Die besten Maklerverwaltungs-Programme

4.4.2023 – „Keasy“ von VFM wurde zum „Makler-Champion 2023“ unter den Maklerverwaltungs-Programmen gewählt. Dahinter folgen „Professional Works“ von DEMV und „Ameise“ von Blau direkt. Dies zeigt die aktuelle Untersuchung von Servicevalue und Versicherungsmagazin. Die Analyse basiert auf über 1.600 Vermittlerurteilen.

WERBUNG

Die Servicevalue GmbH und die Redaktion des Versicherungsmagazins haben im Rahmen der Untersuchung „Makler-Champions 2023“ nicht nur die servicestärksten Produktanbieter in insgesamt fünf Sparten (VersicherungsJournal 28.3.2023) und die servicestärksten Maklerdienstleister (29.3.2023) ermittelt.

Analysiert wurde auch, wie unabhängige Vermittler Maklerverwaltungs-Programme (MVP) einschätzen.

So wurden die Makler-Champions ermittelt

Basis der Untersuchung „Makler-Champions 2023“ ist eine zwischen September 2022 und Januar 2023 durchgeführte Online-Umfrage unter Versicherungsmaklern. Die Befragung hat zu insgesamt 1.634 Vermittlerurteilen geführt.

Die Makler hatten die Dienstleistungs-Unternehmen anhand von sechs Fragen zu bewerten. Dabei standen neben Gesamtzufriedenheit, Ruf und Image sowie Maklerorientierung auch die drei Teilkategorien, „Integration“, „Befähigung“ und „Zusatznutzen“ auf dem Prüfstand.

Unter Integrationsleistung wird abgefragt, ob die vom Versicherer gebotenen Serviceleistungen mit den Strukturen und Prozessen des Maklers kompatibel sind. Unter Befähigungspotenzial ist zu verstehen, ob die Leistungen einen entscheidenden Beitrag zum Vertriebserfolg des Maklers liefern. Zusatznutzen meint, ob die Versicherer einen echten Mehrwert für den Makler schaffen.

Zu Bewertung stand den Interviewten eine fünfstufige Skala zur Verfügung. Diese reichte von 1 = „ausgezeichnet“ über 2 = „sehr gut“, 3 = „gut“ und 4 = „mittelmäßig“ bis 5 = „schlecht“. Die Ergebnisse der drei Teilkategorien wurden in einem weiteren Schritt zum sogenannten Servicewert „P“ zusammengeführt, der maximal 100 Punkte erreichen kann.

„Keasy“ erneut Spitzenreiter

In einem engen Rennen um die Spitzenposition setzte sich wie im Vorjahr (31.3.2022) „Keasy“ von der VFM Versicherungs- & Finanzmanagement GmbH (minus ein auf 87 Zähler) gegen „Professional Works“ von der DEMV Deutscher Maklerverbund GmbH (unverändert 86 Punkte) durch.

Der Spitzenreiter erzielte auch in allen Teilkriterien die beste Bewertung, musste sich den Platz an der Sonnen beim Zusatznutzen allerdings mit dem ärgsten Verfolger teilen. „Professional Works“ hatte vor zwei Jahren noch an erster und „Keasy“ an vierter Stelle gelegen (31.3.2021).

Auf Position drei schaffte es auch in diesem Jahr die Blau direkt GmbH & Co. KG. „Ameise“ erhielt insgesamt 81 Punkte, wobei der Marktteilnehmer in Sachen Zusatznutzen mit 83 Zählern die beste Bereichsbeurteilung schaffte.

Drei Mal Gold und einmal Silber

Die drei vorgenannten Programme erreichten den Goldrang. Hintergrund: Mit der vorherigen Auflage der „Makler-Champions“ hat Servicevalue ein neues Rangsystem eingeführt. Nach Aussage der Analysten erfolgt die Einteilung in Gold, Silber und Bronze innerhalb der Top Ten „anhand von Terzilen mit Nachkommastellen.

Es wird also die Spanne des Servicewerts ‚P‘ zwischen dem Erstplatzierten und dem Unternehmen auf dem zehnten Platz berechnet und in drei gleich große Spannen für die drei Auszeichnungskategorien aufgeteilt. Somit spiegeln sich die Abstände gut wider.“

Auf den Silberrang schafften es „Insurgo“ der Insurgo GmbH (78 Punkte) und „iCRM“ von Jung, DMS & Cie. AG (74 Zähler).

Die 261-seitige Studiendokumentation „Makler-Champions 2023“ im PDF-Format kann zum Preis von 2.915,50 Euro einschließlich Mehrwertsteuer per E-Mail oder per Fax unter 0221 67786719 bestellt werden.