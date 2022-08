Die fairsten bKV-Anbieter aus Arbeitnehmersicht

15.8.2022 – Servicevalue und Focus-Money wollten von betroffenen Verbrauchern wissen, welche Gesellschaften sie in der betrieblichen Krankenversicherung als am fairsten bewerten. Dabei erhielten sechs von 18 Anbietern ein „sehr gut“: die Allianz, die Axa, die DKV, die Huk-Coburg, SDK und Württembergische.

Die Servicevalue GmbH hat in Kooperation mit Focus-Money zum dritten Mal untersucht, von welchen Anbietern der betrieblichen Krankenversicherung (bKV) sich die Arbeitnehmer am fairsten behandelt fühlen. Die Studie basiert auf einer im Juli durchgeführten Onlinebefragung von Verbrauchern.

Die Befragten konnten bis zu zwei Anbieter bewerten, bei denen sie in den vergangenen 24 Monaten versichert waren. Insgesamt kamen im Rahmen der Umfrage 1.496 Urteile von 1.267 Beschäftigten zu 18 Assekuranzen zusammen.

Angaben zur Bewertung

Um das Konstrukt „Fairness“ mess- und damit steuerbar zu machen, wurde in der Studie die von den Verbrauchern als Metabegriff empfundene Fairness durch die folgenden vier Teildimensionen parametrisiert:

faire Tarifleistung,

faire Kommunikation,

fairer Service und

faires Preis-Leistungs-Verhältnis.

„Die Auszeichnung ‚gut‘ erhalten alle Unternehmen, die über dem Mittelwert liegen. Unternehmen, die wiederum über dem Durchschnitt der mit ‚gut‘ bewerteten Unternehmen liegen, bekommen ein ‚sehr gut‘.“

Die besten bKV-Anbieter in der Befragung

In der Gesamtwertung, in welche die vier Dimensionen zu gleichen Teilen eingingen, erhielten sechs Gesellschaften die Höchstnote „sehr gut“. Hierzu gehören (in alphabetischer Reihenfolge):

Die Allianz, die Axa und die Württembergische erzielten dabei in allen vier Kategorien ein „sehr gut“.

Durchschnittliche Fairness leicht verbessert

Im Vergleich zu den Vorgängerstudien der Jahre 2019 (VersicherungsJournal 11.4.2019) und 2020 (24.4.2022) habe sich die durchschnittliche Fairness aller Krankenversicherer leicht verbessert, schreibt Servicevalue. Dabei bewerteten die Befragten die Disziplin „Faire Tarifleistung“ am besten.

Die attraktivsten Möglichkeiten, den Versicherungsschutz individuell aufzustocken, bietet aus Sicht der Beschäftigten die Württembergische. Mit ihrem Service kann die Branche laut Auswertung überzeugen. Knapp 90 Prozent der Befragten sind mit der Kontaktaufnahme zufrieden. Am meisten Lob erntete hier die SDK.

Versicherer mit einer guten Bewertung

2022 sind die SDK und die Württembergische in die Spitzengruppe der fairsten Versicherer aufgestiegen. Abgestiegen in die Gruppe der mit „gut“ bewerteten Anbieter ist dagegen die Barmenia Krankenversicherung AG.

Diese Bewertung erhielten neben den Wuppertalern noch folgende Gesellschaften: die Arag Krankenversicherungs-AG, die Generali Deutschland Krankenversicherung AG und die Signal Iduna Krankenversicherung a.G.

Weitere Details zu Studieninhalten, Preis und Bezugsmöglichkeiten können auf dieser Webseite nachgelesen werden.

bKV als Wachstumsbringer in der PKV

Zwischen 2015 und 2021 hat sich die Zahl der Unternehmen, die ihren Mitarbeitern eine zusätzliche Absicherung über die betriebliche Krankenversicherung anbieten, auf rund 18.000 verfünffacht. Im gleichen Zeitraum hat sich die Zahl der über den Betrieb versicherten Arbeitnehmer auf knapp 1,6 Millionen Beschäftigte fast verdreifacht. Das meldete im Frühjahr der Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. (PKV-Verband) (3.6.2022).

Die Versicherer bewerten die bKV entsprechend der steigenden Zahlen als Wachstumssegment. Neueinsteiger sind hier beispielsweise die R+V Krankenversicherung AG, die zum 1. Juli diese Produkte in der betrieblichen Krankzusatzvorsorge eingeführt hat (1.7.2022), und die Generali (7.7.2022).

Wie Leistungen der betrieblichen Krankenzusatz-Versicherung von Beschäftigten wahrgenommen werden, hat die G/D/P Markt- und Sozialforschung GmbH in einer Studie untersucht (11.8.2022). Zu den wichtigsten Leistungen einer bKV zählen für die Mitarbeiter: