent der Befragten die letzte Versicherung als erstmaligen Abschluss ohne Anbieterwechsel abgeschlossen haben.

Verglichen mit den Marktanteilen bei den erfolgten Abschlüssen zeige sich bei der Kaufabsicht des nächsten Versicherungsanbieters ein hoher Zugewinn für die Allianz (plus 9,2 Prozent), heißt es in den Studienunterlagen.

Axa, Cosmosdirekt, DEVK, Debeka und Ergo können hier ebenfalls Zugewinne verzeichnen. Die Gruppe der sonstigen Anbieter verliert dagegen 8,1 Prozent der Kunden.

Einen Studiensteckbrief zu „Kundenpfade Versicherungen 2019“ finden Interessenten hier. Informationen zu Verkauf und Preis der Auswertung können bei Ronja Inhofer per E-Mail angefragt werden.