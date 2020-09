Die größten Ladenhüter im Maklervertrieb

4.9.2020 – Der Absatz von Privathaftpflicht-Policen läuft bei Maklern und Mehrfachvertretern derzeit am besten. Dahinter folgen Hausrat- und Kraftfahrtpolicen. Klassische Lebensversicherungen sind wieder Schlusslicht in der Produkthitparade. Besonders stark nach oben ging es für Dread-Disease- und Grundfähigkeits-Versicherungen, die jeweils acht Positionen gutmachten. Andererseits büßte die Transportversicherung zwölf Plätze ein. Dies zeigen die Asscompact Trends III/2020.

Klassische Lebens- und Rentenversicherungen liegen in der Produkthitparade des freien Vertriebs für das zweite Quartal 2020 wieder auf dem letzten Platz. Dies zeigen die Asscompact Trends III/2020 der BBG Betriebsberatungs GmbH und IVV Institut für Versicherungsvertrieb Beratungsgesellschaft mbH.

357 unabhängige Vermittler gaben Auskunft

Die im Quartalsrhythmus durchgeführte Studienreihe beruht auf einer Onlinebefragung zu Vertriebsthemen von mehreren hundert Vermittlern. Die Nettostichprobengröße der aktuellen Auflage wird mit 357 Versicherungsmaklern und Mehrfachvertretern angegeben.

Durchgeführt wurde die Befragung zwischen Ende Juni und Mitte Juli 2020. Unter anderem sollten die Teilnehmer den Absatz in der zurückliegenden Dreimonatsperiode in 39 Produktlinien bewerten sowie die jeweils favorisierten Anbieter benennen.

Klassische Leben-Produkte bilden das Schlusslicht

Der Untersuchung zufolge bezeichnete gerade einmal jeder zehnte unabhängige Versicherungsvermittler den Absatz von klassischen Leben-Produkten zuletzt als „(sehr) gut“. Dem steht ein Anteil von fast zwei Dritteln gegenüber, die von einem „(sehr) schlechten Geschäft berichteten.

Dies ist jeweils der schlechteste Wert unter allen untersuchten Produktgruppen. Im Vorquartal hatte ein Anteil von rund einem Achtel an „(sehr) guten“ Beurteilungen noch für den vorletzten Platz gereicht (VersicherungsJournal 9.6.2020).

In den Studienauflagen zuvor waren die Werte noch etwas besser ausgefallen. Bis zu jeder Siebte vergab eine positive Absatzbeurteilung für diese Produktart, aber bestenfalls nur jeder Zweite eine negative (9.3.2020, 6.12.2019).

EU-Versicherung kletterte nach oben, bKV stürzt ab

Die vorletzte Position nimmt aktuell die Vertrauensschaden-Versicherung ein, für die es drei Plätze abwärts ging. Tief im Keller bleibt auch die Gruppen-Unfallversicherung. Beide Gattungen kommen bei den befragten Vermittlern nur auf jeweils etwa 13 Prozent an „(sehr) guten“ Bewertungen.

Dafür machten Erwerbsunfähigkeits- (EU-) Policen einen Sprung nach oben von Platz 39 auf 36. Mit rund einem Siebtel fällt der Anteil an positiven Absatzbeurteilungen mehr als doppelt so groß aus wie im der Dreimonatsperiode zuvor.

Betrachtet man die „(sehr) schlechten“ Benotungen, so kommen private Pflegezusatz-, Krankenvoll- sowie betriebliche Krankenversicherungs-Policen auf vergleichsweise hohe Anteile von zum Teil weit über 50 Prozent.

Gemessen an positiven Absatzbeurteilungen büßte vor allem die betriebliche Krankenversicherung (bKV) ein und rutschte vom 24. auf den 32. Rang ab. Die Vollversicherung liegt weiterhin an 34. Stelle. Private Pflegezusatzpolicen verteidigten Position 33.

Privathaftpflicht liegt wieder an der Spitze

Ganz vorne der Produkthitparade findet sich nicht mehr die Kfz-Versicherung wieder, die im Vorquartal ihre Spitzenposition noch überraschend verteidigt hatte. Aktuell reichte es mit 55 Prozent „(sehr) guten“ Benotungen nur noch für den Bronzerang.

An erster Stelle liegt aktuell wieder die Privathaftpflicht-Versicherung, die als einzige Produktgattung auf einen Anteil an positiven Absatzbewertungen von über 60 Prozent kam. Von sechs aufwärts auf zwei ging es für die Hausratversicherung.

Die Positionen vier bis sieben belegen die Geschäftsfelder Kredite (Banken), Investmentfonds, Wohngebäude- und Risikolebens-Versicherung. Hier berichtete jeweils mindestens jeder zweite Interviewte von einem „(sehr) guten“ Absatz.

Auf- und Absteiger unter den Produktgruppen

In der aktuellen Produkthitparade gab es ungewöhnlich häufig und zum Teil auch sehr deutliche Rangveränderungen. Stark verschlechtert haben sich neben der bKV auch die Vermögensverwaltung (von drei auf acht), die Kfz-Flottenversicherung (von 17 auf 22) und die Transportversicherung (von 23 auf 35).

Zu den größten Aufsteigern gehören die Grundfähigkeits-Versicherung (von 26 auf 18) und Dread-Disease-Policen (von 37 auf 29). Vier Positionen nach oben ging es neben der Hausratversicherung auch für die Segmente gewerbliche Sachversicherung (von 13 auf neun), D&O-Versicherung (von 28 auf 24) und für das Bausparkassengeschäft (von 31 auf 27).

In der Auflage III/2020 der Asscompact Trends wurde im Sonderthema unter anderem ermittelt, welche Produktgeber in Corona-Zeiten die beste Servicequalität bieten (3.9.2020). Der 172-seitige Berichtsband kostet 1.508 Euro inklusive Mehrwertsteuer (Preisnachlass bei Jahresabonnement). Er kann bei Sophia Tannreuther per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575823 bestellt werden.