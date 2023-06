Die leistungsstärksten Rechtsschutzversicherer aus Sicht der Vema-Makler

28.6.2023 – Die Auxilia liegt an der Spitze der Qualitätsranglisten bei Rechtsschutzpolicen für Privat- und Gewerbekunden. Dahinter folgt jeweils die Concordia mit ihrem Vema-Deckungskonzept. Dies zeigt die aktuelle Qualitätsumfrage der Maklergenossenschaft unter den Vermittlern ihrer Partnerbetriebe. Abgegeben wurden bis zu fast 1.000 Stimmen. Bewertet wurden dabei Produktqualität, Antragsbearbeitung beziehungsweise Policierung und Schadenbearbeitung.

Die Vema Versicherungsmakler Genossenschaft e.G. hat in den vergangenen Wochen erneut eine Qualitätsumfrage zu den Produktgebern in der Rechtsschutz-Versicherung unter den Vermittlern ihrer inzwischen mehr als 4.400 Partnerbetriebe durchgeführt.

Die befragten Versicherungsmakler sollten unter anderem die drei im Neugeschäft meist genutzten Gesellschaften nennen. Für das Privatkunden-Segment wurden insgesamt 982 Stimmen abgegeben. Für das gewerbliche Geschäft waren es 772.

Auxilia gewinnt beim Neugeschäft und in Sachen Qualität

In beiden Bereichen setzte sich in der Neugeschäftsrangliste die Auxilia Rechtsschutz-Versicherungs-AG gegen die Wettbewerber durch (VersicherungsJournal 24.5.2023). Auch in beiden Qualitätsranglisten schaffte es die Auxilia auf den Spitzenplatz.

Bewertet wurden dafür auf einer Schulnotenskala die Serviceaspekte

Produktqualität,

Antragsbearbeitung/Policierung,

Schadenbearbeitung und

Erreichbarkeit.

Diese gingen zu gleichen Teilen in die Wertung ein.

Im Geschäft mit Gewerbe- (Gesamtnote: 1,56) wie auch Privatkunden (1,55) erzielte die Auxilia in allen vier Kriterien die Topbewertung. Dabei fiel der Vorsprung auf die Konkurrenz in Sachen Erreichbarkeit jeweils mit 0,2 Notenpunkten am größten aus.

Concordia jeweils an zweiter Stelle

Auf dem zweiten Rang landete in beiden Geschäftsfeldern – wie auch beim Neugeschäft – die Concordia Versicherungs-Gesellschaft a.G. mit ihrem Vema-Deckungskonzept (jeweils 1,70).

Dabei bescheinigten die Vermittler den Hannoveranern jeweils die zweitbeste Antrags- und Schadenbearbeitung. In Sachen Produktqualität reichte es zum zweiten (Gewerbe) beziehungsweise dritten Rang (Gewerbe). Bei der Erreichbarkeit sprang Position drei (Gewerbe) beziehungsweise vier (Privat) heraus.

Gewerbekunden: NRV auf dem Bronzerang

An dritter Stelle im Gewerbekundensegment liegt die Neue Rechtsschutz-Versicherungs-Gesellschaft AG (NRV) mit einer Gesamtnote von 1,78. Hinsichtlich der Schadenbearbeitung kam das Unternehmen notenmäßig schlechter weg, in den drei anderen Aspekten jeweils etwas besser. Neben drei dritten Plätzen schaffte es der Anbieter in Sachen Erreichbarkeit auf die zweite Position.

Im Privatkundengeschäft reichte es für die NRV trotz der zweitbesten Produktqualität nur zu Platz fünf (1,83). Dies ist vor allem in den nur mittelmäßig bewerteten Bereichen Policierung und Erreichbarkeit begründet. Hier ist der Bereichsspitzenreiter 0,4 Notenpunkte entfernt.

Privatkunden: Itzehoer auf dem Bronzerang

Dennoch liegen die Positionen vier und drei in unmittelbarer Schlagdistanz. So setzte sich in dem äußerst engen Rennen um den Bronzerang die Itzehoer Versicherung/Brandgilde von 1691 VVaG (1,81) gegen die Deurag Deutsche Rechtsschutz-Versicherung AG (1,82) durch.

Dabei punktete die Itzehoer vor allem mit der zweitbesten Erreichbarkeit und der drittbesten Policierung. Verbesserungsbedarf sehen die befragten Makler allerdings bei der Schadenbearbeitung, wo es nur zu Rang sieben reichte.

Eine bessere Platzierung der Deurag verhinderte insbesondere die Produktqualität. Hier kamen nur zwei Wettbewerber schlechter weg. Dem standen jeweils dritte Ränge in Sachen Schadenbearbeitung und Erreichbarkeit gegenüber.

Diverse weitere Qualitätsumfragen der Maklergenossenschaft

Die Vema führt ihre Qualitätsumfragen in den verschiedensten Versicherungszweigen durch. Zuletzt war dies neben den Segmenten Maschinen- (6.2.2023) und Bauversicherungen (9.3.2023) auch die Privat- (31.3.2023) und die Tierhalter-Haftpflichtversicherung (8.5.2023).

Untersucht wurden ebenfalls die betriebliche Vorsorge (2.12.2022, 23.12.2022, 10.1.2023) und die Kraftfahrtversicherung (6.10.2022, 7.11.2022, 23.11.2022). Erhebungen wurden zudem in der Transport- (19.8.2022, 31.8.2022), der Krankenvoll- (2.8.2022, 9.8.2022, 15.8.2022) und Krankenzusatz-Versicherung (11.7.2022, 27.7.2022) durchgeführt.