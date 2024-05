Die vertrauenswürdigsten Versicherer Deutschlands

3.5.2024 – Bei den Bundesbürgern steht laut der Studie „Trusted Brands 2024“ von Reader’s Digest und Dialego unverändert die Allianz an der Spitze in der Kategorie Versicherungen. Die Huk-Coburg behauptete den Silberrang vor der erneut an dritter Stelle liegenden Ergo. Zu den Gewinnern gehört neben der Axa auch der LVM als Wiedereinsteiger in die Top Ten. Aus dieser herausgefallen ist die VHV.

Das Magazin Reader‘s Digest hat auch in diesem Jahr wieder die Markenstudie „Trusted Brands“ durchgeführt. Zum inzwischen neunten Mal wurde die Untersuchung von dem Marktforschungsinstitut Dialego AG begleitet.

Methodische Hintergründe der Studie

Für die Studie wurden im Januar 2024 online 4.000 erwachsene Konsumenten befragt. Diese wurden den Angaben zufolge bevölkerungs-repräsentativ ausgewählt. Die Abfrage nach der vertrauenswürdigsten Marke erfolgte dabei ungestützt, das heißt, ohne jegliche Markenvorgabe.

Die Verbraucher konnten in 15 verschiedenen Produktkategorien von „B“ wie Bekleidung bis „W“ wie Waschmittel jeweils eine Marke nennen, die sie als besonders vertrauenswürdig erachten. In den Kategorien wurden insgesamt annähernd 3.000 verschiedene Marken genannt.

Allianz verteidigt Spitzenposition

Eine der abgefragten Kategorien waren Versicherungsunternehmen, für die alles in allem 3.020 Stimmen abgegeben wurden. Dabei nannten die Befragten insgesamt 135 verschiedene Versicherungsmarken, die sie für besonders vertrauenswürdig erachten.

Am häufigsten genannt wurde auch aktuell wieder die Marke Allianz, die auf einen Anteil von 19,5 (Vorjahre: 19,9; 19,6; 20,5; 19,4) Prozent kam.

Huk-Coburg weiterhin auf Platz zwei

An zweiter Stelle folgt die Huk-Coburg mit 16,4 (16,9; 16,0; 17,1; 18,1) Prozent. Nachdem der Rückstand zuvor von 3,6 (VersicherungsJournal 27.4.2022) auf unter drei Prozentpunkte zurückgegangen war (11.5.2023), sind es aktuell wieder etwas mehr als drei Prozent. Vor vier Jahren lag die Allianz nur einen Punkt in Front (29.4.2020).

Der Rückstand der Huk-Coburg beträgt aktuell rund 90 Stimmen. Zum Vergleich: Vor sieben Jahren hatten lediglich acht Nennungen den Ausschlag zugunsten der Allianz gegeben (15.3.2018). Zwei Jahre davor hatte die Huk-Coburg mit nur einer einzigen Stimme Vorsprung die Spitzenposition erobert (7.4.2016).

Ergo verteidigt Position drei

Den Bronzerang sicherte sich erneut die Ergo. Dahinter folgen in umgekehrter Reihenfolge zum Vorjahr die Axa vor der DEVK. Die drei vorgenannten Marken kamen auf einen Anteil zwischen knapp sechs und gut vier Prozent an den Nennungen.

Unverändert an sechster Stelle liegt die Debeka, für die etwa jeder 25. Umfrageteilnehmer votierte. Erneuter, in diesem Jahr allerdings alleiniger Siebter ist in diesem Jahr die Huk24, während es für die R+V von sieben auf acht nach unten ging. Der LVM schaffte den Wiedereinstieg in die Top Ten und verdrängte die Provinzial vom neunten Platz.

Nicht mehr zu den zehn meistgenannten Akteuren gehört die VHV.