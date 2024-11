Die Maklerfavoriten in der Risikolebensversicherung

1.11.2024 – Die Hannoversche ist und bleibt der Favorit der unabhängigen Vermittler, wenn es um die Vermittlung von Risikoleben-Policen geht. Die erst wenige Jahre alte Dela ist dem Wettbewerber aus Hannover bis auf wenige Stimmen auf die Pelle gerückt. Im Kampf um den Bronzerang setzte sich die Europa gegen die Dialog durch. Dies zeigen die Asscompact Trends III/2024.

Das Geschäft mit Risikolebensversicherungen besitzt im unabhängigen Vermittlermarkt eine große Bedeutung. Dies geht aus den letzten Auflagen der Studienreihe Asscompact Trends hervor. Diese wird im Quartalsrhythmus von der BBG Betriebsberatungs GmbH durchgeführt. Sie beruht auf einer Befragung von jeweils mehreren hundert Maklern und Mehrfachvertretern.

In der Absatzhitparade gehört die Sparte zur Spitzengruppe und landete zuletzt an zehnter Stelle unter den rund 40 abgefragten Produktgruppen. Annähernd jeder zweite Interviewte berichtete von einem zuletzt „(sehr) guten“ Geschäft (VersicherungsJournal (3.9.2024).

Hannoversche platziert sich vor der Dela

Im Rahmen der Untersuchung werden auch die favorisierten Anbieter in den einzelnen Produktlinien ermittelt. Dabei können die Vermittler über ein Drop-Down-Menü die aus ihrer Sicht beste Gesellschaft auswählen oder frei eingeben.

Im Segment Risikoleben sicherte sich in der aktuellen Auflage III/2024 die Hannoversche Lebensversicherung AG den Spitzenplatz. Auf sie entfiel fast jede vierte der 344 abgegebenen Stimmen. Damit konnte das Unternehmen zum 23. Mal in Folge alle Wettbewerber auf Distanz halten.

Allerdings beträgt der Vorsprung auf den ärgsten Verfolger – seit 13 Studienauflagen ist dies die Dela Lebensversicherungen Zweigniederlassung Deutschland – nur wenige Stimmen. Damit konnte sich der Akteur, der erst vor etwa sechs Jahren am deutschen Markt gestartet ist (6.2.2018), innerhalb kurzer Zeit in der Spitzengruppe etablieren.

Die Dela steht auch bei den Partnerbetrieben der Vema Versicherungsmakler Genossenschaft e.G. hoch im Kurs. In der letzten Qualitätsumfrage landete die Gesellschaft vor der Hannoverschen an erster Stelle in der Neugeschäftswertung und gewann auch die Qualitätswertung. Für die standen Produktqualität, Antrags- und Schadenbearbeitung sowie Erreichbarkeit zur Bewertung (4.4.2024).

WERBUNG

Die weiteren Favoriten der Makler

Auf den Positionen drei und vier der Asscompact Trends folgen zwei weitere Marktteilnehmer mit zweistelligen Zustimmungswerten. Dabei verteidigte die Europa Lebensversicherung AG den Bronzerang, den sie zwischenzeitlich an die Dialog Lebensversicherungs-AG hatte abtreten müssen.

Die Positionen fünf bis sieben belegen mit Werten zwischen fünf und vier Prozent die Delta Direkt Lebensversicherung AG, die Allianz Lebensversicherungs-AG und die Deutsche Lebensversicherungs-AG (DLVAG). Dabei schob sich die Delta Direkt vorbei an den beiden Wettbewerbern.

Dahinter folgen gleichauf die Ergo Vorsorge Lebensversicherung AG (von zehn auf acht), die Interrisk Lebensversicherungs-AG Vienna Insurance Group (von neun auf acht) sowie die Zurich Versicherungen („Eagle Star“; von zwölf auf acht).

Onlinebefragung aus dem Juli

Konkrete Gründe für die Favoritenwahl werden im Rahmen der Untersuchung nicht erhoben. Grundlage der Studie ist eine im Juli 2024 durchgeführte Onlinebefragung von 374 Maklern und Mehrfachvertretern zu diversen Vertriebsthemen.

Der 180-seitige Berichtsband der Asscompact Trends III/2024 kostet 1.785 Euro inklusive Mehrwertsteuer (Preisnachlass bei Jahresabonnement). Er kann bei Dr. Mario Kaiser per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575833 bestellt werden.

Weitere Untersuchungen zur Risiko-Lebensversicherung

Mit den Leistungen der Tarife und der Solidität der Anbieter haben sich verschiedene Analysten näher befasst. So hat etwa die Franke und Bornberg GmbH im März ihr aktualisiertes „Produktrating Risiko-Lebensversicherung“ vorgelegt (14.3.2024).

Kurz zuvor hatte die Infinma Institut für Finanz-Markt-Analyse GmbH die dritte Auflage ihrer Analyse „Marktstandards in der Risiko-Lebensversicherung“ präsentiert (6.12.2023).