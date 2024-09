Die privaten Krankenversicherer mit den zufriedensten Kunden

18.9.2024

Die Servicevalue GmbH und die Redaktion der Zeitung Tagesspiegel wollten wissen, mit welchen Versicherungsanbietern Verbraucher insgesamt am zufriedensten sind. Die kürzlich veröffentlichte Untersuchung „Deutschland-Monitor – Versicherer 2024“ basiert auf einer zwischen Juli und August durchgeführten Onlinebefragung. Dabei kamen rund 71.000 Kundenurteile zu 163 verschiedenen Versicherungsunternehmen in zwölf Versicherungssparten zusammen (insgesamt 601 Anbieter).

In der Kategorie private Krankenversicherung (PKV) ließ die Vorjahressiegerin (VersicherungsJournal 7.9.2023) Allianz Private Krankenversicherungs-AG erneut alle anderen Wettbewerber hinter sich – mit einer Note von 2,49. Unverändert an zweiter Stelle folgt der Debeka Krankenversicherungsverein a.G., in diesem Jahr gleichauf mit der Münchener Verein Krankenversicherung a.G. Letztgenannte Gesellschaft schob sich um einen Platz nach oben.

Voraussetzung dafür, mit dem Prädikat „Beste private Krankenversicherer“ ausgezeichnet zu werden, war eine Platzierung im besten Drittel (intervallskaliert) der 34 Testkandidaten in der PKV-Sparte. Wie die drei vorgenannten Marktteilnehmer dürfen sich damit auch schmücken:

Weitere Details zur Methodik, zu den Siegern in den einzelnen Versicherungssparten und zur Anzahl der Platzierungen in der Spitzengruppe pro Versicherungsunternehmen hat die Redaktion in einem separaten Artikel vorgestellt (30.8.2024). In diesem wird auch auf die konkrete Berechnung des besten Drittels eingegangen. Der Studiensteckbrief steht auf dieser Internetseite zum Download bereit. Dort können auch die einzelnen Branchenrankings eingesehen werden.