Die wertvollsten Marken im Krisenjahr 2020

21.10.2020 – Die Allianz setzte sich im aktuellen Interbrand-Ranking weiter von Wettbewerber Axa ab. Die Deutschen platzierten sich im weltweiten Markenwert-Vergleich neun Plätze vor den Franzosen. Das wertvollste deutsche Logo bleibt unangefochten der Stern von Mercedes-Benz, aber mit leichten Verlusten.

Die weltweit tätige Markenberatung Interbrand, eine Einheit der Omnicom Group, Inc., hat zum 21. Mal die 100 wertvollsten Marken ermittelt. Für die Analyse flossen laut Angaben des Unternehmens die folgenden drei Aspekte ein:

die finanzielle Performance der Produkte oder Dienstleistungen einer Marke,

die Rolle der Marke im Kaufentscheidungs-Prozess und

die Wettbewerbsfähigkeit der Marke und ihre Fähigkeit, Loyalität und damit nachhaltige Nachfrage und langfristigen Gewinn zu erwirtschaften.

Die vorliegende Auswertung ist eine erste Bestandsaufnahme, wie sich die großen Marken seit Ausbruch der Corona-Pandemie im Frühjahr geschlagen haben.

Drei deutsche Konzerne unter den Top-20

Die wertvollsten Brands sind im laufenden Jahr: Apple, Amazon und Microsoft. Der IT-Konzern und der Onlinehändler konnten, wie im Vorjahr, ihren Status als die zwei wertvollsten Marken der Welt behaupten (VersicherungsJournal 5.10.2018), Microsoft verdrängte 2020 Google auf Platz vier.

Unter die Top 20 schafften es drei deutsche Konzerne: Mercedes-Benz sicherte sich als wertvollste deutsche Marke Platz acht. BMW konnte Rang elf verteidigen und die IT-Schmiede SAP rückte vom zwanzigsten Platz auf den achtzehnten vor.

Allerdings zeigen die elf deutschen Marken, die im Ranking von Interbrand vertreten sind, laut Beratungsunternehmen „2020 ein wechselhaftes Bild“. Denn nur SAP schafft im laufenden Jahr ein zweistelliges Wachstum von zwölf Prozent und steigerte seinen Wert auf 28 Milliarden US-Dollar.

Dennoch gibt es auch Lob für die deutschen Fahrzeughersteller. „Die deutschen Automobilmarken, deren Branche insgesamt sehr hart von der Krise getroffen wurde, haben sich sehr gut geschlagen. Die Gründe hierfür liegen neben guten strategischen Entscheidungen auch darin, dass diese Marken über Jahre hinweg kontinuierlich aufgebaut und gestärkt wurden“, so Simon Thun, CEO von Interbrand in Central & Eastern Europe.

Bezahldienste profitieren von Auswirkungen der Pandemie

Zum Vergleich: Spitzenreiter Apple konnte seinen aktuellen Wert um 38 Prozent auf knapp 323 Milliarden US-Dollar steigern, Amazon legte sogar ein Wachstum von 60 Prozent auf knapp 201 Milliarden US-Dollar hin. Die Markenwerte werden in US-Dollar angegeben, um vor dem Hintergrund von Wechselkursschwankungen die Vergleichbarkeit zu gewährleisten.

Unter den 100 „Best Globals Brands 2020“ platzieren sich wieder zehn Finanzdienstleister. 2017 waren es noch ein Dutzend (VersicherungsJournal 26.9.2017). Die Spitzenposition verteidigt erneut American Express mit einem aktuellen Markenwert von über 19 (Vorjahr: 21,6) Milliarden Dollar (minus zehn Prozent, Gesamtrang 23). Es folgen Goldman Sachs (Rang 49) Citi (52) und HSBC (64).

Bargeldlose Zahlungsdienste haben dagegen von der Coronakrise profitiert. Aufwärts ging es im Ranking für Paypal auf Platz 60, Visa (45) und Mastercard (57). Das Vertrauen in diese Marken ist laut Auswertung von Interbrand „deutlich gestiegen“.

Verloren haben Luxusmarken, die in ihrem Kerngeschäft hart vom Lockdown im Frühjahr getroffen wurden. Nur Hermes konnte laut Interbrand seinen Wert stabil halten. Marken von Logistikern konnten dagegen durch Corona im Wert um im Schnitt fünf Prozent zulegen: wie UPS auf Rang 24 oder DHL auf Platz 81.

Allianz zum zweiten Mal vor der Axa

Zwei Versicherungskonzerne schafften es unter die Top-100-Brands: die Anbieter Allianz und Axa. Bereits im Vorjahr positionierten sich die Deutschen auf Rang 43 mit einem Wert von 12,1 Milliarden Dollar und setzten sich somit drei Plätze vor den französischen Wettbewerber (11,8 Milliarden Dollar).

2020 konnte der Allianz-Konzern seinen Vorsprung ausbauen. Die Marke liegt jetzt auf Rang 39 und ihren Wert konnte sie um sieben Prozent auf knapp 13 Milliarden US-Dollar erhöhen. Die Axa schaffte es auf den 48. Platz im Ranking und steigerte ihren Markenwert um drei Prozent auf 12,2 Milliarden US-Dollar.

Und die Münchener feiern sich für ihre Best-Brand-Platzierung. „Unser Fokus auf Belastbarkeit, Integrität und Kundenorientierung zahlt sich aus. Die Allianz wurde erneut als weltweit führende Versicherungsmarke anerkannt. Dies ist eine fantastische Nachricht und bestätigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind“, lässt sich Oliver Bäte, Vorstandschef der Allianz SE, in einer Mitteilung zitieren.

Die 100 wertvollsten globalen Marken. Zum Vergrößern Bild klicken. (Bild: Interbrand)

Asiaten spielen in internationalen Rankings durchaus mit

Die asiatischen Versicherer fehlen im Ranking von Interbrand allerdings. In der weltweiten Rangliste der Assekuranz-Unternehmen der Markenwertstudie „BrandZ“ der Kantar Group setzte sich die chinesische Ping An mit 33,8 Milliarden US-Dollar an die Spitze (1.7.2020).

Mit deutlichem Abstand folgt auf dem Silberrang die Marke AIA aus Honkong (17,8 Milliarden US-Dollar). Dabei zog AIA an der Marke LIC (Life Insurance Corporation of India) vorbei, die im vergangenen Jahr neu in die Top-Ten dieser Auswertung eingestiegen war (12.6.2019).

Wie sich das Ranking mit Blick auf die Unternehmenskennzahlen unter den europäischen Anbietern darstellt, wertet jährlich die spanische Mapfre-Gruppe aus. Größter Versicherer in Europa bleibt demnach wie bereits 2019 (19.7.2019) die französische Axa-Gruppe. Spitzenreiter bei den europäischen Sachversicherern ist unverändert die Allianz. Nach den Münchenern folgen Axa, Zurich, Talanx und Generali (24.9.2020).

Im Juli veröffentlicht die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) die Beilage „Die 100 Größten“: Spitzenreiter ist hier im Vergleich der Versicherungskonzerne mit 142,4 Milliarden Euro Beitragseinnahmen wie in der nationalen Rangliste die Allianz, gefolgt von der Axa (15.7.2020).