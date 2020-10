Die fairsten privaten Krankenversicherer aus Kundensicht

19.10.2020 – Das Deutsche Institut für Service-Qualität und der Fernsehsender N-TV verliehen im Oktober wieder den „Deutschen Fairness-Preis 2020“. Die drei Erstplatzierten in der Kategorie „Private Krankenversicherer“ sind die SDK, die Debeka und die Allianz.

Das Deutsche Institut für Service-Qualität GmbH & Co. KG (Disq) und der Nachrichtensender N-TV zeichneten Unternehmen mit dem „Deutschen Fairness-Preis 2020“ (PDF, 638 KB) aus. Rund 55.000 Verbraucher bewerteten insgesamt 792 Unternehmen aus 57 Kategorien.

Aus der Versicherungswirtschaft werden folgende Bereiche in der Untersuchung aufgeführt: private Krankenversicherer, Krankenkassen, Finanzberatung, Rechtsschutzversicherer und Versicherer mit Vermittlernetz (VersicherungsJournal 16.10.2020).

In der Kundenbefragung über ein Online-Panel fragten die Marktforscher die Zufriedenheit der Verbraucher in drei Leistungsbereichen ab: Das Preis-Leistungs-Verhältnis floss zu 40 Prozent in die Bewertung ein, Zuverlässigkeit mit 30 Prozent und Transparenz mit ebenfalls 30 Prozent.

Angaben zur Methodik

Diese Leistungsbereiche setzten sich aus verschiedenen Unterkriterien zusammen: von der Preisgestaltung und Zuverlässigkeit der Produkte über das Einhalten von Absprachen bis zur Kulanz bei Reklamationen.

Die Befragung berücksichtigte zudem nach Angaben von Disq die Vollständigkeit und Verständlichkeit von Produktinformationen, die Transparenz von Verträgen und das Verzichten auf versteckte Kosten und Lockangebote.

Die Teilnehmer konnten jeweils ein Unternehmen pro Kategorie bewerten, zu dem sie in den letzten zwölf Monaten Kontakt hatten oder dessen Produkte sie nutzen. Die Befragung von Personen ab 18 Jahren fand vom 22. April bis 8. Juni über einen standardisierten Online-Fragebogen statt.

Zur Beurteilung standen den Teilnehmern auf einer Skala von „sehr unzufrieden“ (-2) bis „sehr zufrieden“ (+2) sowie die Antwortmöglichkeit „keine Angabe“ zur Verfügung. Nur Unternehmen oder Marken, „die 100 beziehungsweise 80 Kundenmeinungen erreichten, wurden einzeln ausgewertet“, schreiben die Marktforscher in den Studienunterlagen.

Schlusslichter: Finanzberatungen und Fondsgesellschaften

Top-Noten über alle Wirtschaftsbereiche gab es für die Zuverlässigkeit der abgefragten Firmen. Mit dem Preis-Leistungsverhältnis zeigten sich immerhin Dreiviertel der Befragten zufrieden. Luft nach oben gibt es, wie auch in den Vorgängeruntersuchungen, aus Verbrauchersicht im Bereich Transparenz.

Ein gutes Qualitätsurteil holten sich wie 2019 wieder die Baumärkte ab. Die rote Laterne bekamen erneut Unternehmen aus dem Finanzsektor: „Mit insgesamt nur knapp guten Resultaten schnitten die Finanzberatungen und die Fondsgesellschaften als Schlusslichter in puncto Fairness ab“, heißt es in der Zusammenfassung.

Gesamtsieger ist SDK

In der Kategorie Private Krankenversicherer bewerteten die Kunden insgesamt 22 Gesellschaften. In die Einzelauswertung schafften es aber nur 17 Unternehmen, die eine ausreichende Anzahl von Kundenmeinungen einsammeln konnten.

Platz eins sichert sich 2020 die Süddeutsche Krankenversicherung a.G. (SDK) mit einer Gesamtpunktzahl von 75,7. Die SDK lag im Vorjahr bei der Disq-Untersuchung zur Service-Qualität auf Platz fünf (26.7.2019).

Auf Platz zwei liegt der Debeka Krankenversicherungs-Verein a.G. mit 75,4 Punkten. Beim „Kundenmonitor Deutschland 2020“ führte der Marktführer das Feld der Sparte an (21.9.2020), ebenso beim Ranking „Deutschlands beste Dienstleister“ (19.10.2020). Den Bronzerang erarbeitet sich die Allianz private Krankenversicherungs-AG mit einer Gesamtpunktzahl von 75,0.

Zum Vergleich: 2018 führten das Disq-Ranking die SDK, gefolgt von der Debeka an. Auf dem dritten Platz lag die Huk-Coburg Krankenversicherungs-AG (31.10.2018), die 2020 den vierten Rang innehat.

Die Fairness-Plätze elf bis 17

In die Einzelauswertung der diesjährigen Disq-Studie zur Kategorie „Private Krankenversicherer“ kamen folgende Unternehmen auf die Plätze elf bis 17:

Den Durchschnittswert für die Gesamtpunktzahl geben die Marktforscher in den Studienunterlagen mit 71,8 Punkten an.