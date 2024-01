Die Maklerfavoriten in der Privathaftpflicht-Versicherung

12.1.2024 – Die Haftpflichtkasse und die VHV sind die Favoriten von Maklern und Mehrfachvertretern, wenn es um die Vermittlung von Privathaftpflicht-Policen geht. Dahinter folgen laut den Asscompact Trends IV/2023 die Baloise und die Axa. Dabei konnte die Haftpflichtkasse 20 Mal in Folge den Wettbewerber aus Hannover auf Distanz halten. Bei vier geteilten Bronzerängen hatte die Axa zwölf Mal und die Baloise vier Mal die Nase vorn beim Kampf um die dritte Position.

Die Privathaftpflicht-Versicherung gehört selbst nach Ansicht der nicht gerade als Assekuranz-freundlich geltenden Verbraucherschützer zu den wichtigsten Absicherungen überhaupt.

Hintergrund ist § 823 BGB. Demnach ist jeder, der „vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich verletzt“, der Höhe nach unbegrenzt zu Schadenersatz verpflichtet.

Große Bedeutung im freien Vertrieb

Im unabhängigen Vertrieb zählen Privathaftpflicht-Policen schon seit Langem zu den absatzstärksten Produktgruppen. Dies haben die letzten Auflagen der Studienreihe Asscompact Trends gezeigt. In den letzten vier Ausgaben landete der Zweig drei Mal an zweiter Stelle und einmal sogar an der Spitze der Absatzhitparade (VersicherungsJournal 8.12.2023, 15.9.2023 8.6.2023, 8.3.2023)

Die Studienreihe wird im Quartalsrhythmus von der BBG Betriebsberatungs GmbH durchgeführt. Basis ist jeweils eine Onlinebefragung zu diversen Vertriebsthemen von mehreren hundert Maklern und Mehrfachvertretern. Die Nettostichprobengröße der aktuellen Auflage wird mit 332 Personen angegeben. Die wurden aktuell zwischen Ende September und Mitte Oktober 2023 befragt.

Zuletzt lief das Privathaftpflicht-Geschäft bei zwei von drei Vermittlern „(sehr) gut“ – und nur bei etwa jedem 25. Befragten „schlecht“. Dabei gab es keine einzige „sehr schlechte“ Bewertung.

Haftpflichtkasse auf dem Spitzenplatz

Im Rahmen der Untersuchung werden die unabhängigen Vermittler auch zu ihren persönlichen Favoriten in etwa 40 Produktlinien befragt. Diese können die Makler und Mehrfachvertreter über ein Drop-Down-Menü auswählen oder frei eingeben.

In der Privathaftpflicht-Versicherung liegt die Haftpflichtkasse VVaG auf dem Spitzenrang. Die Roßdorfer konnten mehr als jede vierte der 349 Favoritennennungen auf sich vereinen. An zweiter Stelle folgt die VHV Allgemeine Versicherung AG mit einem Anteil von fast einem Fünftel.

Den Bronzerang sicherte sich die Baloise Sachversicherung AG Deutschland mit einem Anteil von einem knappen Zwanzigstel. Den vierten Platz belegt die Axa Versicherung AG, für die etwa jeder 22. Interviewte votierte.

Dahinter folgen die Alte Leipziger Versicherung AG, die AIG Europe S.A., Direktion für Deutschland, die Rhion Versicherung AG, die Grundeigentümer-Versicherung VVaG (GEV) und die die Konzept & Marketing – ihr unabhängiger Konzeptentwickler GmbH (K&M) mit Anteilen zwischen 4,3 und 2,6 Prozent.

Haftpflichtkasse seit vielen Quartalen in Führung

Auf den ersten beiden Plätzen sind schon seit vielen Jahren keine Veränderungen zu beobachten. Der Vorsprung der Haftpflichtkasse auf die VHV schwankte im Betrachtungszeitraum zwischen rund vier und etwa elf Prozentpunkten. Aktuell sind es knapp sieben Punkte.

Dabei erzielten die Roßdorfer einen mittleren Zustimmungswert. In den vergangenen 20 Auflagen lag er zwölf Mal höher und sieben Mal niedriger. Die VHV kam trotz der zweiten Verbesserung in Folge nur auf den viertniedrigsten Wert.

Deutlich enger ging es im Kampf um den Bronzerang zu. Hier hatte in den vergangenen 20 Studienauflagen zwölf Mal die Axa und vier Mal die Baloise die Nase vorn. In den vier übrigen Quartalen lagen die beiden Wettbewerber gleichauf an dritter Stelle.

Konkrete Gründe für die Favoritenwahl werden im Rahmen der Untersuchung nicht erhoben. Der 175-seitige Berichtsband der Asscompact Trends IV/2023 kostet 1.785 Euro inklusive Mehrwertsteuer (Preisnachlass bei Jahresabonnement). Er kann bei Sophia Tannreuther per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575823 bestellt werden.

Weitere Untersuchungen zur Privathaftpflicht

Einer weiteren Asscompact-Untersuchung zufolge vermitteln Makler und Mehrfachvertreter an die Haftpflichtkasse und die VHV auch das meiste Geschäft (14.7.2023). In der letzten Qualitätsumfrage der Vema Versicherungsmakler Genossenschaft e.G. unter ihren seinerzeit mehr als 4.300 Partnermaklerbetrieben setzte sich die Haftpflichtkasse gegen die Wettbewerber durch 31.3.2023)

Viele der vorgenannten Unternehmen sind aus Kundensicht zudem deutlich überdurchschnittlich, was die Schadenregulierung betrifft. Dies hat eine Untersuchung der Servicevalue GmbH ergeben (21.2.2023). Weitere Analysen der Kölner Marktforscher zeigen, welche Anbieter die beste Kundenorientierung bieten (24.5.2023) und wer seine Klienten am fairsten behandelt (7.9.2023).